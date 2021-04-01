Hyundai Palisade: рассаживаем семерых

Пять метров, семь или восемь мест, рыночная ниша ушедшего из России Hyundai Grand Santa Fe — таков кроссовер Palisade. Ему уже третий год, он популярен в США и Корее. В России при цене от 3,35 до 4,05 млн рублей хорошо, если пару тысяч за год продадут. Стоит ли ждать, пока Палисады подешевеют на вторичке до разумных пределов?
Третий ряд
Если у вас много детей — да, есть смысл ждать. Места — вагон. Третий ряд имеется во всех комплектациях, причем формально даже трехместный. Но вольготно там будет паре подростков или… маленькому человечку в детском кресле. Редкий случай, но на «галерке» есть свой комплект креплений Isofix — правда, почему-то расположенный слева, а не со стороны тротуара. И смущает отсутствие воздуховодов для подачи теплого воздуха в ноги — хотя за потолочные дефлекторы с возможностью менять фокусировку потока спасибо.
Второй ряд
Коли вам повезло с тещей, ее надо приглашать на второй ряд. Даже если сдвинуть его сиденья на 5–10 см вперед, чтобы «совсем сзади» поместились акселераты, простора ей будет с запасом. Но это не бизнес-класс: сидеть приходится довольно высоко, на жестковатой подушке. Можно и второй ряд отдать детям: здесь два набора «изофиксов», разнесенных на 52 см, если мерить между серединами тех скоб, что ближе к центру. Например, у Кодиака этот размер на 7 см меньше. Есть шанс, что при установленных двух креслицах в середину влезет некрупный пассажир.
А топ-версию Cosmos можно заказать с двумя индивидуальными задними креслами вместо «банкетки». У них будет даже вентиляция, но посадка все равно высоковата.
Багажник ожидаемо огромен, а вот пластиковая отделка боковин лоска не добавляет: легко поцарапать. В трехрядной конфигурации для поклажи остается около 300 литров объема — здорово!
Как он едет?
На ходу Palisade тих и относительно плавен. Покой для ушей обеспечивают развитая шумоизоляция кузова и многослойные передние стекла. Только на автомагистрали после 130–140 км/ч появляется голосок ветра у зеркал. А чтобы донести родительский глас до сидящих сзади, можно ткнуть в пиктограмму в меню медиасистемы — и динамики начнут транслировать звук с переднего микрофона. Другой иконкой можно, наоборот, заглушить все колонки сзади — на случай, если кто-то из драгоценных пассажиров уснул.
Подвеска ко сну вполне располагает, хоть она и пружинная, а не пневма. По ровному шоссе автомобиль плывет, слегка покачиваясь. Безболезненно проходятся самые крупные кочки — пробоев и стуков нет. Потряхивает только на региональных дорогах, изуродованных ямочным ремонтом: вертикальных колебаний слишком много, пусть они и сглажены.
А как рулится?
В подтверждение «американских» настроек шасси рулится кроссовер с некоторой ленцой, но совершенно понятно. Включать режим Sport излишне — руль нальется ненужной тяжестью. Этому характеру соответствует и водительское кресло с едва заметной боковой поддержкой и простым, но комфортным профилем. Только почему нет регулировки поясничного подпора по высоте, а рулевую колонку приходится двигать вручную? Впрочем, с эргономикой порядок, классические приборы и несложный проекционный дисплей внятны, а медиасистема интуитивно понятна в управлении.
Передних седоков теснит высоченный центральный тоннель, позиционируемый как «премиальная» черта. В нем — основное хранилище для мелочей в виде большого ящика с хлипкими выдвижными подстаканниками. Дверные карманы тесные, но еще есть ниша под тоннелем, куда даже дамский ридикюль влезет. Главное, чтобы не выпал под педали…
Дизель и расход
Убойный плюс Палисада — наличие в гамме дизельного мотора 2.2, причем в компании классического автомата, а не робота, как на Kia Sorento. И сам мотор, несмотря на те же 200 сил, — прежнего поколения, с чугунным блоком. Все основные конкуренты, а это Toyota Highlander, Volkswagen Teramont и Mazda CX‑9, дизелей лишены.
Только едет такой Palisade весьма степенно — ведь даже без пассажиров весит две тонны. Всякий маневр, связанный с разгоном, надо просчитывать. Но катить вполпедали — одно удовольствие, настолько хороша тяга на низах и незаметна работа 8-ступенчатой коробки.
