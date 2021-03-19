Skoda представила бюджетный кроссовер Kushaq

Кузов автомобиля с увеличенной колесной базой получил эксклюзивную окраску «медовый апельсин».

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Новый Skoda Kushaq построен на платформе MQB-A0-IN, а его длина составляет 4221 мм, как, например, у Hyundai Creta. Ширина кроссовера достигает 1760 мм, высота — 1612 мм. Машина получилась немного короче, чем продаваемый в Европе Kamiq, но выше. Это сделано для улучшения внедорожных качеств автомобиля.

Снаружи и внутри Kushaq очень похож на Kamiq: двухспицевое рулевое колесо, новая информационно-развлекательная система с экраном, напоминающим планшет, но здесь управление климат-контролем сенсорное, а не традиционное, с помощью кнопок.

Салон просторный благодаря тому что колесная база составляет впечатляющие 2651 мм — она одна из самых длинных в своем классе. Общий объем бардачков и кармашков 26,2 литра, а за задним диваном находится багажник, вмещающий 385 литров.

Оснащение кроссовера может быть очень богатым. Это, например, светодиодные фары и вентилируемые передние сиденья, обтянутые кожей, 10-дюймовый экран мультимедиа, сабвуфер…

Skoda Kushaq оснащается 3-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 1 литр и мощностью 115 л.с. (175 Нм). Этот турбомотор работает в паре с 6-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом. Также заказать кроссовер можно будет с 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и 250 Нм, который будет оснащаться либо 6-ступенчатой механикой либо 7-ступенчатым роботом. Системы полного привода не предусмотрено.

Кроссовер поступит в продажу в июне, но произойдет это в Индии, для которой он и создавался. Возможно, у нас будет продаваться европейская версия этого кроссовера под названием Kamiq. Но с этим в компании еще не определились. Пока же можно приобрести Skoda Karoq, который на 20 см длиннее, чем Kushaq, и стоит от 1 458 000 рублей.

О плюсах и минусах Skoda Kamiq вы можете узнать здесь.

Фото: Skoda