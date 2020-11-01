Kia Sorento 2021: ответы на главные вопросы

Уникальная ситуация! Сейчас в России новыми можно купить Sorento второго, третьего и четвертого поколений! Первый, еще рамный Соренто остался только на вторичке.

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Знакомство с машиной проходило в Калининграде: там на Автоторе собираются российские Kia, не считая питерских Rio и Rio X-Line. На базовый Sorento теперь ставят двигатель 2.5 MPI. Он пришел на смену мотору 2.4 с тем же многоточечным впрыском. Странно: объему накинули 100 «кубиков», а по мощности и моменту показатели хуже: 180 сил против 188 и 232 Н·м против 241. Такой двигатель поставили сознательно — он неприхотливее и дешевле, чем 194‑сильный аналог с непосредственным впрыском на Kia K5.

Kia Sorento. Цена в России от 2 149 900 ₽. LED-фары входят в базовое оснащение. За доплату они станут линзованными (на фото) и с автоматикой управления дальним светом. Омывателя, автокорректора и подсветки поворотов — удивительно! — нет.

Как он едет?

Характер принципиально не изменился. Sorento был и остался неспешным. А бензин любит! Меньше 11 л/100 км в спокойном темпе потреблять отказывался. И это самая доступная версия.

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Дизель, как и бензиновый двигатель, — из нового семейства Smartstream. По техническим данным этого не скажешь: при прежнем объеме 2,2 л отдача почти не изменилась — 199 л.с. и 440 Н·м (было 200 и 441). Формально он чище и экономичнее, но темперамент тот же.

Так вот, на «тракторе» ехать приятнее. Легкие дизельные вибрации ощутимы только на нейтрали, а при разгоне характерный рокот благороднее, чем визг бензинового мотора 2.5 MPI. И он шустрее! В броске до 100 км/ч субъективно даже более заметен, чем обещанная разница в секунду: 9,2 у дизеля против 10,3 у бензина. Sorento 2.2 CRDi способен слегка вжать в спинку сиденья даже на трассовых скоростях.

Позже в линейке появится двигатель V6 3.5 мощностью 249 л.с. С ним Sorento станет, понятное дело, быстрее, но — расход вырастет еще сильнее (как и цена).

Для плохих дорог и бездорожья годится?

Вне зависимости от двигателя машина с ленцой реагирует на повороты баранки. От дела не отлынивает, но и бегом не поспешает. Виражи сопровождаются кренами, типичными для респектабельного «отца семейства». Повадки прогнозируемые и неопасные, если не ждать от машины того, к чему в ней способностей не заложено. Тормозов большому кроссоверу хватает, стабилизирующая электроника настроена адекватно.

Вертикальные дефлекторы добавили брутальности. Двухсекционное решение интересное, но через нижние квадратики дует аккурат в колени. Блок управления микроклиматом частично сенсорный, хотя на новомодную технологию грамотно перевели те клавиши, которыми пользуешься редко.

Мультимедиа на 10,25 дюйма ставится на многие модели Kia. Функционал на высоте. Есть даже расслабляющие мелодии и возможность сконфигурировать экран под себя. Ездовые режимы можно выбирать как для асфальта, так и для проселков. То и другое — плацебо.

Подвеска излишне подробно рассказывает о профиле дороги. Попал на неприятную короткую «гребенку» асфальта — кажется, мог бы сосчитать количество поперечных граней под колесами. Брусчатка, нередко встречающаяся в Калининградской области, тоже чувствуется отчетливо. Хотя на крупных кочках ходовая работает тихо.

Чего не ожидал, так это отличной шумоизоляции. Даже через арки ничего не проходит. Словно не корейская машина! До 100 км/ч тишина полная. Выше ­появляется ненавязчивый аэродинами­ческий фон.

Simply Clever по-корейски: USB-зарядки в спинках передних сидений и подстаканник прямо на подлокотнике двери.

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Бездорожье? Понятно, что при примерно 170 мм под защитой картера (это не штатные данные, а мой замер) и типично кроссоверной схеме подключения задних колес ничего выдающегося Kia не покажет. Тем более, что на дизельной машине стоит преселективный робот на восемь передач. У него мокрые сцепления и пять степеней защиты от перегрева, что не отменяет главного: конструктив сам по себе не для пробуксовок. В этом плане классическому шестиступенчатому автомату при моторе 2.5 MPI доверия больше.

Габариты у Sorento не изменились, но колесная база растянулась на 35 мм (на заднем ряду стало свободнее). На сантиметр-другой уменьшились передний и задний свесы — не бог весть что, но кого-то убережет от повреждений бампера.

Салон богатый?

Безликий интерьер предшественника сменили интересные формы и решения. В топовой комплектации Premium+ появляется то, чего я не увидел (а хотелось бы!) в седане K5. Здесь не традиционный рычаг автомата, а электронная поворотная шайба, которая гораздо больше идет технологичному салону Kia.

Классический рычаг в двух высших комплектациях заменяет шайба. Она технологичному Sorento подходит лучше.

