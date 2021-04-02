Skoda Kodiaq на семейном тест-драйве: 12 вопросов (и ответов)

В России это самый популярный из 7-местных кроссоверов — то есть самый что ни на есть семейный автомобиль. Поэтому эксперт «За рулем» посадил в машину жену, дочку и провел полный тест-драйв.

Главные козыри Кодиака — богатое оснащение, отменная эргономика, отличные динамика и управляемость. Но сможет ли этот кроссовер перевезти по российскому бездорожью большую семью так, чтобы всем было удобно, никого не укачало и никто не ныл: «скууучно»?

1. Водитель не устанет в длинной поездке?

В салоне перестаешь задумываться об эргономике — настолько все удобно, понятно и логично. Всё на своих местах, поэтому любая настройка занимает пару секунд.

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Не устаешь долго — рельефные сиденья с замшевой отделкой обеспечивают идеальную посадку. Есть электроприводы и память занимаемого положение, поясной упор можно регулировать как в нижней части спинки, так и повыше.

В интерьере — никаких дизайнерских откровений, спокойный лаконичный кабинетный стиль. Быстро начинаешь себя чувствовать как дома.

Очень понравилась мультимедийка: большой яркий экран, идеально продуманный интерфейс, красивые иконки, быстрые отклики. Есть и штатная навигация. Радует наличие двух USВ-разъемов и 12-вольтовой розетки — будет где подзарядиться.

Обзорность отличная — благодаря тонким стойкам крыши и крупным боковым зеркалам. Но наслаждаться обзором можно, только пока дорога чистая. Начинается дождь, и зеркала тут же пачкаются.

Салон может и выглядит скучным, но по эргономике и качеству отделки к нему придраться трудно.

2. Как поживают задние пассажиры?

Сверхпростора во втором ряду Кодиака нет. Места достаточно, но не более. В том же Sorento «воздуха» побольше.

Двум «крайним» пассажирам комфортно. Их боковые сиденья сконфигурированы идеально: хороши и профиль, и поддержка. А вот «центровому» не позавидуешь — под ногами большой тоннель-горб.

Замшей отделаны только боковые сиденья — явный намек на то, на каких местах будет уютнее расположиться.

Обе части поделенного в соотношении 60:40 сиденья можно двигать вперед-назад. Спинки регулируются по углу наклона — возможны пять различных положений.

К услугам пассажиров — раскладные столики, трехступенчатый обогрев, USB-разъем, шторки и две розетки — на 12 и на 220 В. Есть чем заняться в дороге.

3. А сколько детских кресел поместится?

На втором ряду предусмотрено только два крепления Isofix. Между установленной парой кресел остается всего лишь 45-сантиметровый зазор, так что третье кресло никак не поставить.

Что до третьего ряда сидений, то тут креплений Isofix вообще нет — детские кресла придется фиксировать ремнями безопасности. То что если мерить «в детях», Kodiaq — не самый удобный автомобиль для большой семьи.

4. Третий ряд — лишний?

За 64 300 рублей вы можете приобрести опциональные сиденья «в багажнике».

Честно говоря, сомнительная покупка. Без проблем расположиться «на Камчатке» Кодиака сможет разве что гном. А человек среднего роста уже через минуту начнет молить обитателей второго ряда сдвинуться вперед. В результате коленками упрутся все пассажиры.





Третий ряд — чисто номинальный. Взрослому человеку здесь делать нечего.

5. Багажник тоже тесный?

В семиместном варианте мы смогли уместить в машину только 164 л поклажи. Маловато будет! Но если сложить третий ряд, объем отсека увеличится до вполне пристойных 440 л. А если откинуть вперед и спинки второго ряда — вместимость достигнет 1968 л. Почти фургон!

Под полом багажника располагается докатка, рядом — органайзер. В нем легко помещаются инструменты, перчатки, сменная обувь.

Багажник спланирован грамотно: ровные стенки, две точки подсветки, крючки для фиксации поклажи, розетка на 12 В. По бокам — встроенные заподлицо с полом ящички.

6. Мотор-то мощный? И сколько «ест»?

На Kodiaq устанавливают четыре мотора, один из которых — дизель.

Базовый бензиновый движок при рабочем объеме 1,4 л развивает 125 л.с. Для такого кроссовера явно маловато. К тому же этот вариант идет исключительно с передним приводом и механикой.

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Куда большая вариативность у версии с этим же мотором, но форсированным до 150 лошадей. Привод — передний или полный, коробка — механика или робот DSG. Да и разгонная динамика пошустрее, чем у базового варианта: на старт до сотни уходит 9,9 с. Для города — более чем достаточно.

Самый быстрый Kodiaq — двухлитровый 180-сильный. У нас на тесте побывал именно такой. На старт с места до сотни ему требуется всего 8,4 секунды — это самый быстрый кроссовер в сегменте. Примечательно, что при пылком темпераменте похвально хороша и экономичность: по итогам теста средний расход составил 10 л/100 км.

Дизель — двухлитровый, 150 л.с. Он еще бережливее: расход в комбинированном цикле — 6,2 л/100 км.

6. Как в грязи? И как на асфальте?

По проходимости Kodiaq звезд с неба не хватает — крепкий середняк. С одной стороны, у него не самый великий клиренс (185 мм) и нет возможности заблокировать межосевую муфту. С другой — его трансмиссия не огорчает перегревами (как у многих кроссоверов с роботами), а угол въезда в 22,5° позволяет не бояться горок. Кстати, Kodiaq в штатном порядке оснащается защитой моторного отсека. Она пластиковая, но прочная — после многочисленных контактов с грунтом трещин на ней не возникло.

