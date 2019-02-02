Здравствуйте. Владею Renault Sandero Stepway 2013 г. в. Хочу поменять машину. Что не нравится в нынешней: Слабый двигатель, на трассе тяжеловато при полной загрузке авто и работающем кондиционере.

Эргономика сомнительная. Хоть и привык за 5 лет, но от нового авто хочется более дружественного интерфейса.

Багажник. В дальнюю семейную поездку почти ничего не положить с собой. Приходится забивать салон багажом.

Расход топлива в городе достигает 12–13 л/100 км. Что хочется от новой: Надежность, недорогое обслуживание.

Клиренс, позволяющий без проблем ездить по проселочным дорогам.

Вместительный багажник.

Возможно, полный привод, но необязательно.

МКП. Возможно, АКП, но есть опасения, что зимой придется часто буксовать в снегу.

Не б/у. Бюджет примерно до 1,3 млн руб. (Сергей) Ответ: Сергей, добрый день! Материалы по теме Лада Веста — версия 2.0: робот перезагрузили! В этом бюджете полный привод доступен только для трех моделей. У Renault Duster все те же недостатки, что вы перечислили применительно к Sandero. Renault Kaptur будет чуть лучше в плане эргономики, но остальные минусы сохраняются. Третий вариант — Hyundai Creta. Учитывая бюджет, версия с мотором 2.0 отпадает, а модификации с мотором 1.6 вряд ли покажутся с нагрузкой на трассе шустрее, чем ваш нынешний Sandero. Из легковушек В-класса у нас продаются, в основном, седаны. Не знаю характер ваших грузов, но в плане трансформации салона под перевозку крупногабарита они однозначно хуже пятидверок. Единственное исключение — лифтбек Skoda Rapid. Его не назвать обладателем высокого клиренса, но по всем остальным параметрам с атмосферным мотором 1.6, думаю, машина вас устроит. А идеальным вариантом под описанные требования мне видится Лада Веста SW Cross. Она не лишена недостатков, но в целом автомобиль неплохой. Багажник не только вместительный, но и прекрасно продуманный. Честный дорожный просвет 200 мм. По обслуживанию дешевле Лады найти сложно. Модификация с двигателем 1.8 и механической коробкой еще и достаточно шустрая на трассе. Рекомендую обратить внимание именно на эту модель.

Добрый день! Уважаемые эксперты! Никак не могу определиться в выборе компактного утилитарного полноприводника для повседневной эксплуатации. Авто необходимо только на зимний период. У меня очень много частых, но коротких поездок на 3–5 км. Необходимо авто на бензине, двигатель до 2 л, 5 дверей, длиной до 4,2–4,3 м, схема полноприводной трансмиссии, в принципе, любая. Оптимальным посчитал для себя Шевроле Ниву — по размерам, по трансмиссии, по числу дверей, но... мотор очень слаб, а расход топлива непомерный. Материалы по теме Renault Duster — все неисправности Очень понравился Мицубиши Паджеро Пинин, но найти нормального не удается. 5-дверную Ниву не рассматриваю. КП — лучше ручная, бюджет покупки — 550 тыс. руб. Склоняюсь к Субару XV... С уважением, Олег (г. Тольятти) Ответ: Олег, добрый день! В двух последних фразах уже содержится противоречие. Подержанные Subaru XV стоят от 650 000 рублей (и надо понимать, что по нижней границе продаются отнюдь не лучшие экземпляры), а предложений с механической коробкой меньше 10%. Так что найти машину на «ручке» за 550 000 на данный момент невозможно. Если Chevrolet Niva не устроила вас только слабым двигателем и расходом бензина, почему бы не присмотреться к Renault Duster? Первого недостатка он лишен. Самым экономичным в классе его не назвать, однако ж до аппетита Нивы ему далеко. И в бюджет уложится с запасом, и выбор разных версий на рынке большой.

