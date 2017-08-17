Subaru объявила цены на Legacy. У нее нет шансов, и вот почему

Возвращение седана бизнес-класса в Россию вряд ли будет триумфальным. С такими рублевыми ценами купят машину лишь самые преданные фанаты.

Subaru Legacy

Седан Subaru Legacy отсутствовал на нашем рынке три года: в 2014-м японская компания окончательно свернула его продажи из-за кризиса в России. Теперь в Subaru решили его вернуть, но присутствие машины будет, скорее всего, чисто номинальным. Уж слишком высоки цены.

В России седан бизнес-класса от Subaru будет продаваться исключительно с безальтернативным сочетанием 2,5-литрового бензинового оппозитника, вариатора Lineatronic и фирменной системы симметричного полного привода.

К нам приехал обновленный вариант Legacy, который показали в 2014 году на мотор-шоу в Чикаго. Все машины будут импортироваться из Японии, что, естественно, не самым положительным образом сказалось на ценах модели. Но это может стать решающим аргументом для истовых поклонников Subaru, коих у нас немало.

Subaru Legacy

Комплектаций всего две: Elegance (2 069 000 руб.) и Premium ES (2 219 900 руб.). Обе довольно богатые: уже в базовой версии есть кожаная обивка интерьера, обогрев всех сидений и рулевого колеса, 2-зонный климат-контроль, передние сиденья с электрорегулировками (водительское с функцией памяти), мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, семь подушек безопасности, 18-дюймовые легкосплавные колеса, светодиодные фары, тонировка задних стекол.

В топовой комплектации добавляется люк с электроприводом, 5-дюймовый экран бортового компьютера, навигация, система кругового видеообзора, система автоматического переключения фар с дальнего на ближний, уже ставшие стандартными системы обнаружения объектов в слепых зонах, предупреждения о столкновении при движении задним ходом и слежения за разметкой.

Subaru Legacy

Кроме того, в комплектацию Premium ES вошел фирменный комплекс систем активной безопасности EyeSight. Он включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, систему предаварийного управления акселератором, систему предупреждения о начале движения впереди стоящего автомобиля, систему удержания в полосе и систему контроля усталости водителя.

Продажи Subaru Legacy на российском рынке начнутся в мае этого года.

На мотор-шоу в Нью-Йорке Subaru представила новое поколение кроссовера Forester. Информации о том, когда он появится в России, пока нет.

В конце марта в России стартовали продажи обновленного универсала Subaru Outback. Причем рестайлинг практически не сказался на ценах.

Фото: Subaru