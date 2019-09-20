Цены на улучшенную комплектацию Executive Lounge внедорожника Toyota остались прежними.

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Начался прием заказов на обновленную топовую версию Executive Lounge внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Эта комплектация пользуется спросом у покупателей — за первое полугодие в России было продано 2652 внедорожника Land Cruiser 200, и 1202 из них именно в этой версии.

Теперь комплектацию слегка освежили — в центре решетки радиатора появился яркий горизонтальный хромированный элемент, который делит ее надвое, а новый фронтальный бампер получил большой воздухозаборник.

В салоне изменения незначительны — новая прострочка сидений, а в отделке дверных панелей теперь сочетается натуральная и синтетическая кожа.

Теперь главное — отныне флагманский внедорожник оснащается противоугонным идентификатором T-Mark — маркировкой элементов автомобиля микроточками, что делает угон бессмысленным. На автомобиль в разных местах нанесены тысячи меток диаметром 1 мм, в которых зашифрован уникальный PIN-код, привязанный к VIN-коду машины. Прочитать PIN-код можно только при 60-кратном увеличении, и если ввести его на специальном онлайн-сервисе www.toyota.ru/security, можно получить достоверную информацию об автомобиле.

Land Cruiser 200 Executive Loungе оснащается моторами V8: бензиновым объемом 4,6 литра, мощностью 309 л. с. или дизельным объемом 4,5 литра, мощностью 249 л. с.

Цена обновленного Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge по-прежнему начинается от 6 119 000 рублей за бензиновую версию и 6 258 000 за дизельную.

Другая популярная модель производителя — RAV4 получила две новые комплектации.

Обновилась топовая версия Land Cruiser 200 Цены на улучшенную комплектацию Executive Lounge внедорожника Toyota остались прежними. Обновилась топовая версия Land Cruiser 200

Фото: Toyota