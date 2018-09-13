Subaru улучшила купе BRZ

Японская компания внесла некоторые изменения, которые должны улучшить управляемость спорткара.

Так, сзади появились новые плавники, которые подавляют турболентность и, соответственно, уменьшают шум ветра. Купе получило новые амортизационные стойки, которые, по заявлениям инженеров компании, улучшают стабильность при прохождении поворотов и управляемость купе.

Версия RA-Racing, доступная только на японском рынке, получила новые ремни безопасности и модернизированный каркас безопасности.

По технической части никаких изменений нет: заднеприводное купе оснащается 2-литровым оппозитником мощностью 207 л.с. В качестве трансмиссии предлагаются 6-ступенчатые механическая и автоматическая коробки передач.

В России Subaru BRZ не продается с 2016 года. Купе в этом году отмечает 7-летие, но японская компания пока не собирается отказываться от него.

Вскоре в России будет представлено новое поколение кроссовера Subaru Forester.

В конце мая на российский рынок вернулся большой седан Suabru Legacy.

Фото: Subaru