Skoda Kodiaq на семейном тест-драйве: 12 вопросов (и ответов)

Главные козыри Кодиака — богатое оснащение, отменная эргономика, отличные динамика и управляемость. Но сможет ли этот кроссовер перевезти по российскому бездорожью большую семью так, чтобы всем было удобно, никого не укачало и никто не ныл: «скууучно»?
1. Водитель не устанет в длинной поездке?
В салоне перестаешь задумываться об эргономике — настолько все удобно, понятно и логично. Всё на своих местах, поэтому любая настройка занимает пару секунд.
Не устаешь долго — рельефные сиденья с замшевой отделкой обеспечивают идеальную посадку. Есть электроприводы и память занимаемого положение, поясной упор можно регулировать как в нижней части спинки, так и повыше.
В интерьере — никаких дизайнерских откровений, спокойный лаконичный кабинетный стиль. Быстро начинаешь себя чувствовать как дома.
Очень понравилась мультимедийка: большой яркий экран, идеально продуманный интерфейс, красивые иконки, быстрые отклики. Есть и штатная навигация. Радует наличие двух USВ-разъемов и 12-вольтовой розетки — будет где подзарядиться.
Обзорность отличная — благодаря тонким стойкам крыши и крупным боковым зеркалам. Но наслаждаться обзором можно, только пока дорога чистая. Начинается дождь, и зеркала тут же пачкаются.
2. Как поживают задние пассажиры?
Сверхпростора во втором ряду Кодиака нет. Места достаточно, но не более. В том же Sorento «воздуха» побольше.
Двум «крайним» пассажирам комфортно. Их боковые сиденья сконфигурированы идеально: хороши и профиль, и поддержка. А вот «центровому» не позавидуешь — под ногами большой тоннель-горб.
Обе части поделенного в соотношении 60:40 сиденья можно двигать вперед-назад. Спинки регулируются по углу наклона — возможны пять различных положений.
К услугам пассажиров — раскладные столики, трехступенчатый обогрев, USB-разъем, шторки и две розетки — на 12 и на 220 В. Есть чем заняться в дороге.
3. А сколько детских кресел поместится?
На втором ряду предусмотрено только два крепления Isofix. Между установленной парой кресел остается всего лишь 45-сантиметровый зазор, так что третье кресло никак не поставить.
Что до третьего ряда сидений, то тут креплений Isofix вообще нет — детские кресла придется фиксировать ремнями безопасности. То что если мерить «в детях», Kodiaq — не самый удобный автомобиль для большой семьи.
4. Третий ряд — лишний?
За 64 300 рублей вы можете приобрести опциональные сиденья «в багажнике».
Честно говоря, сомнительная покупка. Без проблем расположиться «на Камчатке» Кодиака сможет разве что гном. А человек среднего роста уже через минуту начнет молить обитателей второго ряда сдвинуться вперед. В результате коленками упрутся все пассажиры.
5. Багажник тоже тесный?
В семиместном варианте мы смогли уместить в машину только 164 л поклажи. Маловато будет! Но если сложить третий ряд, объем отсека увеличится до вполне пристойных 440 л. А если откинуть вперед и спинки второго ряда — вместимость достигнет 1968 л. Почти фургон!
Под полом багажника располагается докатка, рядом — органайзер. В нем легко помещаются инструменты, перчатки, сменная обувь.
6. Мотор-то мощный? И сколько «ест»?
На Kodiaq устанавливают четыре мотора, один из которых — дизель.
Базовый бензиновый движок при рабочем объеме 1,4 л развивает 125 л.с. Для такого кроссовера явно маловато. К тому же этот вариант идет исключительно с передним приводом и механикой.
Куда большая вариативность у версии с этим же мотором, но форсированным до 150 лошадей. Привод — передний или полный, коробка — механика или робот DSG. Да и разгонная динамика пошустрее, чем у базового варианта: на старт до сотни уходит 9,9 с. Для города — более чем достаточно.
Самый быстрый Kodiaq — двухлитровый 180-сильный. У нас на тесте побывал именно такой. На старт с места до сотни ему требуется всего 8,4 секунды — это самый быстрый кроссовер в сегменте. Примечательно, что при пылком темпераменте похвально хороша и экономичность: по итогам теста средний расход составил 10 л/100 км.
Дизель — двухлитровый, 150 л.с. Он еще бережливее: расход в комбинированном цикле — 6,2 л/100 км.
6. Как в грязи? И как на асфальте?
По проходимости Kodiaq звезд с неба не хватает — крепкий середняк. С одной стороны, у него не самый великий клиренс (185 мм) и нет возможности заблокировать межосевую муфту. С другой — его трансмиссия не огорчает перегревами (как у многих кроссоверов с роботами), а угол въезда в 22,5° позволяет не бояться горок. Кстати, Kodiaq в штатном порядке оснащается защитой моторного отсека. Она пластиковая, но прочная — после многочисленных контактов с грунтом трещин на ней не возникло.
Шасси Кодиака смело можно ставить в пример его одноклассникам — очень удачные настройки! По прямой он летит со стабильностью артиллерийского снаряда и не пасует в скоростных поворотах. Быстрый, точный, стабильный, понятный водителю автомобиль. Если вы любите ездить быстро, однозначно советую Kodiaq.
На 19-дюймовых колесах с низкопрофильными шинами плавность хода оказалась далекой от идеала — дорожные изъяны ощущаются «по полной». С более скромными 18-дюймовыми колесами плавность хода заметно лучше — знаю по прошлым тестам.
