Hyundai Palisade: рассаживаем семерых

Идеальный стимул к покупке огромного кроссовера — большая семья. Но потребуется кое-что еще.

Пять метров, семь или восемь мест, рыночная ниша ушедшего из России Hyundai Grand Santa Fe — таков кроссовер Palisade. Ему уже третий год, он популярен в США и Корее. В России при цене от 3,35 до 4,05 млн руб­лей хорошо, если пару тысяч за год продадут. Стоит ли ждать, пока Палисады подешевеют на вторичке до разумных пределов?

Третий ряд

Если у вас много детей — да, есть смысл ждать. Места — вагон. Третий ряд имеется во всех комплектациях, причем формально даже трехместный. Но вольготно там будет паре подростков или… маленькому человечку в детском кресле. Редкий случай, но на «галерке» есть свой комплект креплений Isofix — правда, почему-то расположенный слева, а не со стороны тротуара. И смущает отсутствие воздуховодов для подачи теплого воздуха в ноги — хотя за потолочные дефлекторы с возможностью менять фокусировку потока спасибо.

Кресла средней жесткости, в дорогих версиях — с изменением длины подушки. Центральный подлокотник не регулируется, но рулить не мешает. Плюс раздельных сидений второго ряда: через центральный проход на ходу можно добраться до третьего ряда. У задних пассажиров своя климатическая зона и шесть подстаканников, но куцые дверные карманы. Для прохода на третий ряд сиденье отъезжает, складываясь. «Галерка» только формально трехместная — больше двух взрослых туда не поместить, и то лишь потеснив пассажиров второго ряда: им придется сдвинуться вперед.

Второй ряд

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Коли вам повезло с тещей, ее надо приглашать на второй ряд. Даже если сдвинуть его сиденья на 5–10 см вперед, чтобы «совсем сзади» поместились акселераты, простора ей будет с запасом. Но это не бизнес-класс: сидеть приходится довольно высоко, на жестковатой подушке. Можно и второй ряд отдать детям: здесь два набора «изофиксов», разнесенных на 52 см, если мерить между серединами тех скоб, что ближе к центру. Например, у Кодиака этот размер на 7 см меньше. Есть шанс, что при установленных двух креслицах в середину влезет некрупный пассажир.

А топ-версию Cosmos можно заказать с двумя индивидуальными задними креслами вместо «банкетки». У них будет даже вентиляция, но посадка все равно высоковата.

Багажник ожидаемо огромен, а вот пластиковая отделка боковин лоска не добавляет: легко поцарапать. В трехрядной конфигурации для поклажи остается около 300 литров объема — здорово!

На дисплей промеж идеально читаемых шкал выводится изображение с боковых камер при включении поворотников. Фишка больше забавная, чем полезная: в слякоть камеры забрасывает за полдня. Кнопочный пульт автомата осложняет жизнь на бездорожье: выехать враскачку не получается из-за того, что для переключений надо нажимать тормоз. Кнопки ручника по американской традиции — слева от руля.

Отделка всем хороша, материалы мягки и красивы. Исключение — пластиковое «дерево» топ-версии Cosmos. Комплекс водительских ассистентов Smart Sense работает адекватно, есть активный круиз-контроль. Но где более удобный в городе ограничитель скорости?

Как он едет?

На ходу Palisade тих и относительно плавен. Покой для ушей обеспечивают развитая шумоизоляция кузова и многослойные передние стекла. Только на автомагистрали после 130–140 км/ч появляется голосок ветра у зеркал. А чтобы донести родительский глас до сидящих сзади, можно ткнуть в пиктограмму в меню медиасистемы — и динамики начнут транслировать звук с переднего микрофона. Другой иконкой можно, наоборот, заглушить все колонки сзади — на случай, если кто-то из драгоценных пассажиров уснул.

Подвеска ко сну вполне располагает, хоть она и пружинная, а не пневма. По ровному шоссе автомобиль плывет, слегка покачиваясь. Безболезненно проходятся самые крупные кочки — пробоев и стуков нет. Потряхивает только на региональных дорогах, изуродованных ямочным ремонтом: вертикальных колебаний слишком много, пусть они и сглажены.

Грузовой отсек огромен, под стать машине. Для рулонной шторки есть место в подполе — и помимо нее там поместится весь водительский скарб.

А как рулится?

В подтверждение «американских» настроек шасси рулится кроссовер с некоторой ленцой, но совершенно понятно. Включать режим Sport излишне — руль нальется ненужной тяжестью. Этому характеру соответствует и водительское кресло с едва заметной боковой поддержкой и простым, но комфортным профилем. Только почему нет регулировки поясничного подпора по высоте, а рулевую колонку приходится двигать вручную? Впрочем, с эргономикой порядок, классические приборы и несложный проекционный дисплей внятны, а медиасистема интуитивно понятна в управлении.

