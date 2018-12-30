Новый Subaru Forester против конкурентов: большой тест кроссоверов

Испытатели «За рулем» оценили новый расклад сил в классе среднеразмерных кроссоверов.

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Настолько «свежего» теста у нас давно не было. В том смысле, что все автомобили участвуют в сравнении впервые. Forester пятого поколения только-только поступил к российским дилерам, а соплатформенники Tucson и Sportage синхронно обновились минувшей осенью, осложнив и без того непростой выбор.

Subaru в нашей троице — белая ворона. Даром что выкрашен в черный металлик. В отличие от парочки «корейцев», делящих конвейер завода в Калининграде, Forester собирают в японском городе Ота. На Forester ставят не механику или автомат, а исключительно вариатор Lineartronic. А еще он закономерно дороже, в сравнимых комплектациях — почти на полмиллиона рублей.

Да-да! Цена топового «лесника» с 2,5‑литровым атмосферником мощностью 185 сил переваливает за два с половиной миллиона. Sportage со всевозможными опциями и новым для него двигателем 2.4 GDI (184 л.с.) тянет на 2,2 миллиона рублей. А самый доступный в компании — Tucson с 185‑сильным дизелем и новым восьмиступенчатым автоматом: 2,1 миллиона. Но ведь наша с вами сегодняшняя история не только про деньги, правда?

Hyundai Tucson Кроссовер третьего поколения (машины второго поколения продавали как ix35) дебютировал весной 2015 года на мотор-шоу в Женеве. В прошлом году обновился. Сборка — на калининградском заводе Автотор. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

2.0 (150 л.с.) — от 1 399 000 руб.

1.6T (177 л.с.) — от 1 919 000 руб.

дизельный:

2.0 (185 л.с.) — от 1 769 000 руб. Kia Sportage Машину четвертого поколения представили в сентябре 2015 года во Франкфурте. Прошлой осенью обновили. Сборка — в Калининграде, на Автоторе. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

2.0 (150 л.с.) — от 1 329 900 руб.

2.4 (184 л.с.) — от 1 794 900 руб.

дизельный:

2.0 (185 л.с.) — от 2 244 900 руб. Subaru Forester «Форик» пятого поколения впервые показали на Нью-Йоркском автосалоне в марте 2018 года. Базируется на модульной платформе SGP. Машины для нашего рынка собирают в Японии. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

2.0 (150 л.с.) — от 1 959 000 руб.

2.5 (185 л.с.) — от 2 429 900 руб.

Выносимая тяжесть бытия

Давайте с ходу снимем вопрос, который не отпускает вас после прочтения предыдущего абзаца. Конечно, мы могли взять бензиновый Tucson с 177‑сильным турбомотором 1.6 и преселективным роботом, но, во‑первых, с такой машиной мы отлично знакомы (ЗР, № 3, 2016), а во‑вторых, ее выбирает лишь 1% покупателей. Именно поэтому — дизель с новой восьмиступенчатой коробкой.

Tucson управляется просто, понятно и без огонька. Дизель в связке с восьмиступенчатым автоматом — песня! Предприимчив на низах, относительно ненавязчив и в полтора раза экономичнее бензиновых моторов той же мощности.

В вопросах шумовиброизоляции Tucson не эталон. И всё же рокот, который просачивается в салон при работе на холодную, а также вибрации на руле и сиденье ненавязчивы. А проедешь пару километров — и полюбишь этот двигатель за фантастическую тягу на низах и скромный расход: у меня получилось около девяти литров в городе и меньше семи — на трассе.

Отделка двухцветным пластиком и вставки из экокожи оживляют незатейливый интерьер. К материалам и эргономике придраться непросто, но азиатские «пасхалки» наподобие синей подсветки кнопок или компаса в салонном ­зеркале портят впечатление. Руль стали обшивать качественной толстой кожей — она приятнее и явно долговечнее той, что использована в Kia.

Приборы наглядны, но выглядят проще тех, что в Kia. Вертикально ориентированный дисплей трип-компьютера — цветной, хотя на фото этого и не видно.

