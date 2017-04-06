Стало известно, с какими двигателями и трансмиссиями будет поставляться к нам пятое поколение японского кроссовера.

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Subaru Forester. Никаких откровений не случилось: на нашем рынке новый Форестер будет продаваться только с бензиновыми двигателями объемом 2,0 (150 л.с.) и 2,5 литра (185 л.с.). Это модернизированные силовые агрегаты, которые устанавливались и на предыдущее поколение «Лесника». А вот турбовариант 2-литрового силового агрегата из гаммы исчез. Вне зависимости от типа мотора машина оснащается вариатором Lineatronic. Естественно, оба варианта полноприводные.

В ОТТС указана и часть оборудования, с которым будет поставляться Subaru Forester. Это кондиционер, аудиосистема, обогрев всех сидений и рулевого колеса, мультифункциональный дисплей, система мониторинга давления воздуха в шинах, электронная система контроля устойчивости, ЭРА-ГЛОНАСС. Также есть в списке и фирменный комплекс систем активной безопасности EyeSight. Наличие тех или иных опций будет зависеть от комплектации.

Новое поколение Subaru Forester было представлено в марте этого года. Внешне автомобиль изменился незначительно. Но теперь он базируется на модульной платформе SGP (Subaru Global Platform). Внешние размеры практически сохранились, а вот колесная база выросла на 30 мм (до 2699 мм). В самой же компании говорят, что салон Форестера стал просторнее по всем направлениям.

Четвертое поколение Subaru Forester предлагается в России по ценам от 1 719 000 до 2 689 900 рублей.

Весной Subaru вернула на российский рынок седан Legacy.

В конце марта в России стартовали продажи обновленного универсала Subaru Outback. Причем рестайлинг практически не сказался на ценах.

Фото: Subaru