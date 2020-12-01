Старый чех и новый кореец: сравнили кроссоверы

Sorento дешевле и просторнее, чем Kodiaq. На этом преимущества KIA заканчиваются.

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На нашем тесте сошлись две “неправильные” машины. Одна называется Соренто, хотя город, от которого тянется название модели, — Сорренто. Другая называется Кодиак, хотя бурый медведь или остров, от которых тянется название, — на русском звучат как Кадьяк. Впрочем, медведь и город, видно, были против полных совпадений.

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Что сравнивали

Модель KIA только что вышла в продажу, чешская модель продается уже четыре года. Скажете — это не совсем корректное сравнение? Но мы сравниваем новичков с теми, кто лучше всех продается.

Kia Sorento 2.5 в комплектации Prestige и Skoda Kodiaq 2.0 TSI в версии Style с дополнительными опциями. Кореец стоит 2 649 900 рублей, чех — 2 796 000. Двигатели одной мощности, уровни комплектации и размеры похожие, цены близкие — ~ 2,7 млн.руб.

Skoda динамичнее: 1 — 0

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У Шкоды и Киа двигатели одинаковой мощности — 180 л.с. Но как по-разному ведут себя машины! У Sorento атмосферник, сопряжённый с классическим 6-ступенчатым автоматом — возможностей силового агрегата хватает впритык. Kodiaq — с турбомотором и скорострельным роботом DSG. Ускоряется до 100 км/ч быстрее Sorento почти на полторы секунды (8,8 с).

Skoda экономичнее: 2 — 0

Расход бензина у Кодиака благодаря турбо и роботу предсказуемо ниже. В среднем по итогам теста Шкода потребляла на 2–3 л/100 км меньше, чем Sorento. При нынешних ценах за литр АИ-95 экономия составляет 100–150 рублей на сотню километров. Кажется, что не так много при стоимости автомобилей под три миллиона. Однако за год Шкода сэкономит на бесплатное плановое ТО.

Kia вместительнее: 1 — 2

Sorento на 11 см длиннее Кодиака. Простор на втором ряду у них сопоставимый. А вот на третьем в Kia взрослый человек ростом 180 см высидит час-другой. В Шкоде — даже не сможет поднять откинутую для прохода спинку второго ряда. Если нужна полноценная семиместная машина из этих двух, то Sorento.

Перерыв

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Знаете, как называется решетка радиатора у KIA? Дизайнер знает!

— Фирменная черта машин KIA — соты решетки, эти “тигриные носы”, — говорит старший дизайнер Сео ЙеВон. — А в четвертом поколении Соренто головные огни образуют новую черту — “тигриную подводку для глаз”. Так ваше внимание еще больше концентрируется на глазах нашего тигра.

Skoda лучше вне асфальта: 3 — 1

Просвет под защитой картера у Шкоды всего 185 мм, но у Kia еще меньше — 160! И углы въезда/съезда на корейской машине скромнее. Вдобавок чешский кроссовер предлагает внедорожную настройку для электроники. У Sorento режимы тоже меняются, но это настройки для асфальта.

Skoda комфортнее: 4 — 1

Подвеска на неровностях у соперников одинаково жесткая. Только Skoda при этом отменно управляется, а Kia напрягает ватными реакциями и необходимостью подруливать. «Корейцу» шасси бы помягче — было бы гармонично. Тем более что и кресло у него не такое цепкое, как шкодовское. В том начинаешь чувствовать себя дома, едва усевшись.

Skoda богаче оснащена: 5 — 1

Для версии с двигателем 2.5 (у Sorento это базовый мотор, с бензиновым V6 машины появятся в следующем году) недоступна часть оборудования. Поразительно, но нет ничего из систем активной безопасности и ассистентов водителя. Даже фишки Kia — функции контроля мёртвых зон с камерами в зеркалах. На автомобилях с таким мотором не ставят и цифровую приборную панель. Обогрев ветрового стекла и адаптивные фары не предусмотрены. А у Шкоды всё это есть. Что-то входит в фиксированные основные комплектации, что-то можно заказать отдельно.

Kia дешевле: 2–5

И это весомый аргумент в пользу «корейца». Хотя разница в ценах со Шкодой не так уж велика — пять процентов. Тех, у кого большая семья, Kia покажется привлекательнее еще из-за более просторного третьего ряда. А еще Skoda может не нравиться внешне. Остальные факты не в пользу нового Sorento.

Общий счет: 5–2 в пользу Шкоды

При этом в следующем году в команде “Кодиак” ожидается усиление — рестайлинг. И цена на текущую версию из-за этого может стать интереснее.