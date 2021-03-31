Главные обновления Skoda Kodiaq — журнал За рулем

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Главные обновления Skoda Kodiaq

Компания опубликовала эскизы популярного кроссовера и намекнула, чего ждать от скорого обновления.

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13 апреля 2021 года состоится мировая премьера обновленного Skoda Kodiaq. Перед презентацией компания опубликовала три рисунка новинки и заявила, что кроссовер получит не только «подтяжку лица», но и технические усовершенствования.

Ожидается, что дизайн станет эффектнее благодаря новому капоту и более вертикально расположенной фирменной шестиугольной решетке радиатора, которая также получит двойные ламели.

Передние фары станут уже, а противотуманки «поднимутся» выше, ближе к фарам. Таким образом, оптика станет четырехглазой, но не в вертикальной плоскости, как это было со спорным дизайном предыдущей Октавии, а в горизонтальной.

Передний бампер получит более широкий воздухозаборник с алюминиевой вставкой и L-образными декоративными элементами по бокам.

Среди технических усовершенствований следует ожидать появления ранее недоступных систем помощи водителю и новой мультимедийной системы.

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Изображения: Skoda

Главные обновления Skoda Kodiaq

Компания опубликовала эскизы популярного кроссовера и намекнула, чего ждать от скорого обновления.

Главные обновления Skoda Kodiaq — фото 1235554Главные обновления Skoda Kodiaq — фото 1235552Главные обновления Skoda Kodiaq — фото 1235553Главные обновления Skoda Kodiaq
Главные обновления Skoda Kodiaq

Компания опубликовала эскизы популярного кроссовера и намекнула, чего ждать от скорого обновления.

Главные обновления Skoda Kodiaq — фото 1235553Главные обновления Skoda Kodiaq — фото 1235554Главные обновления Skoda Kodiaq — фото 1235552Главные обновления Skoda Kodiaq
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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

Skoda 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Вместительный

Недостатки:

1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.

Комментарий:

Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((

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