Материалы по теме VW Teramont — паркетник для большой семьи (ВИДЕО) Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста! Требуется среднеразмерный кроссовер до 3 млн руб. на 4–5 человек. С неплохими клиренсом и проходимостью (по грязи почти не ездим, но лед и особенно снег на даче и стоянке встречаем зимой постоянно). Очень важны также управляемость и информативный руль. Заранее благодарен! Денис. Ответ: Денис, добрый день! Для начала сопоставим терминологию с бюджетом. Я полагаю, что на российском рынке среднеразмерными считаются кроссоверы класса С вроде Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 и Kia Sportage. Трех миллионов хватит на покупку даже самой дорогой их комплектации, причем с большим запасом. Так что обозначенный вами бюджет даже чрезмерен. Особыми способностями на бездорожье среди них никто не балует, но можно выделить Subaru Forester. Он же вдобавок неплохо рулится, но самые «легковые» по управляемости в сегменте, наверное, Volkswagen Tiguan и Mazda CX-5. Из премиальных вседорожников С-класса с тремя миллионами можно примериться разве что к базовым версиям Audi Q5 или BMW X3 (и то — с учетом торга с дилером). Думаю, это не самое интересное предложение на рынке. Если же вы придерживаетесь американской классификации, то к среднеразмерным будут относиться модели вроде Volkswagen Teramont и Kia Sorento Prime. До 3 000 000 рублей можно выбирать из Hyundai Santa Fe, Kia и Nissan Murano. Вряд ли их можно отнести к автомобилям с изысканной управляемостью (раз уж Вы указали этот критерий в числе основных), однако все одноклассники дороже, да и по рулежке не будут на голову выше. Разве что построенный на легковой платформе MQB Volkswagen Teramont может вам приглянуться.

Здравствуйте. Пожалуйста, не могли бы вы по маркам и моделям автомобилей разобрать примеры ПОСТОЯННОГО полного привода. Именно который работает всегда (с приоритетом в пользу задних колес или передних). Особенно интересуют кроссоверы с несущим кузовом (не рамные автомобили). Сейчас у многих производителей это характеристика завуалирована. Хороший пример Mazda CX-9, которая везде позиционируется как машина с постоянным полным приводом, но по факту это, судя по всему, переднеприводный автомобиль с подключаемой муфтой (могу и ошибаться, конечно). Материалы по теме Лучшие полноприводные автомобили! Рейтинг ЗР Раньше было поветрие, что из всего многообразия кроссоверов, условно не премиум-класса, только Туарег и Субару были автомобилями, где всегда работали четыре колеса. Что сейчас? Спасибо большое. Антон Ответ: Антон, добрый день! У львиной доли кроссоверов полный привод подключаемый, и используется для этого многодисковая муфта. Некоторые производители декларируют постоянную передачу тяги на вторую ось, но это реализовано по-разному. Например, на новом Hyundai Santa Fe все зависит от выбранного режима движения. В экономичном машина преимущественно моноприводная, назад передается до 20%, причем только при очень сильной пробуксовке. При спортивных настройках на задние колеса приходится от 35% до 50%. Для нового поколения Subaru Forester (где, к слову, тоже работает муфта) заявлен постоянный «преднатяг», то есть часть момента всегда уходит назад и увеличивается в зависимости от дорожных условий. Муфта Халдекс, которая применяется на нескольких марках машин, с помощью электроники умеет работать на опережение. Иными словами, к моменту пробуксовки ведущей оси автомобиль уже оказывается полноприводным. Все это, понятное дело, по словам производителя: самому не измерить. Из непремиальных безрамных машин постоянный полный привод, пожалуй, сейчас есть только у Туарега. И Нив. В премиальном сегменте постоянно ведущие четыре колеса — это, скорее, обязательный атрибут, признак определенного уровня и статуса. И то от него периодически отказываются. Так, у прошлого поколения BMW X5 была моноприводная версия, а на последних Audi, прежде имевших постоянный полный привод, ради экономии топлива применяется подключаемая схема quattro ultra. Через несколько лет, когда гибриды станут нормой жизни, постоянный полный привод, полагаю, уйдет в небытие. За подключение второй пары колес станет отвечать электромотор, карданного вала не будет. И такая машина на российском рынке уже представлена — это Lexus UX.

Материалы по теме Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, Kia Mohave — супертест Здравствуйте, уважаемые эксперты. Какой полноприводный внедорожник посоветуете? Обслуживание в Москве. Надежность. Средние габариты. Клиренс, пониженная передача и блокировки желательны. Коробка передач любая. Несущий кузов или рама. Для поездок на дачу: разбитые дороги, грязь, глубокий снег. Хотелось бы выдержать соотношение цена-качество. С уважением, Сергей Ответ: Сергей, добрый день! Под ваши критерии подходят всего две модели: Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport. Из числа классических серьезных внедорожников только их можно назвать среднеразмерными. Остальные меньше или крупнее. Ну, есть еще УАЗ Патриот, но он, думаю, не подходит под понятие «надежность». Fortuner везут в Россию из Таиланда, Pajero Sport собирают в Калуге. Toyota чуть дешевле в базовой комплектации за счет бензинового атмосферника в 166 л.с. Mitsubishi подороже в топовой версии: на нем стоит 3-литровый V6 в 209 сил. Оптимальный вариант для обеих моделей — дизель. У Тойоты он выдает 177 л.с., у Мицу — 181. Диапазон цен примерно одинаковый. Pajero Sport посовременнее снаружи и по салону. И у него больше опций. Есть, например, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль (у Форчунера одна зона), обогрев задних сидений. Внедорожный арсенал у машин один и тот же. Я бы отдал предпочтение Mitsubishi.

