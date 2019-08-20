Новый микроавтобус, который будет поставляться в Россию с октября, станет конкурентом VW Multivan и California.

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В основу нового Toyota Majesty лег микроавтобус Hiace. Главное отличие автомобилей — в их салонах. У Majesty он более комфортен и рассчитан на меньшее количество пассажиров.

Десятиместный салон Majesty помимо кресел водителя и переднего пассажира оснащен двумя креслами повышенной комфортности, которые не только отделаны дорогими материалами, но имеют множество электрорегулировок, сдвигаются, поворачиваются, откидываются и оснащены выдвижными полочками для ног. Еще четыре кресла лишены электрорегулировок, а в багажнике есть два откидных сиденья.

Оснащение микроавтобуса бизнес-класса полностью соответствует его статусу. Во всех комплектациях он имеет 9 подушек безопасности, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, современную мультимедийную систему и множество других функций.

Инженеры доработали заднюю подвеску новой модели, сделав ее пружинной. При этом двигатель автомобиля идентичен тому, которым оснащается Hiace. Это 2,8-литровый турбодизель 1GD-FTV. В российской версии он имеет 150 л.с. и сочетается с 6-ступенчатой механикой. На модели Majesty мотор будет оснащаться 6-ступенчатым автоматом.

В модельном ряду Toyota новый Majesty займет место выше Hiace, но ниже Alphard, которые стоят от 3 043 000 и 4 764 000 рублей соответственно. Следовательно, стоимость новинки будет находиться в районе 4 млн рублей.

Toyota начала в России продажи еще одной новой модели — особой GR Supra.

Фото: Toyota