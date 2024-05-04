Надежные агрегаты, богатое оснащение – хороший семейный кроссовер до 2 млн рублей
Когда речь заходит про крупные семейные кроссоверы, на ум приходят самые популярные варианты вроде Toyota RAV4 и прочих раскрученных на российском рынке автомобилей. Однако есть менее очевидные, но более богато оснащенные экземпляры с лучшими эксплуатационными характеристиками.
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Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев провел экскурсию на авторынок России в сегмент кроссоверов ценой до 2 миллионов рублей и выделил один довольно интересный экземпляр, достойный вашего внимания – это Kia Sorento Prime III поколения.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
– Пять или семь мест. Выпускали в Калининграде. Привод полный или передний. Близкая родня – Hyundai Grand Santa Fe с тем же набором агрегатов. За 2 млн рублей – машины 2014–2016 годов.
У всех моторов ресурс 350+. Дизель 2.2 (200 л. с.) – нормальный. С оговорками: при регулярной смене масла, качественном топливе и своевременной замене ТНВД – дабы его стружка не повредила всё остальное.
Нет противопоказаний и по атмосфернику 2.4 (188 л. с.), несмотря на возможные задиры – они касаются малой части моторов. Старший V6 3.3 (250 л. с.) склонен к перегревам, нагар и масложор после 100 тысяч км гарантированы.
МКП нет, всем машинам до рестайлинга (2017) полагались гидроавтоматы трех типов – A6LF2, A6LF3, A6LF1. До 200 тысяч км с ними обычно ничего не случается.
Подвеска простая и неприхотливая, хотя маловат ресурс задних амортизаторов. Болячка в трансмиссии – угловой редуктор, постоянно убегает смазка. Муфта хорошо защищена от перегревов, но ценой проходимости – электроника рано отключает ее при пробуксовках.
А какие еще похожие варианты сейчас есть на рынке? Рекомендуем изучить полный список!
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Отзывы о Kia Sorento (2)
Хорош!
Этот автомобиль не для России, злектрозарядок у нас нет, а дизель у нас, мягко говоря, плохой, да и под налог у нас это чудо не пройдёт
Написал всё выше