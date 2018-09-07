Subaru назвала дату российской премьеры Forester

Японская компания определилась с датой премьеры нового поколения кроссовера.

Subaru Forester
Subaru Forester

Subaru > Forester

Очередное поколение Subaru Forester будет представлено 15 сентября на фирменном фестивале компании.

Пятый «Лесник» построен на новой глобальной платформе. Это обещает более просторный салон и другой уровень пассивной безопасности. Оснащаться кроссовер будет уже знакомыми, но модернизированными бензиновыми двигателями, а также вариатором нового поколения Lineartronic. На выбор покупателя предлагается либо 2-литровый мотор мощностью 150 л.с., либо 2,5-литровый 185-сильный двигатель. Как мы уже писали, турбированный агрегат объемом 2 л больше на автомобиль устанавливаться не будет. Все Subaru Forester оснащены системой полного привода Symmetrical AWD.

Салон Форестера пятого поколения отделан, по заявлению производителя, премиальными материалами. Современнее стал и уровень оснащения. Например, в списке опций появилась система помощи водителю Eyesight, определяющая расстояние до объектов впереди и способная, при необходимости, сбрасывать скорость.

Напомним, что мировая премьера нового поколения Subaru Forester состоялась в марте этого года на автошоу в Нью-Йорке. В Россию автомобиль приезжает впервые.

Пока же у дилеров можно купить Forester четвертого поколения по цене от 1 719 000 до 2 689 900 рублей.

Фото: Subaru

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Отзывы о Subaru Forester (2)

Subaru 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Ещё не сломалась

Недостатки:

Выраженых ярко нет, если не считать двигатель FB20 — пороховая бочка с горящим фитилём. Новый кошмарно дорогой.

Комментарий:

Для среднестатистического жителя Севера, села, пригорода — самое то. Однако у такого гражданина доходы должны быть выше средних по региону.

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