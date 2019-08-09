Новая Toyota уже в продаже — особая GR Supra — журнал За рулем

Новая Toyota уже в продаже — особая GR Supra

Сегодня в России начинаются продажи новой версии возрожденной модели компании Toyota — спортивного купе GR Supra.

Toyota Supra
Toyota Supra

Toyota > Supra

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Новая модель Toyota: эксклюзивный тест-драйв

Новая Toyota GR Supra, разработанная совместно с компанией BMW и доработанная спортивным подразделением Toyota Gazoo Racing, представлена не во всех дилерских центрах марки, а лишь в 13-ти, расположенных в девяти городах России.

Тест-драйвы же доступны только в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Ограничения объясняются тем, что проходить они будут исключительно на гоночных трассах, где, в отличие от городских улиц, можно выяснить для себя, на что способен 6-цилиндровый турбированный двигатель мощностью 340 л.с. и 500 Нм, а также подвеску заднеприводного купе.


Следует отметить, что до 100 км/ч купе разгоняется за 4,3 секунды, а максимальная скорость автомобиля принудительно ограничена на отметке 250 км/ч. Toyota GR Supra создавалась при участии гоночного подразделения компании Toyota Gazoo Racing. Позже, в следующем году, в продаже появится версия купе GRSport (GRS Supra), которая будет доступнее по цене.


Напомним, что в России Toyota Supra предлагается по цене от 5 534 000 рублей.

Новая Toyota уже в продаже — особая GR Supra

Фото: Toyota

Новая Toyota уже в продаже — особая GR Supra
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