Материалы по теме Кроссовер за 600 тысяч: лучшие варианты. Выбор ЗР Ответ: Антон, добрый день! Абсолютно непонятно, как в эту компанию попал Tiguan, на который ставились исключительно турбомоторы, требующие бензин АИ-95 и выше. Nissan Qashqai потенциально может доставить проблемы с вариатором, и в него тоже официально не разрешается лить 92-й бензин. Suzuki Grand Vitara ближе к классическим внедорожникам, нежели к кроссоверам. Она достаточно надежна, но вот по качеству отделочных материалов, набору опций и ездовому комфорту может разочаровать: сказывается возраст модели. Если всерьез рассматриваете эту машину, лучше сначала на ней поездить. Из оставшейся троицы Hyundai Creta и Renault Kaptur будут заметно моложе Хонды CR-V. Поэтому, коль уж вы упомянули надежность в списке ключевых качеств, я бы советовал обратить внимание на них. Creta лучше по эргономике и современнее по агрегатам. Плюс предлагает больше версий с полным приводом. Kaptur построен на платформе В0, которая в российских условиях за полтора десятка лет зарекомендовала себя отменно: надежной, недорогой в эксплуатации и ремонте. Но тут снова нужно вернуться к вопросу топлива. Ездить на АИ-92 разрешает только Hyundai.

Материалы по теме Новый Subaru Forester против конкурентов: большой тест кроссоверов

Добрый день. Стою перед выбором нового автомобиля. Сейчас в семье два авто:

1. Toyota Hilux — для работы именно по назначению, очень много перевожу грузов, буксировка прицепа и т.д. (строю дом в сельской местности, без пикапа никуда). 2. Городской авто больше для жены — Skoda Fabia. Хотим поменять Фабию на «нормальный» автомобиль. При этом все задачи Фабии остаются:

1. Повседневные дела в городе, езда по магазинам и различным учреждениям (больницы и др. лечебные учреждения, перевозка бабушки), т.е. на машине должно быть удобно парковаться в городе, плюс легкая посадка-высадка пенсионера-инвалида.

2. Добавляется задача дальних путешествий. Живем в г. Ярославль. Любим путешествовать по России. Поездки в Москву (по магазинам и просто погулять), путешествия-экскурсии — Питер, города Золотого Кольца и вообще куда угодно по интересным местам. Поездки на юг к морю, Сочи, Крым и т.д. (с внуками, т.е. 2 взрослых + 1 или 2 ребенка).

По бюджету желательно уложиться в 2,6–2,7 млн. Мне и жене сейчас 53 года, поэтому «гонки со светофора», время разгона до сотни и подобные скоростные показатели не интересуют. Основной и главный критерий надежность, большой срок службы. Ездим много, например у Toyota Hilux за 4,5 года пробег 160 000 км. Поэтому предпочтение атмосферным двигателям и «долгоиграющим» коробкам...

Обслуживание (плановые ТО) самостоятельно в гараже, ремонт — в зависимости от сложности, самостоятельно или в сервисе.

В принципе, 1,5–2 года назад выбирал из трех авто: Toyota Venza, Volvo XC70, Subaru Outback. На текущий момент Venza официально не поставляется. Volvo XC70 стала Volvo V90 Cross Country, ушла в другой ценовой сегмент. Остается Subaru Outback. Какие еще варианты? Что еще можно посмотреть? Александр



Ответ: Александр, добрый день!

Помимо Subaru Outback из универсалов повышенной проходимости на нашем рынке еще представлен Volkswagen Passat Alltrack. Проблемы двигателей TSI и роботов DSG в значительной степени решены, но если есть опасения относительно них, понять вас могу. «Немец» стоит на 300 тысяч рублей дешевле, нежели Outback в базовой комплектации, и при этом имеет мотор в 220 л.с. против 175. Налог выше, зато удобнее при обгонах в дальних поездках.

В 2,6–2,7 миллиона рублей укладывается практически любой кроссовер С-класса, причем в самых богатых комплектациях. У многих есть система кругового видеообзора или автопарковщик. Кузов у всех расположен невысоко, и проблем с посадкой пожилого человека не будет. Раз в приоритете надежность, рекомендовал бы посмотреть на японские модели: Toyota RAV4, Subaru Forester (только что вышло новое поколение), Mazda CX-5.