Помимо розеток, USB-слота и площадки для индуктивной зарядки, Hyundai имеет линейный вход. В Kia его нет.

Дизельные Туссаны оснащаются камерой заднего вида вне зависимости от исполнения. Бензиновые машины получают ее начиная со средней комплектации Lifestyle.



Дизельный Tucson почти на центнер тяжелее Спортиджа и почти на два — Форестера, но кажется, что он набирает сотню быстрее и легче бензиновых оппонентов. Новый автомат отменно справляется со своей работой в любом из ездовых режимов. При размеренной езде он взлетает на высшую передачу уже к 70 км/ч, но при необходимости «подкинуть дровишек» столь же быстро и незаметно сбросит пять-шесть передач.

Шасси достойное, однако предпочитает ровные покрытия: если утяжелить руль, выбрав режим Sport клавишей Drive Mode, от связок асфальтовых поворотов получаешь какое-никакое удовольствие. А вот с грунтовками отношения сложнее. Tucson на 19‑дюймовых колесах бесцеремонно выдает все тайны дорожного профиля. Так что, если время от времени вам приходится покидать город, «тапки» размером поменьше — единственно правильное решение.

У передних сидений Туссана и Спортиджа и профиль одинаковый, и набор регулировок. Вентиляция сидений положена машинам в двух топовых исполнениях — High-Tech и High-Tech plus.

Сзади Hyundai отличается от Kia нюансами. Дверной проем чуть поуже в верхней части, на центральной консоли нет розетки на 12 вольт — только разъем USB. В остальном — паритет. Обогрев сидений стартует со средней комплектации Lifestyle.



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На серьезное бездорожье соваться без нужды вовсе не стоит. Бампером за грунт не зацепишь, но клиренс 175 мм (с металлической защитой поддона — 170 мм) расстраивает. Мне пришлось пережить пару неприятных моментов, когда на раскисшем черноземе Hyundai соскользнул в раскатанную колею и «бросил якорь». Forester с 205 мм просвета справился с этой ловушкой играючи.

Это единственное, что заставит инженеров Hyundai посыпать голову пеплом, потому что других недостатков у обновленного Туссана фактически нет. Перекроенный интерьер хотя и сохранил неугодную многим синюю подсветку клавиш, но стал взрослее и качественнее. Задний ряд по-прежнему без проблем приютит троих взрослых, а багажник — всю их поклажу. При этом Tucson остается одним из наиболее доступных кроссоверов в своем классе.

Сила Джидиая

Sportage — самый продаваемый кроссовер в тестовой тройке. Ежемесячно его выбирают в среднем 2800 россиян. Tucson каждый месяц привлекает по 2000 наших соотечественников. Урожай Форестера ушедшего поколения — «плюс-минус» 400 энтузиастов (уверен, с нынешним будет примерно та же история). И на фоне штучных продаж других моделей (за исключением компактного кроссовера XV) для Subaru это успех.

Sportage не доставит удовольствия любителю активной езды, но в спокойных режимах управляется на уровне Форестера. Новый двигатель в связке с шестиступенчатым автоматом позволит как минимум не отстать от Subaru.

Секрет Спортиджа прост. Как и у Туссана, у него нет ярко выраженных недостатков. Здесь те же 170 мм просвета под защитой или 175 мм без нее, но в остальном всё достойно. Аж до скуки! Интерьер качественно отделан, хорош эргономически и лишен азиатских акцентов вроде синей подсветки или бестолкового компаса в салонном зеркале, которыми раздражал Tucson. Здесь тоже много места в заднем ряду, а дверной проем даже шире. Плюс пятилетняя гарантия против трехлетней у Hyundai.

Интерьер Kia — самый европейский в тесте. Недавнее обновление принесло безрамочный тачскрин, новую фурнитуру руля и несколько хромированных акцентов. Эргономика почти безупречная. Даже после рестайлинга руль Спортиджа продолжают обшивать тонкой кожей, теряющей товарный вид после 30 000–40 000 км.

