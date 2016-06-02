Hyundai Tucson или Kia Sportage: какой кроссовер выбрать?

Эта пара среднеразмерных кроссоверов — близкие родственники с технической точки зрения и прямые конкуренты. Но это не означает, что отличаются они только дизайном. Рассмотрим все нюансы выбора.

В корейских соплатформенниках Hyundai Tucson и Kia Sportage сложно признать родственников. В их внешности и интерьере никаких общих черт нет. Первый целит в среднестатистического семьянина, второй — в более молодую аудиторию или в желающих причислить себя к ней. Выбор по этому критерию — дело вкуса, и если вам приглянулся один из этой парочки, вряд ли вы предпочтете купить его «близнеца» только лишь потому, что он чуть дешевле.

Kia Sportage уже второе поколение подряд целится в молодую аудиторию, что подчеркивает его дизайн. Со всеми тремя моторами доступна «приспортивленная» комплектация GT Line, добавляющая машине оригинальности.

Hyundai Tucson не лишен обаяния, но при этом не метит в оригиналы. Его внешность должна нравиться большему количеству людей. Спрос на российском рынке это опровергает: два последних года Sportage продается вдвое лучше.



Двигатель и коробка передач

Обе машины предлагают абсолютно идентичный ассортимент силовых агрегатов. Базовый 2-литровый атмосферник в 150 л.с. доступен с четырьмя вариантами трансмиссии. Каждая из двух коробок, механика или классический 6-ступенчатый автомат, может сочетаться с передним или полным приводом. Заметим, что связка всех ведущих колес и ручной коробки встречается в сегменте нечасто. Турбомотор 1.6 отдачей 177 л.с. доступен исключительно с трансмиссией AWD и преселективным роботом DCT. Двухлитровый дизель самый мощный в линейке (185 л.с.) и сообразно статусу продается только с полным приводом и автоматом.

Kia Sportage

Hyundai Tucson



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Если банально сравнить количество возможных комплектаций, то тут у Hyundai преимущество. Sportage предлагает 18 фиксированных комплектаций, Tucson — 16. Однако у последнего для четырех из них доступны дополнительные пакеты, что доводит общее число исполнений до двадцати. Однако две корейские марки по-разному расставили акценты при составлении прайс-листов. Львиная доля спроса, понятное дело, приходится на машины с базовым двигателем 2.0. Kia предлагает для него 15 уровней оснащения, Hyundai — на четыре меньше. Зато c наддувными моторами Sportage бывает всего в трех вариантах, тогда как Hyundai аж в девяти. Если вы нацелились на мощный двигатель, подобрать оптимальный по оснащению Hyundai будет проще.

Комплектации и цены

Формально самый доступный Kia дешевле, чем Hyundai, на 89 тыс. рублей: 1 279 900 против 1 369 000. Разницу объясняет прайс-лист: Sportage лишен всех обогревов, кроме заднего стекла, электроприводов зеркал, LED-ходовых огней и противотуманных фар, датчика света и круиз-контроля, а его колеса на дюйм меньше, 16” против 17”. В чуть более дорогой комплектации за 1 379 900 рублей в Kia появляются обогревы всех сидений, ветрового стекла в зоне покоя дворников и зеркал, а также электропривод последних. Но остальных-то позиций все равно нет, а Sportage уже стал на 11 тысяч дороже, нежели Tucson. Такая же разница сохраняется, если дополнить базовый двигатель автоматической коробкой передач. Вывод: если выбираете моноприводный кроссовер со скромным набором опций, Hyundai при прочих равных окажется чуть выгоднее. Если же роль играет только цена, Kia позволит сэкономить почти 90 тысяч.

Комбинации приборов оформлены незатейливо и у Kia (фото слева), и у Hyundai. Панель Supervision с цветным TFT-экраном диагональю 4,2 дюйма появляется на Kia за 1 699 900 рублей и Hyundai за 1 609 000.

Приборных панелей обоих «корейцев» мода на минимализм пока не коснулась: классических клавиш на них порядочно. Навигационные системы в России показывают пробки на дорогах.

Полный привод

Минимальная стоимость полноприводного Kia составляет 1 459 900 рублей. Hyundai опять дороже — 1 539 000 рублей (обе машины с механической коробкой передач). Добавив опций, увидим, что Sportage все равно остается дешевле (1 514 900 рублей), и тут уже рациональность на его стороне. У него будут датчик дождя и электропривод складывания зеркал, но не будет датчика света. Плюс к этому Tucson со всеми ведущими колесами и «ручкой» существует в единственном варианте, а у Sportage таких вариантов три. Если вам интересно такое сочетание, держите путь к дилеру Kia.

Полный фарш

Количество версий «корейцев» с 2-литровым мотором, трансмиссией AWD и автоматом больше, по пять у Kia и Hyundai. Обе марки предлагают этот силовой агрегат в сочетании с максимальным оснащением, да и диапазон цен практически одинаковый. Sportage стоит от 1 574 900 до 2 029 900 рублей, Tucson — от 1 589 000 до 1 944 000. В линейке первого может привлечь внимание комплектация GT Line на 19-дюймовых колесах и с набором спортивного декора снаружи и внутри (1 924 900 рублей). Hyundai подобных «понтов» не предлагает.

В обеих машинах спинки заднего сиденья регулируются по углу наклона. Эта функция положена всем версиям без исключения.

Технологию беспроводной зарядки смартфона предлагает только Kia. За машину с ней нужно отдать как минимум 1 924 900 рублей.

Самые упакованные кроссоверы отличаются нюансами. Например, Sportage оснащается биксеноновыми фарами, а Tucson — более современными светодиодными, но только для ближнего света (в дальнем трудятся галогенки). Kia чуть дороже, и небезосновательно. Его водителю будут помогать системы распознавания дорожных знаков, автоматического экстренного торможения, удержания в полосе, помощи при выезде с парковки задним ходом и автоматического управления дальним светом, а также автопарковщик. Их у Hyundai с 2-литровым двигателем нет, так что с точки зрения активной безопасности его собрат предпочтительнее.

При выборе мощных моторов превосходство оказывается на стороне Hyundai. Со 177-сильным бензиновым агрегатом и роботом машину можно купить за 1 744 000 — 2 059 000 рублей (Kia только за 2 034 900 рублей), со 185-сильным дизелем — за 1 869 000 — 2 134 000 (Kia стоит 2 044 900 — 2 149 900). То есть Sportage в принципе недоступен с набором поскромнее, который мог бы расширить аудиторию покупателей.

Фары у Hyundai продвинутые, светодиодные (от 1 729 000 рублей). Но только в режиме ближнего света, а галогенный дальний лишен функции автоматического включения/выключения. Kia с биксеноном и ассистентом дальнего света (от 2 029 900 рублей) выглядит предпочтительнее, хотя в версиях попроще и у него стоит ксенон только на ближний свет (от 1 699 900 рублей).

Круговой видеообзор в списке опций «корейцев» не значится. Камеру заднего вида можно получить на Kia за 1 554 900 рублей и на Hyundai за 1 609 000 рублей. Она прилагается к мультимедиа с навигацией.



Получается, что с 2-литровым мотором в самых доступных вариантах немного выгоднее оказывается Hyundai Tucson, в средних — Kia Sportage. С турбомоторами мощностью 177 и 185 л.с. Hyundai предлагает больший выбор комплектаций, а потому его можно купить дешевле. Зато в «максималке» Kia имеет больше систем активной безопасности и щеголяет спортивным исполнением GT Line.