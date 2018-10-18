Subaru назвала цены и дату старта продаж нового Forester

Пятое поколение кроссовера появится на российском рынке в шести комплектациях и с двумя атмосферными моторами. Начальная цена автомобиля — 1 959 000 рублей.

Subaru Forester
Subaru Forester

Subaru > Forester

Новый Subaru Forester появится в салонах официальных дилеров 15 ноября 2018 года. Нужно отметить, что про цены мы писали еще в начале месяца, когда произошла утечка информации у дилеров. И что интересно, с 9 октября те цены подросли еще на 20 тыс. рублей. Они как бы и не изменились официально, просто предполагаемые цены были пересмотрены, увеличившись на 20 тыс. для всех комплектаций.

Итак, в начальной комплектации Standard Subaru Forester обойдется в 1 959 000 рублей. За эти деньги вам предложат автомобиль с 7 подушками безопасности, светодиодными фарами и дневными ходовыми огнями, выдвижными омывателями фар, легкосплавными 17-дюймовыми дисками, рейлингами, мультимедийной системой, климат-контролем, электроприводом сиденья водителя и регулировкой в 8 направлениях, датчиками дождя и света, обогревом передних сидений, розеткой на 12 вольт и системой Isofix.

Набор систем безопасности тоже солидный: ABS, система стабилизации, система активного управления вектором тяги, электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания, система помощи при экстренном торможении, система распределения тормозных усилий, система контроля давления в шинах и система старт-стоп. А еще — для преодоления бездорожья у «Лесника» предусмотрена фирменная система управления XMode. В максимальной комплектации Premium ES — с двумя режимами работы.

В версии Comfort автомобиль обойдется в 2 089 900 рублей, в Elegance — 2 209 900 рублей, в Elegance ES — 2 329 900 рублей, в EleganceES (с мотором 2,5 л.) — 2 429 900 рублей, и в топовой Premium ES 2 569 900 рублей.

В самой дорогой комплектации у автомобиля 18-дюймовые диски, система бесключевого доступа, камеры заднего вида и бокового обзора, электропривод двери багажника, панорамный люк, 8-дюймовая мультимедийная система и аудиосистема премиум-класса с усилителем мощности, сабвуфером и 8 динамиками.

Напомним, кроссовер может оснащаться (на выбор) двумя атмосферными моторами: объемами 2,0 (мощностью 150 л.с.) и 2,5 литра (мощностью 185 л.с.). Оба агрегатируются вариатором.

Для модели предлагают восемь вариантов окраски, три из них — новые (серо-зеленый металлик, синий перламутр и темно-красный перламутр).

  • Subaru Forester построен на глобальной платформе Subaru и отличается от предшественника еще большим простором и комфортом. Подробнее о модели рассказывает наш автор, побывавший на тест-драйве в Грузии.
  • Автомобили Subaru любят явно не за дизайн и не за отделку интерьера. Главные козыри производителя — оппозитные моторы и полный привод. О будущем японской марки рассказывает наш автор.

Subaru назвала цены и дату старта продаж нового Forester

Фото: Subaru

Subaru назвала цены и дату старта продаж нового Forester

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Отзывы о Subaru Forester (4)

Subaru 2014 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Отлично движется по неровностям и по асфальтным и внедорожным. Вариатор просто огонь, никакой дерготни как на автомате + топливная экономия. Управляемость отличная, так и подмывает пошалить!

Недостатки:

Отделка багажника не рациональная. Тёмный, голый пластик уже весь исшеркался, а светлый посерел и просто так не оттирается, ибо пористый! Обгоны за сотню на 150 кобылах даются очень туго. Ну и в крутые горки шагаешь на 5000–5500 оборотах, аж зубы от рыка двигателя болят!

Комментарий:

В целом классный аппарат! А вот автомобиль пятого поколения откровенно разочаровал! Больше похоже на рестайл за дороже! Основные отличия в более топовых комплектациях, гораздо за 2 млн. Да к тому же не очень то и нужные нормальному водителю. Как то же раньше обходились без камер и всяких автопило...

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