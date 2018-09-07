В России представили эксклюзивную Suzuki SX4

Особый Suzuki SX4 был создан в сотворчестве с художником Анатолием Akue.

В Москве на Винзаводе состоялась презентация эксклюзивной версии Suzuki SX4 и был объявлен старт ее продаж. Со слов художника Анатолия Akue, основная идея его коллаборации с Suzuki — принятие переменчивости жизни, и построена она на слиянии внешнего и внутреннего. Он уверен, что, меняя свои привычки, человек способен открывать в себе новые качества и двигаться вперед. Вдохновение Анатолий Akue черпает в буддизме, восточном искусстве и философии. Именно поэтому в его набросках для Suzuki сильны японские мотивы.

В ходе презентации эксклюзивного Suzuki SX4 генеральный директор компании Suzuki в России Такахаси Юта, рассказывая об этом особенном автомобиле, также коснулся вопроса современного искусства.

В продажу версия Suzuki SX4 by Anatoly Akue поступила 4 сентября во все дилерские центры Suzuki.

Популярность автомобилей Suzuki в России растет. Так, в августе этого года продажи выросли на 18% и составили 540 машин. Всего же с начала 2018 года в нашей стране было реализовано 3430 автомобилей Suzuki. Модель SX4 занимает по популярности второе место после Suzuki Vitara. В августе ее выбрали 116 покупателей.

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Фото: Suzuki