Я не раз хвалил строгие и предельно читабельные приборы Kia, но еще разок не будет лишним.

Камера заднего вида — особенность топовых версий Luxe и Premium, а также «приспортивненной» GT-Line. Разметка, как и у конкурентов, динамическая.

В нижней части консоли — пара 12‑вольтовых розеток, USB-разъем и площадка для беспроводной зарядки смартфонов (полагается лишь дорогим машинам).



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Помимо освеженной внешности и интерьера, осенний рестайлинг прихватил с общекорпоративной полки двигатель 2.4 GDI, знакомый по седану Optima и большому кроссоверу Sorento Prime. Он сочетается с безальтернативным шестиступенчатым автоматом и сменил 1,6‑литровый турбомотор, работавший в связке с не любимым покупателями преселективным роботом. В теории это должно поднять продажи еще процентов на десять.

Первые километры оставляют смешанное чувство. После дизельного Туссана, чьи 400 ньютон-метров впечатывают в сиденье, низовая тяга бензинового атмосферника не производит впечатления. GDI прекрасно ладит с автоматом, но по-настоящему просыпается лишь после 4000 оборотов и рисует на дисплее трип-компьютера совсем не дизельные значения расхода. При езде в удовольствие получается 10–11 литров в городе и около 8,5 литра — на трассе. Не сказать, что много для 2,4‑литрового мотора, но чтобы вновь вспомнить дизель Туссана — достаточно.

Sportage предлагает и регулировку степени поясничной поддержки, и вентиляцию сиденья. Недовольными могут остаться только водители выше 190 см — им не хватает длины подушки.

Воздуха в заднем ряду Kia лишь немногим меньше, чем в Subaru. После Форестера нижняя часть дверного проема кажется до неприличия узкой. Есть 12-вольтовая розетка и USB-слот.



И все-таки, если взвесить все за и против, получится паритет. Разница в разгонной динамике, ездовом комфорте и управляемости между Спортиджем и Туссаном — в нюансах. При этом бензиновый Sportage не досаждает паразитными вибрациями и не заставит переживать за качество солярки в календарное межсезонье.

В поговорке «Дизель не экономит, а дает в долг» есть своя правда.

Спорим, этого вы не знали? Разговоры о том, кто из производителей изобрел кроссовер как класс, будут продолжаться бесконечно. Но в том, что компания Subaru была одним из пионеров, сомнений нет ни у кого. Предтеча Форестера — полноприводный приподнятый универсал Subaru Streega — дебютировал на Токийском автосалоне в 1995 году. Именно из него спустя два года «вырос» первый «форик». Кстати, вам не кажется, что экстерьером Стриги вдохновлялись создатели ранних ВАЗ‑2123? Держу пари, вы были уверены, что коленные подушки безопасности начали входить в обиход во второй половине нулевых и на первых порах устанавливались лишь на очень дорогие машины. А теперь шокирующая правда: эйрбег, защища­ющий колени водителя, дебютировал на… Kia Sportage первого поколения. Поскольку боковые подушки на эти машины не ставили в принципе, «первый» Sportage вошел в историю как единственный в мире автомобиль с тремя подушками безопасности. Компания Hyundai тем временем вовсю ведет разработку первого в своей истории пикапа. В основу новой модели ляжет платформа Туссана следующего поколения, а внешне новинка будет напоминать концепткар Santa Cruz, показанный в 2015 году. Старт продаж серийного пикапа намечен на 2021–2022 годы. Причем корейцы не исключают, что их разработка даст начало новому сегменту. Машина вряд ли станет глобальной, но некоторым рынкам явно «зайдет». Kia Sportage

Kia Sportage

Subaru Streega

ВАЗ‑2123

Hyundai Santa Cruz



Иди к лешему

Несколько лет назад казалось, что маленькому и гордому бренду Subaru осталось недолго. Ввозимые из Японии автомобили были дόроги, продажи шли неважно, на интерьеры невозможно было смотреть без слёз: минимум мягкого пластика, старомодные мультимедийки и дверные рамки из голого металла с грубыми швами — будто сваренные из школьных стульев. Теперь всё не так. Ну, почти всё.