Композиция строится вокруг тех же двух элементов, что в «ка-пятом». Аналоговая комбинация приборов сменяется в паре самых дорогих версий ЖК-дисплеем на 12,3 дюйма. Хороши оба варианта. Первый — лаконичностью и отменной читаемостью, второй — интересной идеей камер бокового обзора, показывающих при перестроениях картинку из мертвой зоны. Что с объективами будет зимой, очень скоро расскажут владельцы.

Дизайн комбинации приборов не идет в ущерб информативности. В циферблаты спидометра и тахометра при включении поворотника по соответствующей стороне выводится картинка с камеры, смотрящей в мертвую зону.

Вторым элементом выступает центральный монитор. Сейчас экономить на мультимедиа — верный способ отвадить покупателей. Поэтому в любом Sorento будет поддержка интеграторов Android Auto и Apple CarPlay. В богатых уровнях оснащения дисплей увеличивается с 8 до 10,25 дюйма, и появляется встроенная навигация. Увы, без Яндекса.

А что с оснащением?

На настройках водительского сиденья корейцы экономить не стали. Электроприводы по десяти направлениям — в «базе». К ним можно добавить изменение высоты поясничного упора и длины подушки. Однако валики боковой поддержки от этого ближе друг к другу не становятся. Других недостатков в креслах не нашел: умеренно жесткие, с неплохим профилем. В половине версий стоит вентиляция. Глядишь, к следующему поколению и массаж появится.

От передних сидений хочется больше боковой поддержки. В остальном хороши: 10 электрорегулировок и обогрев по умолчанию; 14, вентиляция и память — в дорогих Sorento. На фото — кресла в топовой отделке наппой. Цвет салона может быть только черным.

На втором ряду — раздолье! Пол почти ровный, так что на центральное место можно смело усаживать рослого пассажира. Нестандартно расположение USB-портов: они не только в нижней части консоли, но и на спинках передних сидений. На троих сзади четыре зарядки! Плюс спереди два USB, розетка на 12 В и площадка беспроводной подпитки. И на третьем ряду — свой USB.

Секции заднего сиденья регулируются по длине и наклону спинки. Проход на третий ряд освобождается нажатием электрокнопки в спинке: секция отъезжает сама. Галерка совсем «детская».

Есть сзади и другие примечательные фишки. Подстаканники стоят прямо под рукой, на подлокотниках дверных карт. Карманы в спинках кресел двойные, со сплошным и сетчатым слоями.

Недостатки нашлись?

Багажник прибавил с 660 до 705 л при пятиместной конфигурации. Отодвинув второй ряд до предела вперед, получите ещё 205 л. Запасное колесо подвешено под днищем.

Набор технологий и опций хорош и в базовом варианте, а в верхних комплектациях становится по-настоящему интересным. Бензиновая модификация «не едет», но есть альтернатива. Серьезные просчеты только в составе комплектаций. Ни в одной нет обогрева ветрового стекла! И это у Kia, одного из пионеров моды на «теплые опции»? Говорят, появится чуть позже.

Нет адаптивных фар. Автоматика дальнего света — хорошо, но большинству нужнее подсветка поворотов. Было бы неплохо некоторые из систем активной безопасности (их 13) разрешить заказывать не только на топовую версию. Сейчас их можно взять только все вместе, цена машины при этом будет не меньше трех миллионов.

Sorento 2.5 MPI тяжел на подъем, а машина с дизелем 2.2 едет намного приятнее. Рулится с ленцой, но дорогу держит уверенно. О профиле под колесами докладывает излишне подробно. В больших задних фонарях только стоп-сигналы, габариты и поворотники. Крошечные секции в бампере приняли противотуманку и лампу заднего хода (по одной штуке каждой).

«База» с передним приводом и автоматом стоит 2 149 900 рублей — на 25 тысяч дороже, чем Sorento Prime. Полный привод начинается с 2 309 900 (+35 тысяч). За дизель просят от 2 589 900 (+35 тысяч). Топ-версия за счет большего количества опций взлетела до 3 149 900 рублей (было 2 994 900–3 014 900). Однако семиместные конкуренты с близким набором наворотов ещё дороже.

Интересная внешность, хороший дизель, отличная шумоизоляция Вялый бензиновый атмосферник, неадаптивные фары, маркая передняя панель

Kia Sorento 2.5 MPI 2.2 CRDi Длина / ширина / высота / база 4810 / 1900 / 1700 / 2815 мм Объем

багажника (VDA) 705–2100 л Снаряженная/полная масса 1741 / 2510 1842 / 2510 Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2497 см³; 132 кВт/180 л.с. при 6000 об/мин; 232 Н·м при 4000 об/мин дизельный, Р4, 16 клапанов, 2151 см³; 146 кВт/199 л.с. при 3800 об/мин; 440 Н·м при 1750–2750 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 10,3 с 9,2 с Максимальная скорость 195 км/ч 205 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 67 л ДТ / 67 л Расход топлива: город. / загород. / смешан. цикл 12,3 / 7,0 / 8,9 л / 100 км 7,4 / 5,3 / 6,1 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А6 полный привод; Р8

Фото компании Kia

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