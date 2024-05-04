Надежные агрегаты, богатое оснащение – хороший семейный кроссовер до 2 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать Kia Sorento Prime на вторичном рынке

Когда речь заходит про крупные семейные кроссоверы, на ум приходят самые популярные варианты вроде Toyota RAV4 и прочих раскрученных на российском рынке автомобилей. Однако есть менее очевидные, но более богато оснащенные экземпляры с лучшими эксплуатационными характеристиками.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев провел экскурсию на авторынок России в сегмент кроссоверов ценой до 2 миллионов рублей и выделил один довольно интересный экземпляр, достойный вашего внимания – это Kia Sorento Prime III поколения.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Пять или семь мест. Выпускали в Калининграде. Привод полный или передний. Близкая родня – Hyundai Grand Santa Fe с тем же набором агрегатов. За 2 млн рублей – машины 2014–2016 годов.

У всех моторов ресурс 350+. Дизель 2.2 (200 л. с.) – нормальный. С оговорками: при регулярной смене масла, качественном топливе и своевременной замене ТНВД – дабы его стружка не повредила всё остальное.

Нет противопоказаний и по атмосфернику 2.4 (188 л. с.), несмотря на возможные задиры – они касаются малой части моторов. Старший V6 3.3 (250 л. с.) склонен к перегревам, нагар и масложор после 100 тысяч км гарантированы.

МКП нет, всем машинам до рестайлинга (2017) полагались гидроавтоматы трех типов – A6LF2, A6LF3, A6LF1. До 200 тысяч км с ними обычно ничего не случается.

Подвеска простая и неприхотливая, хотя маловат ресурс задних амортизаторов. Болячка в трансмиссии – угловой редуктор, постоянно убегает смазка. Муфта хорошо защищена от перегревов, но ценой проходимости – электроника рано отключает ее при пробуксовках.

Интерьер Kia Sorento Prime III

А какие еще похожие варианты сейчас есть на рынке? Рекомендуем изучить полный список!