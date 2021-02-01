Skoda представила концепт кемпервэна

Новинка получила индекс 1203 — как популярный утилитарный фургон, появившийся в 1968 году.

Материалы по теме Кемпер за $1 млн — каков он внутри

Фургон Skoda 1203 выпускался в Чешской Республике с 1968 года на протяжении почти 30 лет. Теперь компания, кажется, решила вернуть модель, но уже в новом образе минивэна. Чтобы раскрыть весь потенциал модели, ее представили в виде кемпервэна — самой технологичной версии. Естественно, ничто не мешает 1203-му также быть и фургоном для перевозки грузов, и просто минивэном.

Автор дизайна возрождаемой модели — Даниэль Хайек, дизайнер компании Skoda. Сам проект создавался в рамках серии Skoda «Icons Get a Makeover» («Икона с макияжем»). Хайек хорошо знаком с моделью 1203 — у его родителей был такой автомобиль, они его использовали на своей ферме. Этот фургон стал первым автомобилем, за руль которого он сел.

«Да, я говорил об этом со своими коллегами, и они сказали, что если у меня есть опыт работы с 1203-м, я могу попытаться переосмыслить его для нового тысячелетия, — сказал Хайек. — Думаю, что такой автомобиль сегодня отлично подошел бы для марки S koda».

Учитывая новую тенденцию воссоздания моделей из прошлого марок в новом современном виде, Хайек прав.

У дизайнера получился не просто пухлый и округлый фургон и не клон VW Multivan. У концепта есть множество особенных стилистических черт, которые отсылают к оригинальному автомобилю. Но сходство получилось достаточно отдаленным, чтобы концепт воспринимался как самостоятельная модель. Округлые элементы фар и загнутые к боковым окнам края крыши, а также решетки радиатора — это элементы классического фургона.

«Я хотел, чтобы было сразу понятно — это тот же автомобиль. Но я не хотел, чтобы он был слишком ретро, — говорит Хайек. — Я создал современный автомобиль, который отдает дань уважения легенде».

Компоновка приборной панели 1203 очень минималистична. Более того, здесь нет сенсорного экрана информационно-развлекательной системы. Это удивительно, учитывая, что Хайек специализируется в компании именно на дизайне пользовательского интерфейса. Оказывается, он предполагает, что у машины появится подключаемый планшет. То есть управлять системами автомобиля можно будет со смартфона. Решение интересное, тем более что оно сделает модель несколько дешевле.

Но выпустит ли Skoda подобный автомобиль? Да, это официальный рисунок концепта Skoda, и он вполне может воплотиться в жизнь.

Подобные кемперы есть у многих производителей. У Мерседеса он такой.

Изображения: Skoda