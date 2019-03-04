Suzuki все же привезет новый Jimny в Россию

Поклонники марки волновались: появится легендарный внедорожник в России или нет? Представители марки развеяли сомнения.

Несмотря на смену поколений, Suzuki Jimny сохранил все свои преимущества: это автомобиль А-класса с серьезными возможностями для езды по бездорожью. К тому же это одна из самых популярных моделей у любителей помесить грязь. Джимни тюнингуют, превращая его в самого настоящего монстра.

Однако со сменой поколений вопрос российских продаж был под вопросом: машина все же серьезно обновилась. А при ценах на нынешнее поколение (от 1 075 000 руб.) является нишевой моделью. В общем объеме продаж Джимни занимает мизерные позиции, а новое поколение явно будет дороже.

Но как заявил глава российского отделения Suzuki Такахаси Юта, решение о выводе нового Suzuki Jimny к нам принято и оно окончательное. Машина появится у дилеров во второй половине года (вероятнее всего, ближе к его концу). Цены и комплектации будут объявлены ближе к старту продаж.

После смены поколений Suzuki Jimny стал немного короче. Зато его дорожный просвет вырос со 190 до 210 мм. Угол въезда равен 37 градусам, съезда — 49 градусам. Немногие внедорожники могут похвастать такими показателями геометрии.

Машина осталась рамной, сохранила неразрезные мосты и жестко подключаемый полный привод. Интерьер тоже весьма аскетичен, хотя на фоне предшественника выглядит настоящим прорывом.

Внедорожник получил новый 1,5-литровый мотор мощностью 102 л.с. А вот коробка и внедорожная трансмиссия перекочевали на новинку со старого Джимни.

Как и прежде, Suzuki Jimny не сделает погоды в плане продаж, хотя у Такахаси Юты планы амбициозные: продать 8500 автомобилей (+41% к прошлому году). Но марка хочет укрепить свой имидж производителя SUV, и тут новый Jimny может помочь. Даже чисто номинальным присутствием на рынке.

В конце февраля в России начались продажи обновленной Vitara.

В краш-тестах Euro NCAP новый Suzuki Jimny оказался крепким середнячком. Причем в прямом смысле слова: внедорожник заработал всего три звезды.

Фото: Suzuki