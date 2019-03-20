Suzuki и Toyota будут совместно делать автомобили и двигатели

Японские компании договорились о совместной разработке экологичных технологий и создании компактных автомобилей.

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Детали своего сотрудничества, соглашение о котором было достигнуто еще в 2017 году, сегодня озвучили компании Suzuki Motor Corporation и Toyota Motor Company.

Так, Suzuki, специализирующаяся на городских компактных автомобилях, поделится своими наработками с Toyota, которая в результате получит новые двигатели. Эти моторы, согласно планам, будут собираться на польском заводе Toyota Motor Manufacturing Poland. Кроме того, Toyota расширит свой модельный ряд двумя автомобилями, которые построят на базе компактных Ciaz и Ertiga, созданных в свое время для рынка Индии. Автомобили на базе моделей Suzuki появятся у Toyota и на рынке Африки. Донорами станут модели Baleno, Vitara, Brezza, Ciaz и Ertiga.

Взамен Suzuki получит гибридную силовую установку Toyota Hybrid System. С ней автопроизводитель намерен выйти на индийский авторынок. Что касается авторынка Европы, то покупателям Старого Света Suzuki собирается предложить в скором времени два новых электромобиля, в основу которых ляжет платформа Toyota, использовавшаяся для создания таких машин, как RAV4 и универсала Corolla Wagon.

«Когда мы только объявили о сотрудничестве, я говорил, что мы будем стремиться к успеху во всем мире. Сегодня я вижу очень серьезный прогресс в этом направлении, и мне очень приятно выступать с официальным заявлением о статусе партнерства на глобальной основе, включая Европу и Африку. Мы высоко ценим предложение Toyota, которое предусматривает использование их гибридных технологий. Мы приложим максимальные усилия в работе в этом направлении», — заявил председатель совета директоров Suzuki Motor Corporation господин Осаму Сузуки.

При этом компании продолжат конкурировать, как они заявили, «честно и свободно».

Что касается России, то скоро на нашем рынке должен появиться новый Suzuki Jimny.

Toyota тем временем займется созданием космического внедорожника для путешествий по Луне и Марсу.

Фото: Suzuki