Шасси Кодиака смело можно ставить в пример его одноклассникам — очень удачные настройки! По прямой он летит со стабильностью артиллерийского снаряда и не пасует в скоростных поворотах. Быстрый, точный, стабильный, понятный водителю автомобиль. Если вы любите ездить быстро, однозначно советую Kodiaq.

На 19-дюймовых колесах с низкопрофильными шинами плавность хода оказалась далекой от идеала — дорожные изъяны ощущаются «по полной». С более скромными 18-дюймовыми колесами плавность хода заметно лучше — знаю по прошлым тестам.

7. А если на улице грязно?

Двери у Кодиака прикрывают пороги — они остаются чистыми даже после длительной поездки по слякоти. А значит, и вы не испачкаетесь при посадке-высадке.

Чтобы руки тоже остались чистыми, придется доплатить 25 400 рублей за электропривод багажной двери (на тестовой машине он был). Но виртуальная педаль в эту стоимость не входит. Нужна? Платите еще 35 500 рублей!

8. Шумим?

Акустический комфорт Кодиака на высоте — по сравнению с одноклассниками внутри царит просто кабинетная тишина. На холостых оборотах шумомер зафиксировал 36,7 дБ. У бензинового Kia Sorento в тех же условиях — 38,9 дБ. На скорости 50 км/ч статус-кво сохраняется: 56,6 и 58,7 дБ соответственно. И при 100 км/ч преимущество еще увеличивается: 63,7 против 66,4 дБ.

9. Красят качественно?

Толщину ЛКП измеряем в четырех точках кузова: в районе передней кромки капота, на крыле (в районе колесной арки), на пороге (при невозможности замера — в нижней части двери), а также в районе нижней кромки крышки багажника.

Вот результаты замеров толщины заводского ЛКП в указанных на схеме точках:

капот — 178 мкм

крыло — 175 мкм

порог/дверь — 190 мкм

дверь багажника — 137 мкм

Как видите, почти во всех контрольных точках слой ЛКП толстый. К примеру, у главного конкурента — Kia Sorento — толщина покрытия на 15–20 мкм меньше. У Шкоды только багажная дверь прокрашена хуже — 137 мкм. Но это не так важно — заднюю часть машины пескоструит не так активно, как переднюю.

10. Какую комплектацию взять?

Благодаря российской сборке стартовая цена невысока — 1 763 000 рублей. Но кому нужна начальная версия — переднеприводный кроссовер с механикой и чахлым 125-сильным мотором в комплектации «барабан» (нет ни боковых подушек безопасности, ни кнопок на руле, ни парктроника)?

В то же время версия Style для многих будет уже избыточна. Электрорегулировки сидений, амбиентная светодиодная подсветка салона, виртуальная приборка, светодиодные фары и ряд других опций нужны не всем, а переплатить за них придется существенно.

Самая привлекательная — промежуточная комплектация Ambition: и оснащение неплохое, и доплата вменяемая.

12. Семья будет довольна

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Моей дочке Kodiaq понравился. Особенно ее порадовало крепление для гаджетов, что на тыльной стороне правого переднего подголовника — смотрела мультики всю дорогу. Жена похвалила Шкоду за приятную отделку, низкий уровень шума и экономичность (любит она считать деньги!). Но вот цена тестовой машины ее решительно не устроила. Так и сказала.

• Нам нравится — просторный и удобный салон, классная управляемость и динамика, щедрое оснащение.

• Нам не нравится — высокая по меркам сегмента цена, тесный третий ряд.

Важно знать

Цены

Комплектация 1.4 TSI (125 л.с.) MT6 4х2 1.4 TSI (150 л.с.) DSG6 4х4 2.0 TSI (180 л.с.) DSG7 4х4 2.0 TDI (150 л.с.) DSG7 4х4 Active 1 763 000 Р 2 089 000 Р — — Ambition 2 061 000 Р 2 213 000 Р 2 396 000 Р 2 330 000 Р Style — 2 402 000 Р 2 585 000 Р 2 519 000 Р

Гарантия

Гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше)

Гарантия на лакокрасочное покрытие составляет 3 года и не зависит от пробега.

Гарантия от сквозной коррозии на кузовные детали составляет 12 лет, независимо от пробега.

Габаритные размеры

Автомобиль Длина/ширина/высота/колесная база, мм Skoda Kodiaq 4697 / 1882 / 1676 / 2791 Hyundai Santa Fe 4785 / 1900 / 1685 / 2765 Kia Sorento 4810 / 1900 / 1690 / 2815

Цены на некоторые расходники и запчасти

Деталь Стоимость детали (оригинал/неоригинал), руб. Лобовое стекло От 36 500 /7000 рублей (с обогревом — 45 500 /14 600 рублей) + установка 3900 /2000 рублей Фара (светодиодная) От 61 250 /20 000 рублей + установка 3000 /2000 рублей

Рекомендации производителя

Замена масла в двигателе 2.0 TSI (180 л.с.) необходима раз в 15 000 км или год эксплуатации. Допуск моторного масла должен соответствовать VW 508 00, SAE 0W-20. Объем масла в двигателе: с заменой фильтрующего элемента составляет 5,7 литра.

Страховка и налоги

Автомобиль ОСАГО (для Москвы, на 10 месяцев и более, неограниченное число водителей, Кбм=1), руб. Транспортный налог (для Москвы), руб. Skoda Kodiaq (180 л.с.) От 14 286 9000

За те же деньги

Среди новых автомобилей рекомендуем присмотреться к Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и Nissan Murano.

Среди автомобилей с пробегом (не старше трех лет, до 100 000 км пробега): Jeep Grand Cherokee, Mazda CX-9, Volkswagen Teramont.