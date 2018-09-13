Subaru улучшила купе BRZ

Японская компания внесла некоторые изменения, которые должны улучшить управляемость спорткара.

Subaru BRZ
Subaru BRZ

Subaru > BRZ

Так, сзади появились новые плавники, которые подавляют турболентность и, соответственно, уменьшают шум ветра. Купе получило новые амортизационные стойки, которые, по заявлениям инженеров компании, улучшают стабильность при прохождении поворотов и управляемость купе.

Версия RA-Racing, доступная только на японском рынке, получила новые ремни безопасности и модернизированный каркас безопасности.

По технической части никаких изменений нет: заднеприводное купе оснащается 2-литровым оппозитником мощностью 207 л.с. В качестве трансмиссии предлагаются 6-ступенчатые механическая и автоматическая коробки передач.

В России Subaru BRZ не продается с 2016 года. Купе в этом году отмечает 7-летие, но японская компания пока не собирается отказываться от него.

Фото: Subaru

Subaru улучшила купе BRZ
Subaru улучшила купе BRZ
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