Передних седоков теснит высоченный центральный тоннель, позиционируемый как «премиальная» черта. В нем — основное хранилище для мелочей в виде большого ящика с хлипкими выдвижными подстаканниками. Дверные карманы тесные, но еще есть ниша под тоннелем, куда даже дамский ридикюль влезет. Главное, чтобы не выпал под педали…

Дизель и расход

Убойный плюс Палисада — наличие в гамме дизельного мотора 2.2, причем в компании классического автомата, а не робота, как на Kia Sorento. И сам мотор, несмотря на те же 200 сил, — прежнего поколения, с чугунным блоком. Все основные конкуренты, а это Toyota Highlander, Volkswagen Teramont и Mazda CX‑9, дизелей лишены.

Только едет такой Palisade весьма степенно — ведь даже без пассажиров весит две тонны. Всякий маневр, связанный с разгоном, надо просчитывать. Но катить вполпедали — одно удовольствие, настолько хороша тяга на низах и незаметна работа 8-ступенчатой коробки.

Капот удерживается на двух пневмоупорах. На бензиновом Палисаде (на фото) стоит АКБ на 80 А·ч, на дизельном — на 90 А·ч.

Я бы доплатил 50 тысяч рублей за бензиновый атмосферный V6: с ним машина бодрее и гармоничнее. Звук двигателя заглушен и здесь, но он приятнее, а на холостом ходу нет даже той небольшой вибрации, что свойственна дизелю. Расплата за хоть какой-то запас динамики — расход топлива: 11–11,5 л/100 км бензина АИ‑92 против 9 л/100 км дизтоплива при езде по шоссе с обгонами.

По бездорожью пройдет?

Здорово, что, несмотря на три ряда сидений, нашлось место для полноразмерной запаски на литом диске. Но на бездорожье она служит «якорем».

Клиренс в 203 мм и стальная защита силового агрегата — не панацея. Вне дорог способности Палисада весьма условны, потому что он тяжел, а снизу свисают фартук под передним бампером и торчащая полноразмерная запаска.

По целине он идет тяжело, даже несмотря на эффективную помощь электроники и наличие трех внедорожных режимов: для снега, грязи и песка. Диагональное вывешивание — не проблема, но кузов при этом слегка перекашивает: дверь багажника неохотно заходит в проем.

Среди опций нет обогрева лобового стекла, дистанционного пуска или омывателя камеры заднего вида. Архаичные каркасные дворники размазывают грязь уже при пробеге 1500 км. Но прикрытые дверьми чистые пороги и обогревы руля и задних сидений — безусловное благо.

Здорово, что, несмотря на три ряда сидений, нашлось место для полноразмерной запаски на литом диске. Но на бездорожье она служит «якорем».





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В общем, миллиона за два — цену нового Кодиака или RAV4 — подержанный Palisade можно будет брать. Чисто из соображений комфорта и практичности. Но от похода к дилеру за машиной с калининградского конвейера многих удержит не только цена.

Марка Hyundai выпускает отличные автомобили, кропотливо доведенные по запросам нашего рынка. Бестселлеры типа Соляриса и Креты сформировали сильный, но все же народный имидж бренда. Чтобы купить пятиметровый кроссовер с буквой «Н» на трехмерной решетке радиатора, надо суметь отключиться от того, что подумают о тебе сосед, сват или брат: мог взять «премиум», но не стал. Это умение называется ассертивностью. И доступно оно немногим.

Для семейного автомобиля за такие деньги удивляет отсутствие кнопок бесключевого доступа на ручках задних дверей.

Тишина в просторном салоне, толерантность к совсем убитым дорогам Моторная немощь

Hyundai Palisade 2.2 CRDi 3.5 MPI Длина / ширина / высота / база 4980 / 1975 / 1750 / 2900 мм Снаряженная масса 1977 / 2645 кг 2027 / 2690 кг Объем багажника 311–704 л Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2151 см³; 147 кВт/200 л. с. при 3800 об/мин; 440 Н·м при 1750–2750 об/мин бензиновый, V6, 3470 см³; 183 кВт/249 л.с. при 6300 об/мин; 336 Н·м при 5000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 10,5 с 8,1 с Максимальная скорость 190 км/ч 210 км/ч Топливо / запас топлива ДТ/71 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 9,2 / 6,2 / 7,3 л / 100 км 14,9 / 8,1 / 10,6 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А8

HYUNDAI PALISADE и другие большие кроссоверы той же ценовой группы

Длина, мм Мощность, л.с. Цена, млн руб. Chevrolet Traverse 5189 318 3,7–4,0 Honda Pilot 4954 249 3,6–4,5 Hyundai Palisade 4980 200–249 3,3–4,0 Mazda CX‑9 5075 231 3,0–3,8 Toyota Highlander 4966 249 3,9–4,5 Volkswagen Teramont 5036 220–249 3,0–4,0*





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Фото: Hyundai и Александр Кульнев