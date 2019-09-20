Внедорожник получил точечные косметические обновления, но их пока достаточно, чтобы дождаться появления нового поколения модели. А новую машину ожидаем уже в следующем году.

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Изображения, которые вы видите здесь, были сделаны в японском порту, где обновленные Land Cruiser 200 готовили для отправки на рынки Ближнего Востока, сообщает Arabian Drive.

Изменения, как водится, коснулись передней части автомобиля, они совсем легкие — обновлены фары и бампер. Дизайн решетки радиатора также был освежен, хромированных планок стало на одну меньше, изменился дизайн сетки. Впрочем, дизайн передка может немного отличаться — в зависимости от версий.

Хотя фотографий салона нет, ожидается, что внутри появятся более современные варианты подключения, навигация, беспроводная мобильная зарядка, а также станет крупнее информационно-развлекательная система с сенсорным экраном.

Также ожидаются новейшие системы безопасности и помощники водителю.

Предположительно, официальный запуск Toyota Land Cruiser 2021 модельного года состоится до конца этого года.

Обновленный Toyota Land Cruiser 200: первые фото Внедорожник получил точечные косметические обновления, но их пока достаточно, чтобы дождаться появления нового поколения модели. А новую машину ожидаем уже в следующем году. Обновленный Toyota Land Cruiser 200: первые фото

В России последний раз внедорожник обновляли в сентябре 2019-го.

Фото: api.arabiandrive.com