Toyota создаст новый компактный кроссовер

Всего в ближайшие три года Toyota планирует выпустить 12 новых и обновленных моделей, пять из которых пока неизвестны.

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Toyota выпустит 12 совершенно новых и обновленных автомобилей в течение ближайших трех лет. Одна из запланированных моделей уже появилась — это обновленный RAV4, представленный прошлой осенью.

«Мы выпустим больше новых автомобилей, чем за любой другой трехлетний период в истории Toyota», — заявил руководитель Toyota North American Group Джек Холлис в интервью Motor Trend на автосалоне в Нью-Йорке.

Среди новинок не только обновленный кроссовер RAV4, но и новый фургон Proace City, обновленный седан Corolla, его гибридная версия, а также Auris. Позже появится новая Supra, обновленный Highlander, а также Yaris, в основу которого лег автомобиль Mazda2. Кроме того, ожидается выход нового минивэна Sienna.

Концепт Tyota FT-AC

Холлис обмолвился и о том, что в данный момент в компании работают над новой платформой, которая ляжет в основу моделей Tundra, Tacoma, 4Runner и Sequoia.

Самым же интересным заявлением главы Toyota North American Group стало высказывание о появлении нового компактного кроссовера. Он отметил, что вместо того чтобы рисковать, заполняя никем пока не занятые ниши, выпуск новых моделей в популярных сегментах может принести большие дивиденды. Со слов Холлиса, в модельном ряду Toyota «есть место под RAV4», возле кроссовера C-HR.

«Они могут находиться в одном сегменте, но в разных ценовых категориях. Или один — для дорог, а другой — для бездорожья. Он может быть выше, шире или более мощным. Мы стремимся присутствовать в разных сегментах, но как насчет нескольких продуктов в одном сегменте?», — рассуждает Джек Холлис.

И хотя наличие двух моделей в одном сегменте теоретически может привести к каннибализации продаж, Холлис отметил, что чаще происходит увеличение продаж.

В своем интервью Джек Холлис рассказал также и о том, каких автомобилей ждать не стоит. В ближайшие три года не будет ни Camry следующего поколения, выход которой назначен на осень 2022 года, ни нового Land Cruiser.

В вопросе создания новых моделей Toyota намерена сотрудничать с Suzuki.

Toyota Land Cruiser 200 пользуется огромной популярностью во всем мире, а обновления ему заменяют выходы особых серий.

Фото: Toyota