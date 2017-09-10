Спортверсия Toyota Corolla: первые фотографии — журнал За рулем

Спортверсия Toyota Corolla: первые фотографии

Ряд элементов Королле к лицу. Весь вопрос в том — сколько за них попросят.

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Европейское отделение компании Toyota опубликовало первые официальные снимки седана Corolla в исполнении GR SPORT. Напомним, в эту линейку входят машины со стандартными характеристиками, но с деталями в спортивном духе. Причем если для европейского рынка седан Corolla GR SPORT будет расширением линейки к существующим спортивным хэтчбеку и универсалу, то для России это дебют.

В экстерьере хромированные элементы уступили место черным — в этот цвет выкрашены решетка радиатора, корпуса зеркал, центральные стойки кузова, молдинги дверей, а также С-образные элементы переднего бампера. Колесные диски Alloy также черные, с контрастной шлифовкой на конце каждой из десяти спиц. Размер дисков — 17 или 18 дюймов.

Спойлер в цвет кузова и шильдик GR SPORT отличают машину от обычного исполнения. Для модификации предложено семь цветов кузова, включая новый оттенок Dynamic Grey, который можно заказать в сочетании с черной крышей — двухцветная окраска возможна на Королле впервые.

Обивка сидений со спортивным профилем — комбинация черной синтетической кожи и ткани, а белая и красная прострочка служит отсылкой к цветам гоночной команды TOYOTA GAZOO Racing Team. Обод руля также обшит искусственной кожей. В качестве опций доступны фоновая подсветка салона и светодиодная оптика. В Европе машина будет доступна с 1,6-литровым бензиновым и 1,8-литровым гибридным двигателями, но комплектации для РФ пока не названы.

Фото: Toyota

Спортверсия Toyota Corolla: первые фотографии

Ряд элементов Королле к лицу. Весь вопрос в том — сколько за них попросят.

Спортверсия Toyota Corolla: первые фотографии — фото 1146994Спортверсия Toyota Corolla: первые фотографии — фото 1146996Спортверсия Toyota Corolla: первые фотографии — фото 1146995Спортверсия Toyota Corolla: первые фотографии — фото 1146998Спортверсия Toyota Corolla: первые фотографии — фото 1146997Спортверсия Toyota Corolla: первые фотографии — фото 1146993Спортверсия Toyota Corolla: первые фотографии — фото 1146992Спортверсия Toyota Corolla: первые фотографии


Спортверсия Toyota Corolla: первые фотографии

Ряд элементов Королле к лицу. Весь вопрос в том — сколько за них попросят.

Спортверсия Toyota Corolla: первые фотографии — фото 1146993Спортверсия Toyota Corolla: первые фотографии — фото 1146992Спортверсия Toyota Corolla: первые фотографии — фото 1146994Спортверсия Toyota Corolla: первые фотографии — фото 1146996Спортверсия Toyota Corolla: первые фотографии — фото 1146995Спортверсия Toyota Corolla: первые фотографии — фото 1146998Спортверсия Toyota Corolla: первые фотографии — фото 1146997Спортверсия Toyota Corolla: первые фотографии
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Отзывы о Toyota Corolla (5)

Toyota 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Интересная внешность, просторный салон, высокая посадка, неприхотливость

Недостатки:

Бедные материалы отделки, скрипят тормоза

Комментарий:

Комплектация Стиль Плюс, турецкого производства. Суммирую первые впечатления после полугода эксплуатации. Первое, что хочется отметить — интересный дизайн, в нем действительно есть какие-то самурайские мотивы. Но это если смотреть спереди. Сзади — уже не так интересно. Сбоку — машина как машина....

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