Шасси Форестера настро­ено хорошо, но волшебства инженерной школы Subaru нет и в помине. Удивляет приверженность японцев вариаторам: несмотря на отменную калибровку, характер управления тягой и специфический гул мотора при разгоне раздражают многих.

Подход к созданию интерьеров в Subaru буквально перевернули с головы на ноги: японцы перестали экономить на автоматических доводчиках стекол дверей, заказали современный мультимедийный комплекс, а большинство элементов теперь отливают из мягкой пластмассы, ловко миксуя несколько фактур. Forester мало в чем уступает сегодняшним конкурентам, разве что не балует площадкой для беспроводной зарядки смартфонов и вентиляцией передних кресел. Зато у него есть уникальная «бордюрная» камера. Да и естественный обзор лучше благодаря большей площади остекления и тонким стойкам.

Новый Forester лишили контрастных красных стрелок и одарили цветным дисплеем трип-компьютера.

«Бордюрная» камера появляется на машинах в исполнении Elegance ES.

Камерой заднего вида с омывателем оснащают все Форестеры, кроме базового.

Вслед за XV и Legacy «лесник» обзавелся человеческим интерьером: выверенная эргономика, качественные материалы, расторопная мультимедийка и внимание к мелочам.

Арсенал системы X-Mode зависит от спецификации. Топовой версии полагаются режимы Snow/Dirt и Deep Snow/Mud, всем остальным — только первый.

Два USB-слота в передней части салона — это здорово, но корейские машины оснащены еще и индукционной зарядкой для смартфона.



Задний ряд — отдельная песня. И дело даже не в том, что здесь чуть больше мéста в коленях (кстати, у тестовых машин абсолютно идентичная колесная база) и гораздо больше — в плечах. Посмотрите на фото и сравните ширину дверных проемов. Если в Kia и Hyundai садишься, то в Subaru — входишь. Это отличный подарок тем, кому приходится возиться с детскими креслами или усаживать пожилых пассажиров. И только у Subaru пороги надежно защищены от грязи дверями.

При спокойной езде «лесник» хорош: пухлый руль не обделен обратной связью, подвеска отлично фильтрует дорожную мелочь, а настройку вариатора Lineartronic можно считать эталонной.

Хорошо, что у сиденья длинная подушка и внятная боковая поддержка, но огорчает отсутствие регулировки поясничного упора.

Широченный проем, рекордный запас пространства в ширину и приятные мелочи вроде двух USB-слотов и сдвоенных карманов на спинках передних сидений — задним пассажирам Forester понравится.



Чуть разочаровываешься, лишь когда едешь быстрее обычного. Управляемость — без изюминки. Камень в сад Subaru или комплимент инженерам Kia и Hyundai? Скорее, все-таки первое.

Но съезжаешь с асфальта — и вот он, изюм! Система X-Mode (есть два режима — Snow/Dirt и Deep Snow/Mud) так ловко жонглирует вспомогательной электроникой, что подъемы из глинозема, давшиеся «корейцам» лишь с разгона и после принудительной блокировки муфты, «форик» берет на любой скорости. И хотя 205 мм просвета под штатной стальной защитой — не рекордный для класса показатель, в большинстве ситуаций его хватает.

На бездорожье Tucson умеет столько же, сколько Sportage, — разве что для отключения ESC выделена клавиша. Клиренс 175 мм обусловлен отсутствием металлической защиты.

Порог Kia не прикрыт дверью, и на проселке его моментально закидывает грязь. Это не исправишь никаким рестайлингом.

Испачкать штанину о неприкрытый порог Туссана — пара пустяков. Надеюсь, однажды корейцы это исправят.

Узенький порог прикрыт резиновым уплотнителем — не испачкаешь брюки даже после езды по раскисшей грязи.



