Новая Toyota Supra: комплектации и цены

С сегодняшнего дня официальные дилеры марки Toyota принимают заказы на спорткар Supra, который официально представили на российском рынке.

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Toyota Supra в России будет представлена в двух версиях: топовой Passion и эксклюзивной A90 Edition. Цена спорткара в комплектации Passion составляет 5 534 000 рублей. О сроках заказа модели в версии A90 Edition и ее стоимости будет объявлено дополнительно.

Известно, что в Россию привезут лишь 22 из 900 автомобилей, которые сойдут с конвейера завода в этом году. В основе автомобиля концепция «концентрированного экстрима» — это колеса большого диаметра, короткая колесная база и компактные габариты кузова. Модель легко узнаваема по точеным обводам кузова, оптимальным с точки зрения аэродинамики, и купольной крыше.

Новинка сохранила переднемоторную заднеприводную компоновку, а хорошей управляемости позволили добиться идеальная развесовка в соотношении 50:50, низкий центр тяжести и высокая жесткость кузова.

Под капотом 3-литровый рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель (340 л.с.) с двухпоточным турбонагнетателем, непосредственным впрыском топлива и системой изменяемых фаз газораспределения, который агрегатирован 8-ступенчатой коробкой передач. До сотни спорткар разгоняется за 4,3 секунды, ограничение максимальной скорости установлено на отметке 250 км/ч.

Автомобиль оснащен активным межколесным дифференциалом, мгновенно перераспределяющим тягу между ведущими колесами в диапазоне от 0 до 100%. Активный дифференциал значительно повышает стабильность и устойчивость автомобиля, а его преимущества особенно заметны при скоростном прохождении поворота — например, при торможении на дуге и быстром выходе из виража.

Также установлены адаптивные амортизаторы системы AVS с двумя режимами Normal и Sport. В первом случае подвеска обеспечивает оптимальный баланс между стабильностью на траектории и плавностью хода, а в «Спортивном» — минимизирует крены и дает более острый отклик на повороты руля.

Тормозная система в автомобиле от легендарной фирмы Brembo. На передние колеса установлены четырехпоршневые суппорты, сзади — суппорты с плавающей скобой.

Автомобиль оснащен светодиодными фарами ближнего и дальнего света с системой автоматического переключения, автозатемняющимися салонным и наружным зеркалами, задними парктрониками с функцией торможения при обнаружении препятствий, системой бесключевого доступа в салон, пуском двигателя кнопкой, электрорегулировкой сидений водителя и пассажира (включая поясничный упор) с функцией памяти положений, 19-дюймовыми коваными колесными дисками с разноширокими покрышками (спереди 255/35 R19, сзади 275/35 R19) и многим другим.

За безопасность Toyota Supra Safety отвечает система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата в полосу, активный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля, система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов.

Есть также функция мониторинга слепых зон, система помощи при выезде с парковки задним ходом, система курсовой устойчивости, система помощи при старте на склоне и система мониторинга давления в шинах.

Покупателю будет доступны 7 цветов автомобиля: белый, серебро, светло-серый, черный, красный, желтый и глубокий синий.

Помимо комплектации Passion новая Supra через некоторое время будет представлена в России и в ограниченном исполнении A90 Edition. Из 90 специальных экземпляров модели только три попадут в Россию. Этот автомобиль отличается серым матовым окрасом кузова, черными коваными колесными дисками специального дизайна A90 Edition и отделкой салона красной кожей.

Продажей и обслуживанием новой Супры в России будут заниматься 13 дилеров: по три в Москве и Ростове-на-Дону, по два в Санкт-Петербурге и Краснодаре и по одному в Сочи, Новороссийске и Минеральных Водах.

В скором времени в модельном ряду Toyota может появиться недорогой спорткар.

Также компания готовит новый компактный кроссовер.

Фото: Toyota