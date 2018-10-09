Новый Subaru Forester для России: «За рулем» узнал все цены и комплектации

Благодаря утечке от дилеров «За рулем» узнал предварительные цены и комплектации на новое поколение кроссовера. Его продажи стартуют 18 октября.

Subaru Forester пятого поколения

Кроссовер Subaru Forester пятого поколения для российского авторынка оснащается двумя бензиновыми оппозитными двигателями объемом 2 и 2,5 литра мощностью 150 и 185 л.с. соответственно. Оба мотора работают в паре с вариатором Lineartronic, передавая через него крутящий момент на все колеса. Пятый Forester имеет шесть уровней комплектации: Standard, Comfort, Elegance, Elegance ES, Elegance+ ES и Premium ES.

В минимальной комплектации Standard кроссовер оснащается электроприводом сиденья водителя, климат-контролем, обогревом передних сидений, датчиками света и дождя, а также разъемами AUX и USB мультимедийной системы с 6,5-дюймовым дисплеем. В салоне спрятаны две фронтальные и две боковые подушки безопасности, а также шторки безопасности и даже подушка безопасности для коленей водителя. Есть иммобилайзер, ЭРА-ГЛОНАСС и система креплений детских кресел Isofix. Кроме того, кроссовер оснащен светодиодными фарами с омывателями и дневными ходовыми огнями.

Новый Subaru Forester имеет целый набор систем безопасности и помощи водителю даже в минимальной комплектации. Это антиблокировочная система (ABS) с распределением тормозных усилий (EBD) и система динамической стабилизации (VDC), система активного управления вектором тяги (ATV) и система помощи при экстренном торможении (BA). Есть даже система контроля давления в шинах (TPMS) и стояночный тормоз с функцией автоматического удержания, а также система X-MODE и функция «Старт-Стоп», помогающая экономить топливо в пробках.

Стоимость Subaru Forester в базовой комплектации Standard составляет 1 939 000 рублей.

Subaru Forester пятого поколения

В комплектации Comfort перечисленный список опций пополняется противотуманными фарами, двухзонным климат-контролем, обогревом руля и задних сидений, а также круиз-контролем, задним подлокотником, системой SI-Drive, медиасистемой с шестью динамиками с 8-дюймовым дисплеем, USB-розетками для задних пассажиров, а также многофункциональным цветным дисплеем, куда выводится изображение с камеры заднего вида. Из мелких приятностей — боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания и спойлер на крыше.

Такой Subaru Forester в комплектации Comfort стоит всего на 131 000 рублей дороже — 2 069 900 рублей.

При выборе Subaru Forester в комплектации Elegance покупатель получает дополнительно опции, повышающие уровень комфорта. Это кожаный салон и система бесключевого доступа и пуска двигателя с кнопки, навигационная система, электропривод двери багажника и, как приятный бонус, тонировка задних стекол.

В комплектации Elegance кроссовер Subaru Forester стоит 2 189 900 рублей.

Расширенная комплектация Elegance ES может похвастать гораздо более высоким уровнем безопасности. Это не только светодиодные дневные ходовые огни и система динамического освещения поворотов (SRH), но и видеокамера бокового обзора, а также целый пакет систем помощи водителю EyeSight, состоящий из системы автоматического экстренного торможения, адаптивного круиз-контроля, системы помощи удержания в полосе, системы предаварийного управления акселератором, системы предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля, а также системы оценки усталости водителя. Помимо этого пакета есть еще один набор, отвечающий за обнаружение объектов позади автомобиля, в который входит система обнаружения объектов в слепых зонах (BSD), система предупреждения о возможном столкновении с перекрестным транспортом при движении задним ходом (RCTA), система помощи при смене полосы движения (LCA) и система автоматического торможения при движении задним ходом (RAB).

В столь безопасной комплектации Elegance ES новый кроссовер Subaru стоит уже 2 309 900 рублей.

Салон Subaru Forester пятого поколения

Предмаксимальная комплектация Elegance+ ES дополнена подрулевыми лепестками переключения условных передач вариатора, легкосплавными накладками на педали да регулировкой наклона спинок задних сидений. При этом стоимость такого Subaru Forester составляет уже 2 409 900 рублей.

Отличить кроссовер в максимальной комплектации Premium ES можно по 18-дюймовым легкосплавным дискам особого дизайна, черным рейлингам на крыше с серебристыми вставками и люку с электроприводом между ними, а также по серебристым накладкам на бамперах и боках автомобиля и по такой же серебристой окантовке противотуманных фар. Кроме того, у самого дорогого «Лесника» боковое зеркало заднего вида со стороны пассажира может наклоняться вниз при движении задним ходом, показывая бордюры и другие препятствия, и есть система X-MODE с двумя режимами. Кстати, этот передний пассажир, как и водитель, сидит уже в кресле с электрорегулировками, но чтобы он все равно чувствовал себя немного обделенным, сиденье водителя оснастили функцией памяти. Кроме того, салон оснащается премиальной аудиосистемой Harman Kardon с сабвуфером.

Subaru Forester в комплектации Premium ES стоит 2 549 900 рублей.

Как уже говорилось, это предварительные цены на новый Forester пятого поколения. В самой компании Subaru уточняют, что объявят окончательные цены 18 октября 2018 года в день старта продаж.

Краткие технические характеристики Subaru Forester пятого поколения

Параметр Двигатель 2.0i Двигатель 2.5i Рабочий объем двигателя, см3 1995 2498 Максимальная мощность, л.с. / об/мин 150 / 6000 — 6200 185 / 5800 Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин 196 / 4000 239 / 4400 Максимальная скорость, км/ч 193 207 Время разгона (0–100 км/ч), с 10,3 9,5 Средний расход топлива, л 7,2 7,4 Длина, мм 4625 Ширина, мм 1815 Высота, мм 1730 Колесная база, мм 2670 Минимальный дорожный просвет (при снаряженной массе), мм 220 Снаряженная масса, кг 1599 — 1614 1630 — 1677 Полная масса транспортного средства, кг 2223 Объем багажного отделения, л 505 — 1775

Помимо кроссоверов в модельном ряду Subaru есть даже купе BRZ, которое недавно получило ряд улучшений.

Оппозитные моторы и полный привод — главные козыри Subaru, о которых нужно знать все.

Фото: Subaru