Toyota скрестила внедорожник с минивэном: скоро премьера

Toyota TJ Cruiser, который был показан на Токийском автосалоне в 2017 году, может быть совсем скоро запущен в производство.

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Toyota TJ Cruiser представляет собой нечто среднее между внедорожником и минивэном, у автомобиля складные задние сиденья и увеличенное грузовое пространство.

Японское издание Best Car со ссылкой на инсайдера утверждает, что серийная версия TJ может быть представлена на Токийском автосалоне уже в этом году в октябре, а прием заказов в Японии стартует в декабре.

В Best Car утверждают, что серийный TJ Cruiser будет полноприводным гибридом (хотя может быть предложена и обычная бензиновая версия), в основу автомобиля ляжет архитектура TNGA (Toyota New Global Architecture), на которой уже построены многие модели Тойоты. Сообщается, что оснащать автомобиль будут 1,8-литровым гибридным четырехцилиндровым агрегатом от Prius, и эта установка, предположительно, будет доступна только с полным приводом. Другим вариантом станет 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель RAV4, и тут покупатели смогут выбрать между передним или полным приводом. Нельзя исключать и 2,5-литровый гибридный двигатель от RAV4.

Toyota предложит TJ Cruiser с двух- и трехрядной компоновкой салона. Обе они будут оснащены складными сиденьями и раздвижными дверями, и таким образом автомобиль позволит вместить громоздкие предметы длиной до трех метров.

Внедорожник-минивэн может оказаться востребованным у людей, которые часто перевозят габаритные грузы, но не собираются приобретать коммерческий автомобиль. К сожалению, источник ничего не говорит о том, будет ли TJ Cruiser доступен за пределами Японии.

Считается, что TJ может в конечном итоге стать основным конкурентом легендарной, но более громоздкой Mitsubishi Delica. Впрочем, утверждается, что TJ Cruiser будут выпускать небольшим тиражом — до 1500 единиц в месяц, слишком уж этот автомобиль на «любителя».

С октября в Россию планируют поставлять новую модель — микроавтобус Toyota Majesty.

Изображения: Toyota