Изображения, которые вы видите здесь, были сделаны в японском порту, где обновленные Land Cruiser 200 готовили для отправки на рынки Ближнего Востока, сообщает Arabian Drive.
Изменения, как водится, коснулись передней части автомобиля, они совсем легкие — обновлены фары и бампер. Дизайн решетки радиатора также был освежен, хромированных планок стало на одну меньше, изменился дизайн сетки. Впрочем, дизайн передка может немного отличаться — в зависимости от версий.
Хотя фотографий салона нет, ожидается, что внутри появятся более современные варианты подключения, навигация, беспроводная мобильная зарядка, а также станет крупнее информационно-развлекательная система с сенсорным экраном.
Также ожидаются новейшие системы безопасности и помощники водителю.
Предположительно, официальный запуск Toyota Land Cruiser 2021 модельного года состоится до конца этого года.
Внедорожник получил точечные косметические обновления, но их пока достаточно, чтобы дождаться появления нового поколения модели. А новую машину ожидаем уже в следующем году.Обновленный Toyota Land Cruiser 200: первые фото
- В России последний раз внедорожник обновляли в сентябре 2019-го.
Фото: api.arabiandrive.com