Новый Subaru Forester для России — первые подробности

Стало известно, с какими двигателями и трансмиссиями будет поставляться к нам пятое поколение японского кроссовера.

Subaru Forester
Subaru Forester

Subaru > Forester

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Subaru Forester. Никаких откровений не случилось: на нашем рынке новый Форестер будет продаваться только с бензиновыми двигателями объемом 2,0 (150 л.с.) и 2,5 литра (185 л.с.). Это модернизированные силовые агрегаты, которые устанавливались и на предыдущее поколение «Лесника». А вот турбовариант 2-литрового силового агрегата из гаммы исчез. Вне зависимости от типа мотора машина оснащается вариатором Lineatronic. Естественно, оба варианта полноприводные.

В ОТТС указана и часть оборудования, с которым будет поставляться Subaru Forester. Это кондиционер, аудиосистема, обогрев всех сидений и рулевого колеса, мультифункциональный дисплей, система мониторинга давления воздуха в шинах, электронная система контроля устойчивости, ЭРА-ГЛОНАСС. Также есть в списке и фирменный комплекс систем активной безопасности EyeSight. Наличие тех или иных опций будет зависеть от комплектации.

Новое поколение Subaru Forester было представлено в марте этого года. Внешне автомобиль изменился незначительно. Но теперь он базируется на модульной платформе SGP (Subaru Global Platform). Внешние размеры практически сохранились, а вот колесная база выросла на 30 мм (до 2699 мм). В самой же компании говорят, что салон Форестера стал просторнее по всем направлениям.

Четвертое поколение Subaru Forester предлагается в России по ценам от 1 719 000 до 2 689 900 рублей.

Фото: Subaru

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Отзывы о Subaru Forester (1)

Subaru 2015 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

ездиет приятно когда раскачигаришь

Недостатки:

пока тронитса с места всё равно что толкать запарожец

Комментарий:

Привет всем Автолюбителям ... Сегодня я менял колёса зимние на летние после пары десяток км. загорелся . ( i set ). что бы я не делол не чего не выходило .пока не заехал в авто мастерскую где мне снова переинстолировали на летний сезон . это полная задница конешно за не дороботки ускоглазых мне ...

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