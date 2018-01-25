Suzuki начала продажи обновленной Витары

Комплектации кроссовера стали богаче, а его стоимость теперь составляет от 1 179 000 рублей.

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В дилерских центрах Suzuki в продаже появился обновленный кроссовер Vitara, предшественник которого стал победителем в категории «Компактный кроссовер» Гран-при «За рулем 2016». Благодаря более богатым комплектациям стоимость автомобиля увеличилась на 180 тыс. рублей и купить новинку можно по цене от 1 179 000 рублей. Следует отметить, что на автомобиль уже предусмотрены скидки по двум программам, с ними кроссовер может обойтись в 1 059 000 рублей.

От предшественника Vitara отличается новой решеткой радиатора с вертикальными, а не горизонтальными, хромированными полосками и модернизированными бамперами, а также задней оптикой. Кузов теперь окрашивается в два новых ярких цвета: синий Ice Grayish Blue и желтый Solar Yellow. Автомобиль украшен множеством хромированных элементов и может оснащаться 17-дюймовыми колесными дисками нового дизайна.

В салоне появилась новая панель приборов, центром которой стал цветной вертикальный дисплей высокой контрастности диагональю 4,2 дюйма. Изменился дизайн и аналоговых часов на центральной консоли. Сиденья же могут иметь новый материал обивки — замшу, которая не позволяет скользить во время движения.

В базе Vitara оснащается передним приводом и 117-сильным двигателем, работающим в паре либо с 5-ступенчатой механикой, либо с 6-ступенчатым автоматом, за который придется доплатить 100 тыс. рублей. Самая недорогая полноприводная версия машины стоит от 1 459 000 рублей, с автоматом — на 60 тыс. рублей дороже. Кроссовер также предлагается с турбированным мотором объемом 1,4 литра и мощностью 140 л.с. За такой вариант Витары с механикой придется заплатить 1 609 000 рублей. Максимальная же стоимость кроссовера составляет 1 709 000 рублей.

Всего автомобиль представлен в трех комплектациях: GL, GL+ и GLX. Самая простая версия оснащается семью подушками безопасности, системами ABS, EBD и ESP, а также помощи при экстренном торможении и при трогании на подъеме. Не обошлось и без кондиционера, обогрева передних сидений, передних электростеклоподъемников и электроприводов регулировки зеркал, мультируля и светодиодных задних фонарей.

В комплектации GL+ за 1 419 000 рублей Vitara дополнительно оснащается системой помощи при спуске с горы, климат-контролем, задними электростеклоподъемниками, мультимедийной системой с сенсорным экраном диагональю 7 дюймов, Bluetooth, слотом для SD-карты, камерой заднего вида, круиз-контролем с ограничителем скорости, а также бортовым компьютером с цветным дисплеем, о котором написано выше, передним центральным подлокотником, дневными ходовыми огнями и противотуманными фарами.

Комплектация GLX стоимостью от 1 649 000 рублей может похвастать передними и задними парктрониками, системами навигации и бесключевого доступа в салон с запуском двигателя с кнопки, датчиками дождя и света, замшевой отделкой дверей и сидений, а также светодиодными фарами ближнего света с лазурно-голубой окантовкой и автоматическим корректором угла наклона. И это далеко не полные списки.

Для настоящего бездорожья лучше подойдет другая новинка Suzuki — легкий и компактный Jimny.

Время от времени Suzuki выпускает совершенно особенные автомобили, которые буквально являются произведениями искусства.

Фото: Suzuki