ИГРОВАЯ ПЛАТФОРМА Испытания реальным бездорожьем мы дополняем тестом на роликовых платформах, имитирующих нулевой коэффициент сцепления. Материалы по теме Супертест 10 «проходимцев»: чей полный привод лучше? Сначала каждому из автомобилей нужно съехать с двух платформ под ведущей осью (в нашем случае — под передней). С этим упражнением играючи справляются все трое. Даже не приходится отключать противобуксовочную систему. Второе упражнение — «диагональ»: ставим платформы под одно заднее и одно переднее колесо. И здесь уже возникают сложности. Subaru упражнение покоряется лишь после перевода системы X-Mode в режим Deep Snow/Mud, который отключает ESP и оптимизирует распределение момента. Hyundai и Kia справиться с заданием не могут даже с принудительно заблокированной муфтой: момента, передаваемого на загруженные колёса, недостаточно. На заключительное испытание — две платформы спереди и одна сзади — отправляем только Subaru. Forester честно пытается оттолкнуться от земли, но все-таки не справляется. Тем не менее сегодня это победа.

Михаил Кулешов: «Новый Forester одинаково хорош на асфальте и за его пределами, но высокая цена не позволит на равных бороться с лидерами сегмента».

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Несмотря на разнохарактерность двигателей Kia и Hyundai, результаты теста очень плотные, а итоговой победой над своим близнецом Sportage обязан длинной гарантии, - ею во многом объясняются и более успешные продажи.

Победу же в тесте празднует Forester — самый практичный, самый талантливый на бездорожье. И самый дорогой, в том числе в обслуживании. Если ездишь только по асфальту, зачем отваливать лишних полмиллиона? Но если загорелись Форестером и есть желание уложиться в бюджет Kia и Hyundai, посмотрите на двухлитровый вариант: 150 сил вполне хватит.

Кар-индекс учитывает эксплуатационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, ­затраты на ОСАГО, топливо и плановые ТО, а также ­потери при перепродаже машины.

KIA SPORTAGE HYUNDAI TUCSON SUBARU FORESTER 19,42 17,26 21,40

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HYUNDAI TUCSON KIA SPORTAGE SUBARU FORESTER Снаряженная / полная масса 1846 / 2250 кг 1859 / 2180 кг 1677 / 2223 кг Время разгона 0–100 км/ч 9,5 с 9,6 с 9,5 с Максимальная скорость 201 км/ч 185 км/ч 207 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 62 л АИ-92, АИ-95, АИ-98 / 62 л АИ-95, АИ-98 / 63 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 8,0 / 5,4 / 6,4 л / 100 км 12,0 / 6,6 / 8,6 л / 100 км 9,3 / 6,3 / 7,4 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип дизельный бензиновый бензиновый Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Оп4 / 16 Рабочий объем 1995 см³ 2359 см³ 2498 см³ Степень сжатия 16,0 11,3 10,0 Мощность 136 кВт / 185 л.с. при 4000 об/мин 135 кВт / 184 л.с. при 6000 об/мин 136 кВт / 185 л.с. при 5800 об/мин Крутящий момент 400 Н·м при 1750–2750 об/мин 237 Н·м при 4000 об/мин 239 Н·м при 4400 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный полный Коробка передач A8 A6 CVT Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х. н.д. 4,16 / 2,58 / 1,77 / 1,37 / 1,00 / 0,78 / — / — / 3,50 3,60–0,51 / 3,69 Главная передача н.д. 3,65 3,90 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилируемые / дисковые дисковые, вентилируемые / дисковые дисковые, вентилируемые / дисковые, вентилируемые Шины 245/45 R19 245/45 R19 225/55 R18

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) HUYNDAI TUCSON 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км* 184 KIA SPORTAGE 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 198 SUBARU FORESTER 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 47

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)

HYUNDAI TUCSON KIA SPORTAGE SUBARU FORESTER Просвет a 175 мм 170 мм 205 мм b 215 мм 215 мм 205 мм c 215 мм 205 мм 215 мм Угол α 21,0° 19,5° 20,0° β 28,0° 27,5° 25,5° γ 18,0° 18,0° 17,5°

Ход подвески практически легковой. При диагональном вывешивании кузов «играет».

