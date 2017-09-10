Ряд элементов Королле к лицу. Весь вопрос в том — сколько за них попросят.

Материалы по теме Обновилась топовая версия Land Cruiser 200

Европейское отделение компании Toyota опубликовало первые официальные снимки седана Corolla в исполнении GR SPORT. Напомним, в эту линейку входят машины со стандартными характеристиками, но с деталями в спортивном духе. Причем если для европейского рынка седан Corolla GR SPORT будет расширением линейки к существующим спортивным хэтчбеку и универсалу, то для России это дебют.

В экстерьере хромированные элементы уступили место черным — в этот цвет выкрашены решетка радиатора, корпуса зеркал, центральные стойки кузова, молдинги дверей, а также С-образные элементы переднего бампера. Колесные диски Alloy также черные, с контрастной шлифовкой на конце каждой из десяти спиц. Размер дисков — 17 или 18 дюймов.

Спойлер в цвет кузова и шильдик GR SPORT отличают машину от обычного исполнения. Для модификации предложено семь цветов кузова, включая новый оттенок Dynamic Grey, который можно заказать в сочетании с черной крышей — двухцветная окраска возможна на Королле впервые.

Обивка сидений со спортивным профилем — комбинация черной синтетической кожи и ткани, а белая и красная прострочка служит отсылкой к цветам гоночной команды TOYOTA GAZOO Racing Team. Обод руля также обшит искусственной кожей. В качестве опций доступны фоновая подсветка салона и светодиодная оптика. В Европе машина будет доступна с 1,6-литровым бензиновым и 1,8-литровым гибридным двигателями, но комплектации для РФ пока не названы.

Производство стартует в ноябре 2020 года, а продажи в Европе и России должны начаться с января 2021 года.

Фото: Toyota

Спортверсия Toyota Corolla: первые фотографии Ряд элементов Королле к лицу. Весь вопрос в том — сколько за них попросят. Спортверсия Toyota Corolla: первые фотографии



