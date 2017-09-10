В октябре 2019 года начнется производство Toyota RAV4 пятого поколения, который заменит на конвейере нынешнюю версию кроссовера.

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1 октября в Санкт-Петербурге прекратится выпуск кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения, место которого займет новый RAV4. В пятом поколении автомобиль будет не только технологичнее, но и с расширенными внедорожными возможностями.

В основу нового поколения кроссовера легла платформа TNGA. Конструкция кузов стала жестче. Кроме того, был снижен центр тяжести и улучшена развесовка по осям. Таким образом, кроссовер с более аэродинамичным кузовом стал устойчивее и управляется лучше, чем предшественник. Производитель обещает также более удобную посадку в автомобиле и плотную звукоизоляцию.

Даже в базовой комплектации новый RAV4 оснащается светодиодной оптикой. Предусмотрена установка фар как параболического, так и прожекторного типа.

В России кроссовер будет продаваться с двумя новыми бензиновыми двигателями на выбор объемом 2 и 2,5 литра мощностью 150 и 200 л.с. соответственно. Моторы имеют систему газораспределения VVT-iE на впускных клапанах и комбинированный впрыск топлива D-4S.

Двигатель объемом 2 литра будет работать в паре с вариатором, а 2,5-литровый агрегат получит 8-ступенчатый автомат с расширенным диапазоном блокировки гидротрансформатора.

Новый RAV4 в комплектации «Комфорт» получит уже знакомую по предыдущему поколению систему полного привода Dynamic Torque Control AWD. В более дорогих комплектациях — новую систему Dynamic Torque Vectoring AWD с двумя раздельными муфтами подключения полного привода на каждом из задних колес. Это существенно расширит внедорожные качества RAV4.

Кроме того, пятое поколение RAV4 получит систему Multi-terrain select, которая прежде была доступна только на более дорогих моделях Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200. Система имеет три предустановленных варианта движения: Normal (обычная дорога), Mud and Sand (жидкая грязь и песок), Rock and Dirt (камни и грунт). Следует также отметить, что угол въезда нового кроссовера составляет 18⁰, а угол съезда — 20,5⁰. Дорожный просвет автомобиля равен 195 мм.

Об уровнях комплектаций и стоимости Toyota RAV4 пятого поколения мы узнаем 1 октября.

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Фото: Toyota