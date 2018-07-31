Suzuki Vitara пережил рестайлинг и лишился атмосферного мотора

Самый популярный в России и Европе кроссовер Suzuki пережил небольшое обновление. Автомобиль получил подретушированную внешность и более качественный интерьер.

В абсолютном зачете успехи Витары на российском и европейском рынках воображение не поражают, но это, тем не менее, самая популярная модель японского бренда. В нашей стране Vitara за первое полугодие разошлась тиражом 1658 экземпляров (для сравнения скажем, что Kia Soul нашел 7369 покупателей), а в Европе дилеры реализовали 44 049 кроссоверов этой модели (результат лидера сегмента Renault Captur — 120 582 проданных экземпляра). С учетом того, что у Suzuki нет дизелей, а в России цены кусаются и Vitara не может конкурировать на равных с локализованными Кретой и Каптюром, результат более чем достойный.

Небольшое обновление призвано поддержать интерес к модели. Передок теперь выглядит богаче за счет более ажурной фальшрадиаторной решетки и нового бампера с увеличенными хромированными ободками вокруг противотуманок. С кормы обновленную Витару можно узнать по новым светодиодным фонарям, а в салоне появился новый щиток приборов с цветным дисплеем между спидометром и тахометром. Кроме того, обещана мягкая отделка верхней части приборной панели вместо прежней «дубовой».

Европейская Vitara лишилась 1,6-литрового бензинового атмосферника мощностью 117 л.с. Ему на смену пришла 111-сильная литровая «турботройка» Boosterjet, которая лучше приспособлена к новому сертификационному ездовому циклу WLTP. 1,4-литровый Boosterjet (140 л.с.) по-прежнему в строю.

В базовое оснащение европейской Витары отныне входят система автоматического экстренного торможения, система удержания машины в заданной полосе, системы распознавания дорожных знаков и мониторинга слепых зон (в том числе с функцией предупреждения о помехах при движении задним ходом).

В Европе продажи обновленной Витары начнутся уже в сентябре. Сроки выхода на российский рынок, равно как цены и спецификации, пока не объявлены, но наверняка для нас сохранят прежний 1,6-литровый атмосферный мотор — пусть не самый мощный и экологически чистый, зато надежный и неприхотливый. Привод — передний либо полный. Коробка передач — 5-ступенчатая механика либо 6-ступенчатый автомат. Сейчас самая дешевая Vitara стоит в России 1 099 000 рублей.

В начале июля Suzuki рассекретила техническую начинку субкомпактного рамного внедорожника Jimny нового поколения.

В апреле на российский рынок вышла лимитированная версия Витары, приуроченная к 30-летнему юбилею модели.

Фото: Suzuki