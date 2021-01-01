Все приспособления легко снимаются, и он опять может стать стандартным минивэном.

Материалы по теме Милая парочка: автодом с личным гаражом в прицепе

Интересное решение для любителей путешествий — переделанный под кемпер минивэн Mercedes Vito — представила компания VANTourer. Любопытно тут то, что его можно без лишних усилий привести в «рабочее» 9-местное состояние. Все туристические навесы и приспособления легко снимаются.

Но если семья решила вырваться на природу или просто поехать в дальнее путешествие, такой домик просто незаменим. Таким образом, Mercedes Vito пригоден для большой семьи, как для отдыха, так и для повседневной жизни. На выбор четыре турбодизеля мощностью от 102 до 239 л.с., доступен и полноприводный вариант.

В базовую комплектацию Urban длиной 5,13 метра входят (среди прочего) раскладывающийся из сидений диван-кровать, а также двухспальная кровать в откидной крыше. Задний диван можно перемещать по металлическим направляющим, чтобы высвободить больше места в течение дня. При необходимости их также можно полностью снять, например, если автомобиль будет использоваться для перевозки крупногабаритных грузов.

Вообще, здесь все съемное: за несколько простых движений можно снять многофункциональную кухню, вытащить ее через боковую раздвижную дверь и превратить в мобильную летнюю. Тогда вам просто нужно решить, с какой стороны автомобиля поставить кухню на улице, потому что благодаря внешним выводам газа и воды ее можно разместить как справа, так и слева. В кухонном блоке предусмотрена газовая варочная панель и раковина, также в кемпере установлен компактный 30-литровый холодильник с цифровым управлением и индикацией температуры.

Универсальный автомобиль предлагает достаточно места для хранения, а после насыщенного событиями дня можно расслабиться на удобной двухспальной кровати и полюбоваться прекрасными видами из боковых окон. Дети с удовольствием запрыгнут на второй этаж: кровать там двухспальная для взрослых, а сколько там разместится ребят, зависит от возраста. Для чтения можно использовать светодиодные ночники с USB-подключением, они не только создадут уютную домашнюю атмосферу в мобильном убежище, но и достаточно экономны. Освещение в самом кемпере можно регулировать по уровню яркости.

Из-за небольших размеров в этом автодоме нет туалета и душа, но в целом дом для путешествий из модели Vito получился уютным и функциональным.

Кемпер предложат в трех комплектациях — Base, Comfort и Prime, стоимость базовой версии Vantourer Urban стартует от 49 900 евро.

Здесь вы найдете подборку кемперов, предназначенных специально для путешествий с питомцами.

Фото: VANTourer