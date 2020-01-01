Поменялась внешность, модернизированы узлы и агрегаты, появились новые опции.

Материалы по теме Toyota готовит обновленные Fortuner и Hilux к продажам в России

В России официально стартовал прием заказов на обновленные версии внедорожника Fortuner и пикапа Hilux. Хайлюкс получил существенно переработанную внешность: поменялась фары, решетка радиатора, передний бампер и задние фонари. 2,8-литрвый дизель форсировали — теперь он выдает 200 л.с. (вместо 177 л.с.) и 500 Нм (было 450 Нм), а подвеску модернизировали. чтобы машина лучше управлялась при поездках с неполной загрузкой.

В базовой комплектации у пикапа появилась приборная панель с 4,2-дюймовым дисплеем, а начиная с версии «Комфорт» машины идут со светодиодными противотуманками, 8-дюймовым монитором мультимедийки, поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto, и с парктрониками спереди и сзади.

Помимо этого у Hilux есть теперь топ-версия Black Onyx: обвес из неокрашенного пластика, полностью светодиодная оптика, кожаный салон, оригинальная панель приборов, навигация и самоблок на задней оси. Цены на обновленный пикап начинаются от 2 472 000 рублей.

Что касается внедорожника Fortuner, то для него обновление запланировано в два этапа: в августе появится версия с двигателем 2,7 литра, а дизельные машины будут доступны осенью.

Внешность поменялась: решетка радиатора стала шире, пересмотрен дизайн переднего бампера, а также форма фар и фонарей. Кроме того, у Fortuner появилось два новых варианта окраски кузова и расширился выбор отделочных материалов салона.

Для бензиновых версий будут доступны светодиодные фары с автоматической корректировкой, передние и задние датчики парковки, и такая же, как у Hilux, мультимедийная система: 8-дюймовый экран и поддержка Apple CarPlay и Android Auto. За базовую версию Fortuner дилеры просят 2 436 000 рублей.

А в январе 2021 года должна обновиться и Королла — с помощью специальной версии GR Sport.

Фото: Toyota

Обновленные Toyota Fortuner и Hilux: открыт прием заказов Поменялась внешность, модернизированы узлы и агрегаты, появились новые опции. Обновленные Toyota Fortuner и Hilux: открыт прием заказов



