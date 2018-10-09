Новый Subaru Forester для России: «За рулем» узнал все цены и комплектации

Благодаря утечке от дилеров «За рулем» узнал предварительные цены и комплектации на новое поколение кроссовера. Его продажи стартуют 18 октября.

Subaru Forester
Subaru Forester

Subaru > Forester

Subaru Forester пятого поколения
Subaru Forester пятого поколения

Кроссовер Subaru Forester пятого поколения для российского авторынка оснащается двумя бензиновыми оппозитными двигателями объемом 2 и 2,5 литра мощностью 150 и 185 л.с. соответственно. Оба мотора работают в паре с вариатором Lineartronic, передавая через него крутящий момент на все колеса. Пятый Forester имеет шесть уровней комплектации: Standard, Comfort, Elegance, Elegance ES, Elegance+ ES и Premium ES.

В минимальной комплектации Standard кроссовер оснащается электроприводом сиденья водителя, климат-контролем, обогревом передних сидений, датчиками света и дождя, а также разъемами AUX и USB мультимедийной системы с 6,5-дюймовым дисплеем. В салоне спрятаны две фронтальные и две боковые подушки безопасности, а также шторки безопасности и даже подушка безопасности для коленей водителя. Есть иммобилайзер, ЭРА-ГЛОНАСС и система креплений детских кресел Isofix. Кроме того, кроссовер оснащен светодиодными фарами с омывателями и дневными ходовыми огнями.

Новый Subaru Forester имеет целый набор систем безопасности и помощи водителю даже в минимальной комплектации. Это антиблокировочная система (ABS) с распределением тормозных усилий (EBD) и система динамической стабилизации (VDC), система активного управления вектором тяги (ATV) и система помощи при экстренном торможении (BA). Есть даже система контроля давления в шинах (TPMS) и стояночный тормоз с функцией автоматического удержания, а также система X-MODE и функция «Старт-Стоп», помогающая экономить топливо в пробках.

Стоимость Subaru Forester в базовой комплектации Standard составляет 1 939 000 рублей.

Subaru Forester пятого поколения
Subaru Forester пятого поколения

В комплектации Comfort перечисленный список опций пополняется противотуманными фарами, двухзонным климат-контролем, обогревом руля и задних сидений, а также круиз-контролем, задним подлокотником, системой SI-Drive, медиасистемой с шестью динамиками с 8-дюймовым дисплеем, USB-розетками для задних пассажиров, а также многофункциональным цветным дисплеем, куда выводится изображение с камеры заднего вида. Из мелких приятностей — боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания и спойлер на крыше.

Такой Subaru Forester в комплектации Comfort стоит всего на 131 000 рублей дороже — 2 069 900 рублей.

При выборе Subaru Forester в комплектации Elegance покупатель получает дополнительно опции, повышающие уровень комфорта. Это кожаный салон и система бесключевого доступа и пуска двигателя с кнопки, навигационная система, электропривод двери багажника и, как приятный бонус, тонировка задних стекол.

В комплектации Elegance кроссовер Subaru Forester стоит 2 189 900 рублей.

Расширенная комплектация Elegance ES может похвастать гораздо более высоким уровнем безопасности. Это не только светодиодные дневные ходовые огни и система динамического освещения поворотов (SRH), но и видеокамера бокового обзора, а также целый пакет систем помощи водителю EyeSight, состоящий из системы автоматического экстренного торможения, адаптивного круиз-контроля, системы помощи удержания в полосе, системы предаварийного управления акселератором, системы предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля, а также системы оценки усталости водителя. Помимо этого пакета есть еще один набор, отвечающий за обнаружение объектов позади автомобиля, в который входит система обнаружения объектов в слепых зонах (BSD), система предупреждения о возможном столкновении с перекрестным транспортом при движении задним ходом (RCTA), система помощи при смене полосы движения (LCA) и система автоматического торможения при движении задним ходом (RAB).

В столь безопасной комплектации Elegance ES новый кроссовер Subaru стоит уже 2 309 900 рублей.

Салон Subaru Forester пятого поколения
Салон Subaru Forester пятого поколения

Предмаксимальная комплектация Elegance+ ES дополнена подрулевыми лепестками переключения условных передач вариатора, легкосплавными накладками на педали да регулировкой наклона спинок задних сидений. При этом стоимость такого Subaru Forester составляет уже 2 409 900 рублей.

Отличить кроссовер в максимальной комплектации Premium ES можно по 18-дюймовым легкосплавным дискам особого дизайна, черным рейлингам на крыше с серебристыми вставками и люку с электроприводом между ними, а также по серебристым накладкам на бамперах и боках автомобиля и по такой же серебристой окантовке противотуманных фар. Кроме того, у самого дорогого «Лесника» боковое зеркало заднего вида со стороны пассажира может наклоняться вниз при движении задним ходом, показывая бордюры и другие препятствия, и есть система X-MODE с двумя режимами. Кстати, этот передний пассажир, как и водитель, сидит уже в кресле с электрорегулировками, но чтобы он все равно чувствовал себя немного обделенным, сиденье водителя оснастили функцией памяти. Кроме того, салон оснащается премиальной аудиосистемой Harman Kardon с сабвуфером.

Subaru Forester в комплектации Premium ES стоит 2 549 900 рублей.

Как уже говорилось, это предварительные цены на новый Forester пятого поколения. В самой компании Subaru уточняют, что объявят окончательные цены 18 октября 2018 года в день старта продаж.

Краткие технические характеристики Subaru Forester пятого поколения

Параметр

Двигатель 2.0i

Двигатель 2.5i

Рабочий объем двигателя, см3

1995

2498

Максимальная мощность, л.с. / об/мин

150 / 6000 — 6200

185 / 5800

Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин

196 / 4000

239 / 4400

Максимальная скорость, км/ч

193

207

Время разгона (0–100 км/ч), с

10,3

9,5

Средний расход топлива, л

7,2

7,4

Длина, мм

4625

Ширина, мм

1815

Высота, мм

1730

Колесная база, мм

2670

Минимальный дорожный просвет (при снаряженной массе), мм

220

Снаряженная масса, кг

1599 — 1614

1630 — 1677

Полная масса транспортного средства, кг

2223

Объем багажного отделения, л

505 — 1775

Фото: Subaru

Новый Subaru Forester для России: «За рулем» узнал все цены и комплектации
Новый Subaru Forester для России: «За рулем» узнал все цены и комплектации

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Отзывы о Subaru Forester (4)

Subaru 2014 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Отлично движется по неровностям и по асфальтным и внедорожным. Вариатор просто огонь, никакой дерготни как на автомате + топливная экономия. Управляемость отличная, так и подмывает пошалить!

Недостатки:

Отделка багажника не рациональная. Тёмный, голый пластик уже весь исшеркался, а светлый посерел и просто так не оттирается, ибо пористый! Обгоны за сотню на 150 кобылах даются очень туго. Ну и в крутые горки шагаешь на 5000–5500 оборотах, аж зубы от рыка двигателя болят!

Комментарий:

В целом классный аппарат! А вот автомобиль пятого поколения откровенно разочаровал! Больше похоже на рестайл за дороже! Основные отличия в более топовых комплектациях, гораздо за 2 млн. Да к тому же не очень то и нужные нормальному водителю. Как то же раньше обходились без камер и всяких автопило...

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