7. А если на улице грязно?
Двери у Кодиака прикрывают пороги — они остаются чистыми даже после длительной поездки по слякоти. А значит, и вы не испачкаетесь при посадке-высадке.
Чтобы руки тоже остались чистыми, придется доплатить 25 400 рублей за электропривод багажной двери (на тестовой машине он был). Но виртуальная педаль в эту стоимость не входит. Нужна? Платите еще 35 500 рублей!
8. Шумим?
Акустический комфорт Кодиака на высоте — по сравнению с одноклассниками внутри царит просто кабинетная тишина. На холостых оборотах шумомер зафиксировал 36,7 дБ. У бензинового Kia Sorento в тех же условиях — 38,9 дБ. На скорости 50 км/ч статус-кво сохраняется: 56,6 и 58,7 дБ соответственно. И при 100 км/ч преимущество еще увеличивается: 63,7 против 66,4 дБ.
9. Красят качественно?
Толщину ЛКП измеряем в четырех точках кузова: в районе передней кромки капота, на крыле (в районе колесной арки), на пороге (при невозможности замера — в нижней части двери), а также в районе нижней кромки крышки багажника.
Вот результаты замеров толщины заводского ЛКП в указанных на схеме точках:
- капот — 178 мкм
- крыло — 175 мкм
- порог/дверь — 190 мкм
- дверь багажника — 137 мкм
Как видите, почти во всех контрольных точках слой ЛКП толстый. К примеру, у главного конкурента — Kia Sorento — толщина покрытия на 15–20 мкм меньше. У Шкоды только багажная дверь прокрашена хуже — 137 мкм. Но это не так важно — заднюю часть машины пескоструит не так активно, как переднюю.
10. Какую комплектацию взять?
Благодаря российской сборке стартовая цена невысока — 1 763 000 рублей. Но кому нужна начальная версия — переднеприводный кроссовер с механикой и чахлым 125-сильным мотором в комплектации «барабан» (нет ни боковых подушек безопасности, ни кнопок на руле, ни парктроника)?
В то же время версия Style для многих будет уже избыточна. Электрорегулировки сидений, амбиентная светодиодная подсветка салона, виртуальная приборка, светодиодные фары и ряд других опций нужны не всем, а переплатить за них придется существенно.
Самая привлекательная — промежуточная комплектация Ambition: и оснащение неплохое, и доплата вменяемая.
12. Семья будет довольна
Моей дочке Kodiaq понравился. Особенно ее порадовало крепление для гаджетов, что на тыльной стороне правого переднего подголовника — смотрела мультики всю дорогу. Жена похвалила Шкоду за приятную отделку, низкий уровень шума и экономичность (любит она считать деньги!). Но вот цена тестовой машины ее решительно не устроила. Так и сказала.
• Нам нравится — просторный и удобный салон, классная управляемость и динамика, щедрое оснащение.
• Нам не нравится — высокая по меркам сегмента цена, тесный третий ряд.
Важно знать
Цены
|
Комплектация
|
1.4 TSI (125 л.с.) MT6 4х2
|
1.4 TSI (150 л.с.) DSG6 4х4
|
2.0 TSI (180 л.с.) DSG7 4х4
|
2.0 TDI (150 л.с.) DSG7 4х4
|
Active
|
1 763 000 Р
|
2 089 000 Р
|
—
|
—
|
Ambition
|
2 061 000 Р
|
2 213 000 Р
|
2 396 000 Р
|
2 330 000 Р
|
Style
|
—
|
2 402 000 Р
|
2 585 000 Р
|
2 519 000 Р
Гарантия
- Гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше)
- Гарантия на лакокрасочное покрытие составляет 3 года и не зависит от пробега.
- Гарантия от сквозной коррозии на кузовные детали составляет 12 лет, независимо от пробега.
Габаритные размеры
|
Автомобиль
|
Длина/ширина/высота/колесная база, мм
|
Skoda Kodiaq
|
4697 / 1882 / 1676 / 2791
|
Hyundai Santa Fe
|
4785 / 1900 / 1685 / 2765
|
Kia Sorento
|
4810 / 1900 / 1690 / 2815
Цены на некоторые расходники и запчасти
|
Деталь
|
Стоимость детали (оригинал/неоригинал), руб.
|
Лобовое стекло
|
От 36 500 /7000 рублей (с обогревом — 45 500 /14 600 рублей) + установка 3900 /2000 рублей
|
Фара (светодиодная)
|
От 61 250 /20 000 рублей + установка 3000 /2000 рублей
Рекомендации производителя
Замена масла в двигателе 2.0 TSI (180 л.с.) необходима раз в 15 000 км или год эксплуатации. Допуск моторного масла должен соответствовать VW 508 00, SAE 0W-20. Объем масла в двигателе: с заменой фильтрующего элемента составляет 5,7 литра.
Страховка и налоги
|
Автомобиль
|
ОСАГО (для Москвы, на 10 месяцев и более, неограниченное число водителей, Кбм=1), руб.
|
Транспортный налог (для Москвы), руб.
|
Skoda Kodiaq (180 л.с.)
|
От 14 286
|
9000
За те же деньги
- Среди новых автомобилей рекомендуем присмотреться к Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и Nissan Murano.
- Среди автомобилей с пробегом (не старше трех лет, до 100 000 км пробега): Jeep Grand Cherokee, Mazda CX-9, Volkswagen Teramont.