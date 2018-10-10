Subaru Forester 2019: больше никаких турбонаддувов!

Пятое поколение кроссовера Subaru Forester уже скоро появится у российских дилеров. Авторы «За рулем» рассказывают, что изменили в популярной машине.

Subaru Forester
Subaru Forester

Subaru > Forester

Повод: первый тест кроссовера Subaru Forester нового поколения.

Место действия: Тбилиси-Батуми, Грузия.

Впечатления. Новый Forester построен на глобальной платформе SGP (Subaru Global Platform). По сравнению с предыдущей моделью кроссовер стал длиннее на 15 мм и шире на 20 мм. Высота кузова уменьшилась на 5 мм. Дорожный просвет неплохой — 220 мм.

У руля удобный хват. Есть обогрев. В центре 8-дюймовый монитор с навигацией TomTom.
У руля удобный хват. Есть обогрев. В центре 8-дюймовый монитор с навигацией TomTom.

Впервые на Форестере появилась система помощи водителю EyeSight.
Впервые на Форестере появилась система помощи водителю EyeSight.

В топовой комплектации у системы X-Mоde два режима работы.
В топовой комплектации у системы X-Mоde два режима работы.

У заднего дивана есть двухуровневый обогрев. Спинки регулируются по наклону.
У заднего дивана есть двухуровневый обогрев. Спинки регулируются по наклону.

Креслам водителя и пассажира положены электрорегулировки.
Креслам водителя и пассажира положены электрорегулировки.
Моторы теперь только атмосферные. Ни дизелей, ни наддувных агрегатов больше не будет.

Российским покупателям предлагают два горизонтально-оппозитных двигателя рабочим объемом 2,0 и 2,5 л мощностью 150 и 185 л.с., соответственно. Оба мотора, как сказали разработчики, кардинально переработаны. В паре с ними идет вариатор Lineartronic, и альтернативы ему нет.

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В более доступных исполнениях модели система X-Mоde осталась без изменений, а вот в топовом оснащении у Форестера появилось два режима работы: «Снег/Грязь» и «Глубокий снег/Грязь». Как гласит пресс-релиз, в каждом случае подбираются оптимальные характеристики трекшн-контроля и системы управления двигателем.

В Грузии на момент тест-драйва стояла сухая погода, так что возможности электроники проверим позже, уже в России. Признаться, трогать шайбу вообще не хотелось, так как полный привод прекрасно справлялся с грунтовками, петлявшими через горные перевалы.

Задний диван складывается вровень с полом. Проем багажника расширили до 1300 мм.
Задний диван складывается вровень с полом. Проем багажника расширили до 1300 мм.

Аудиосистема теперь премиальная — Harman/Kardon.
Аудиосистема теперь премиальная — Harman/Kardon.

На пятой двери появилась кнопка «закрыть и запереть».
На пятой двери появилась кнопка «закрыть и запереть».

Впервые Forester получил и знакомую по кроссоверу XV систему помощи водителю EyeSight. Работает она хорошо — четко видит идущий впереди автомобиль в сумерках и в мелкий дождь. А вот в сильный ливень «электронный глаз» отключился. Но это не стало сюрпризом: на XV система ведет себя ровно так же.

Параметры геометрической проходимости: угол въезда — 20,1°, угол съезда — 25,8°.
Параметры геометрической проходимости: угол въезда — 20,1°, угол съезда — 25,8°.

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При движении по прямой машина требует гораздо меньше подруливаний. И вообще, точность управления стала выше. Подвеска теперь более комфортна. На асфальте автомобиль уже не кажется таким плотным, как был. А вот на грунтовке, щедро усыпанной глубокими ямами, ходовая понравилась меньше. Несколько раз при попадании в яму подвеску замыкало на кузов.

Перспективы. Кроссовер действительно стал лучше. Что же касается перспектив модели, то тут многое будет зависеть от цен, которые огласят 18 октября.

Оценка. Новый Subaru Forester стал вместительнее, у него улучшились ездовые качества. В салоне теперь тише. По качеству отделки и опциям он подтянулся к уровню конкурентов.

Подробности: ЗР, 2018, №11.

Subaru Forester 2019: больше никаких турбонаддувов!
Subaru Forester 2019: больше никаких турбонаддувов!

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Отзывы о Subaru Forester (4)

Subaru 2014 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Отлично движется по неровностям и по асфальтным и внедорожным. Вариатор просто огонь, никакой дерготни как на автомате + топливная экономия. Управляемость отличная, так и подмывает пошалить!

Недостатки:

Отделка багажника не рациональная. Тёмный, голый пластик уже весь исшеркался, а светлый посерел и просто так не оттирается, ибо пористый! Обгоны за сотню на 150 кобылах даются очень туго. Ну и в крутые горки шагаешь на 5000–5500 оборотах, аж зубы от рыка двигателя болят!

Комментарий:

В целом классный аппарат! А вот автомобиль пятого поколения откровенно разочаровал! Больше похоже на рестайл за дороже! Основные отличия в более топовых комплектациях, гораздо за 2 млн. Да к тому же не очень то и нужные нормальному водителю. Как то же раньше обходились без камер и всяких автопило...

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