Новый Toyota Highlander: от 3,68 миллиона

Как и для RAV4 до этого, для Хайлендера теперь предложены две системы полного привода.

Материалы по теме Toyota RAV4: две новые комплектации для России

Компания Toyota объявила о начале приема заказов на четвертое поколение кроссовера Toyota Highlander. Это действительно совершенно новый автомобиль, в основе которого — глобальная архитектура TNGA, длина и колесная база машины выросли на 60 мм. Новый бензиновый V6 развивает 249 л.с. и 356 Нм, потребляет бензин АИ-92 и работает в паре с 8-ступенчатым автоматом.

В комплектацию «Престиж» входят: 7-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и 8-дюймовым тачскрином, аудиосистема с 6 динамиками, USB-разъемы для задних пассажиров, светодиодные фары и противотуманки. Можно выбрать один из вариантов режима движения Eco/Normal/Sport, а на бездорожье воспользоваться системой Multi-terrain Select, подстраивающейся к типу покрытия. Система полного привода — обновленная Dynamic Torque Control.

Комплектация «Люкс Safety» включает: двухсекционную панорамную крышу с электроприводом, проекционный дисплей, навигацию, камеры кругового обзора, салон из натуральной кожи, шумоизолирующие боковые передние стекла, обогрев лобового стекла, подогрев всех сидений, аудиосистему с 11 динамиками. В средствах активной безопасности значатся активный круиз-контроль и система удержания в полосе. А система полного привода в этой версии — новая, с адаптивным распределением крутящего момента Dynamic Torque Vectoring AWD.

Кроссоверы в обеих версиях оснащаются противоугонным идентификатором T-Mark: 10 000 микроточек с индивидуальным пин-кодом наносятся на кузов и различные узлы, по ним можно получить достоверную информацию при осмотре, что делает бессмысленным угон машины для перепродажи, отмечают в компании.

Цены на Toyota Highlander в комплектации «Престиж» начинаются с 3 688 000 рублей, а версия «Люкс Safety» обойдется минимум в 4 291 000 рублей.

Накануне Toyota также открыла прием заказов на обновленные внедорожник Fortuner и пикап Hilux.

Фото: Toyota

Новый Toyota Highlander: от 3,68 миллиона Как и для RAV4 до этого, для Хайлендера теперь предложены две системы полного привода. Новый Toyota Highlander: от 3,68 миллиона



