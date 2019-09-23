Обновленный Toyota Land Cruiser 200: старт продаж на российском рынке

Автомобиль претерпел точечные изменения в экстерьере и получил усовершенстванные технологии безопасности. Цены пока остались прежними.

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Сегодня стартовал прием заказов на обновленный Land Cruiser 200. В топовом исполнении Executive Lounge в автомобиле появились колесные диски нового дизайна. Кроме того, для всех комплектаций модели (за исключением TRD) предлагают новый цветовой оттенок — «черный перламутр».

Основные изменения коснулись противоугонного комплекса. Все комплектации Toyota Land Cruiser 200 c бесключевым доступом Smart Entry получили функцию Motion Sensor — датчик движения в ключе бесконтактного доступа. Благодаря ему брелок ключа, находясь в состоянии покоя, не излучает сигнал для активации функции Smart Entry. Таким образом, сигнал нельзя перехватить специальным устройством, что позволяет значительно снизить риск угона автомобиля.

Кроме того, в автомобиле усовершенствована противоугонная система: появились датчики наклона, внутреннего объема и двойная блокировка центрального замка.

Также в автомобиле теперь есть дополнительные таблички с VIN-номером на различных деталях. Они надежно защищены от подделки благодаря технологии «саморазрушения» (при попытке переклейки) и специальной окантовке, светящейся в ультрафиолете.

Расширенная маркировка с VIN-номером должна снизить интерес угонщиков к автомобилям.

На специальном сайте: www.toyota.ru/security/ можно убедиться в соответствии фактических параметров автомобиля его заявленным «паспортным данным». Сервис предоставляет сведения о типе двигателя, цвете кузова и интерьера, месяце и годе производства автомобиля.

Цена обновленного Land Cruiser 200 не изменилась — в «Элеганс» она начинается от 4 725 000 рублей (с бензиновым мотором, за топовую дизельную версию Executive Lounge попросят 5 894 000. Правда, это специальные цены, связанные с началом продаж обновленной модели, и действуют они до 30 сентября.

Между тем, в СМИ уже вовсю обсуждают следующее поколение модели Toyota Land Cruiser 300.

Фото: Toyota