Я бы доплатил 50 тысяч рублей за бензиновый атмосферный V6: с ним машина бодрее и гармоничнее. Звук двигателя заглушен и здесь, но он приятнее, а на холостом ходу нет даже той небольшой вибрации, что свойственна дизелю. Расплата за хоть какой-то запас динамики — расход топлива: 11–11,5 л/100 км бензина АИ‑92 против 9 л/100 км дизтоплива при езде по шоссе с обгонами.
По бездорожью пройдет?
Клиренс в 203 мм и стальная защита силового агрегата — не панацея. Вне дорог способности Палисада весьма условны, потому что он тяжел, а снизу свисают фартук под передним бампером и торчащая полноразмерная запаска.
По целине он идет тяжело, даже несмотря на эффективную помощь электроники и наличие трех внедорожных режимов: для снега, грязи и песка. Диагональное вывешивание — не проблема, но кузов при этом слегка перекашивает: дверь багажника неохотно заходит в проем.
Среди опций нет обогрева лобового стекла, дистанционного пуска или омывателя камеры заднего вида. Архаичные каркасные дворники размазывают грязь уже при пробеге 1500 км. Но прикрытые дверьми чистые пороги и обогревы руля и задних сидений — безусловное благо.
***
В общем, миллиона за два — цену нового Кодиака или RAV4 — подержанный Palisade можно будет брать. Чисто из соображений комфорта и практичности. Но от похода к дилеру за машиной с калининградского конвейера многих удержит не только цена.
Марка Hyundai выпускает отличные автомобили, кропотливо доведенные по запросам нашего рынка. Бестселлеры типа Соляриса и Креты сформировали сильный, но все же народный имидж бренда. Чтобы купить пятиметровый кроссовер с буквой «Н» на трехмерной решетке радиатора, надо суметь отключиться от того, что подумают о тебе сосед, сват или брат: мог взять «премиум», но не стал. Это умение называется ассертивностью. И доступно оно немногим.
|Тишина в просторном салоне, толерантность к совсем убитым дорогам
|Моторная немощь
|
Hyundai Palisade
|
2.2 CRDi
|
3.5 MPI
|
Длина / ширина / высота / база
|
4980 / 1975 / 1750 / 2900 мм
|
Снаряженная масса
|
1977 / 2645 кг
|
2027 / 2690 кг
|
Объем багажника
|
311–704 л
|
Двигатель
|
дизельный, Р4, 16 клапанов, 2151 см³; 147 кВт/200 л. с. при 3800 об/мин; 440 Н·м при 1750–2750 об/мин
|
бензиновый, V6, 3470 см³; 183 кВт/249 л.с. при 6300 об/мин; 336 Н·м при 5000 об/мин
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
10,5 с
|
8,1 с
|
Максимальная скорость
|
190 км/ч
|
210 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
ДТ/71 л
|
Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл
|
9,2 / 6,2 / 7,3 л / 100 км
|
14,9 / 8,1 / 10,6 л / 100 км
|
Трансмиссия
|
полный привод; А8
HYUNDAI PALISADE и другие большие кроссоверы той же ценовой группы
|
|
Длина, мм
|
Мощность, л.с.
|
Цена, млн руб.
|
Chevrolet Traverse
|
5189
|
318
|
3,7–4,0
|
Honda Pilot
|
4954
|
249
|
3,6–4,5
|
Hyundai Palisade
|
4980
|
200–249
|
3,3–4,0
|
Mazda CX‑9
|
5075
|
231
|
3,0–3,8
|
Toyota Highlander
|
4966
|
249
|
3,9–4,5
|
Volkswagen Teramont
|
5036
|
220–249
|
3,0–4,0*
* Цена дорестайлинговой версии по состоянию на 2020 год.
- Установите зеркало-видеорегистратор ARTWAY AV630, combo 7 в 1, с системами безопасной парковки при движении задним ходом, оповещения о приближении к комплексам контроля скорости, навигатором и возможностями установки приложений сервиса GOOGLE PLAY.
- Собрались на пикник? Не забудьте компактную, удобную и стильную газовую горелку Primus Onja Duo в сумке на ремешке. Печь легко взять с собой как в городской парк, так и на отдых в кемпинг.
Фото: Hyundai и Александр Кульнев