С диагоналкой Tucson справляется не хуже конкурентов, но ход подвески предельно скромен. Проблемы с жесткостью кузова точь-в‑точь как у Спортиджа: дверь багажника перекашивает в проеме.

Forester не поражает ходом подвески, но с диагональным вывешиванием справляется играючи. Жесткость кузова выше, чем у конкурентов: в проеме пятую дверь не перекашивает.



ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель HYUNDAI TUCSON KIA SPORTAGE SUBARU FORESTER Рабочее место водителя Водительское сиденье Subaru спрофилировано чуть удачнее, длины подушки достаточно даже самым длинноногим водителям. Жаль, нельзя регулировать поясничный упор. Так что — паритет. Органы управления каждого из троицы не вызывают вопросов. Обзорность лучше в Subaru, сказывается внушительная площадь остекления и узкие передние стойки. «Бордюрная» камера — бонусом. Сиденье 8 8 8 Органы управления 8 8 8 Обзор 8 8 9 Салон По отделочным материалам, эргономике и оснащению вся троица — на уровне выше среднего. Задним пассажирам удобнее в Subaru: гигантский дверной проем и больше мéста в плечах. Багажник Форестера ненамного больше. Но наименьшая погрузочная высота, широкий проем и приятные мелочи вроде крючков для пакетов и клавиш, позволя­ющих складывать спинки сиденья из багажника, приносят Subaru дополнительный балл. Передняя часть 9 9 9 Задняя часть 8 8 9 Багажник 8 8 9 Ходовые качества Самым динамичным кажется дизельный Tucson, но фактически каждому на набор первой сотни требуется около десяти секунд. С управляемостью порядок. Но если «корейцы» нас порадовали, то для Subaru те же восемь баллов не повод для гордости. Тормозá хороши: отличная эффективность замедления, есть чувство «первого прихвата». Система автоматического предаварийного торможения EyeSight на Subaru временами срабатывает грубовато. Динамика 9 9 9 Тормоза 8 8 8 Управляемость 8 8 8 Комфорт Дизельный Tucson досаждает легкой вибрацией на холостых оборотах, но в части шумоизоляции не уступает бензиновым конкурентам. Forester чуть жестче своего всепрощающего предшественника и не заслуживает девяти баллов. В активе всех трех машин — двухзонный климат-контроль, обогрев передних и задних сидений, а также руля. Kia и Hyundai могут похвастаться еще и вентиляцией передних сидений. Шум 8 8 8 Плавность хода 8 8 8 Климат 10 10 9 Приспособленность к России Наибольший клиренс — у Subaru: 205 мм под штатной стальной защитой поддона. Sportage и Tucson балансируют на грани кроссоверных приличий — 170–175 мм, а за металлическую защиту нужно доплачивать. Kia получает дополнительный балл в графу «Сервис» благодаря пятилетней гарантии. Оценку Subaru снижаем за скромную дилерскую сеть и непереносимость бензина АИ‑92. У Subaru — докатка, а в Kia и Hyundai — полноразмерные запаски. Геометрическая проходимость 8 8 9 Сервис 8 9 7 Эксплуатация 8 8 7 Промежуточная оценка 8,27 8,33 8,33 Поведение вне дороги Внедорожные настройки трансмиссии Subaru приносят пользу. Весь внедорожный потенциал «корейцев» сводится к возможности вручную отключить противобуксовочную систему или принудительно заблокировать муфту. Впрочем, из большинства ситуаций вывезут и они. С перегревом муфты мы не столкнулись. Ход подвески у каждого из троицы практически легковой, и это не очень хорошо. Энерговооруженность 8 8 9 Выносливость 8 8 8 Ходы подвесок 8 8 8 Общая оценка 8,22 8,28 8,33