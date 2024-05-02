Семейный автомобиль не дороже 2 млн рублей – 6 беспроигрышных вариантов

Эксперт «За рулем изучил рынок 7-местных кроссоверов и назвал самые живучие модели

При нынешних ценах, когда 2,5 млн рублей просят за восьмилетнюю Тойоту RAV4 с вариатором и пробегом свыше 100 тысяч км, есть резон взглянуть на более крупные модели. Например, семиместные.

Да, они при схожих ценах старше по годам и имеют более внушительный пробег. Но многие сделаны более живучими, чем массовые компактные кроссоверы. Подвеска крепче, кузов лучше защищен от коррозии, у главных агрегатов выше ресурс. И оснащение, как правило, богаче.

А иногда семиместные еще и дешевле, чем RAV4, – при прочих равных условиях. Например, Mazda CX‑9. Только встречаются намного реже: придется искать и отлавливать.

ЧТО ИЩЕМ?

Семиместный кроссовер

Возраст: 8–12 лет

Пробег: 100–150 тысяч км

Цена: до 2 млн рублей

Ford Explorer V

Длина – 5006 мм, клиренс – 211 мм

Ford Explorer V

Семь мест. С 2012 года собирали в Елабуге. В 2 млн рублей вписываются машины 9–11 лет, в том числе с пробегами до 150 тысяч км.

Дизель не предлагали, передний привод возможен при турбомоторе семейства EcoBoost 2.3 (280 л. с.). Гоняться за ним нет резона – мотор редкий, нервный, заточен на АИ‑98, а ресурс оценивают в 200 тысяч км.

Атмосферный V6 3.5 (249, 294, 360 л. с.) не радует расходом, но во всех прочих смыслах предпочтительнее. Неприхотливый, приемлет АИ‑92, ходит 300–400 тысяч км. Из слабых мест – натяжитель цепи ГРМ и водяная помпа.

МКП отыскать нереально, гидроавтомат 6F50/6F55 опасными болезнями не страдает, переборка назревает к 200–250 тысячам км. В системе полного привода служит проверенная муфта Haldex.

Подвеска очень крепкая. Электроники много, и она – основной источник мелких поломок. Чаще всего хандрят климат-контроль и ассистент парковки.

Kia Sorento Prime III

Длина – 4780 мм, клиренс – 185 мм

Kia Sorento Prime III

Пять или семь мест. Выпускали в Калининграде. Привод полный или передний. Близкая родня – Hyundai Grand Santa Fe с тем же набором агрегатов. За 2 млн рублей – машины 2014–2016 годов.

У всех моторов ресурс 350+. Дизель 2.2 (200 л. с.) – нормальный. С оговорками: при регулярной смене масла, качественном топливе и своевременной замене ТНВД – дабы его стружка не повредила всё остальное.

Нет противопоказаний и по атмосфернику 2.4 (188 л. с.), несмотря на возможные задиры – они касаются малой части моторов. Старший V6 3.3 (250 л. с.) склонен к перегревам, нагар и масложор после 100 тысяч км гарантированы.

МКП нет, всем машинам до рестайлинга (2017) полагались гидроавтоматы трех типов – A6LF2, A6LF3, A6LF1. До 200 тысяч км с ними обычно ничего не случается.

Подвеска простая и неприхотливая, хотя маловат ресурс задних амортизаторов. Болячка в трансмиссии – угловой редуктор, постоянно убегает смазка. Муфта хорошо защищена от перегревов, но ценой проходимости – электроника рано отключает ее при пробуксовках.

Mazda CX‑9

Длина – 5047 мм, клиренс – 204 мм

Mazda CX‑9

Семь мест. Сборка японская. Привод только полный. За 2 млн – машины 2012–2014 годов с пробегами около 150 тысяч км. Из возможных моторов к нам попадал один – фордовский атмосферник V6 3.7 (277 л. с.). Как и на Эксплорере, очень надежен, ресурс уходит за 300 тысяч км. Самое слабое звено – водяная помпа.

При течах антифриз проникает в масло, но еще хуже словить клин – чинить придется цепной привод ГРМ.

Сотрудничает с гидроавтоматом Aisin TF‑80SC, столь же долговечным, но с неэффективным теплообменником – при перегревах страдают многие элементы, начиная с уплотнительных колец и фрикционов.

В трансмиссии удивляет раздаточная коробка: нет сливного отверстия, а расположена она близ выпускного коллектора. Наловчились врезать сливную пробку, но не все машины на вторичке подверглись такой доработке. А учащенная смена масла крайне желательна.

Также к недостаткам относят очень нежное лакокрасочное покрытие, экономию на мелочах и невнятные алгоритмы головной медиасистемы. Подвеска жесткая и дарит похвальную управляемость, но на плохих дорогах быстро сдаются некоторые компоненты.

Peugeot 5008

Длина – 4641 мм, клиренс – 185 мм

Peugeot 5008

Пять или семь мест. Полного привода нет. Сборка – Франция. За 2 млн рублей – машины 4–6 лет, в том числе с пробегами менее 100 тысяч км.

Малый пробег не должен обольщать, если под капотом бензиновый турбомотор 1.6 серии EP6 (150, 165 л. с.): хлипкая цепь ГРМ, отказы водяной помпы и термостата. К 50 тысячам км обзаводится нагаром и высоким расходом масла.

У Peugeot неплохие дизели. Из них лучше старший DW10 2.0 (150 л. с.) – и едет шустрее, и блок чугунный. У младшего DV5 1.5 (130 л. с.) он алюминиевый, ресурс ниже. Оба нуждаются во внимании: засоряются клапан EGR и сажевый фильтр, необходимо заливать жидкость AdBlue.

С 2.0 сочетается восьмиступенчатый автомат ЕАТ8 – модификация Aisin TG‑81SC. С остальными моторами – вариации Aisin TF‑70SC или TF‑80SC. С дизелем 1.5 дружит еще и «механика». Все благополучные.

Вообще 5008 – нормальная машина, интересная снаружи и внутри. Подвеска крепкая, кузов к коррозии не склонен, оснащение щедрое.

Skoda Kodiaq

Длина – 4697 мм, клиренс – 187 мм

Skoda Kodiaq

Пять или семь мест. Привод передний или полный. Сборка – Нижний Новгород или Чехия.

За 2 млн рублей – машины 5–6 лет, диапазон пробегов – от 60 до 250 тысяч км.

МКП доступна при младшем моторе 1.4 и переднем приводе. Все прочие варианты – с роботами, что уже портит картину, так как DSG нечасто без замены сцеплений и/или двухмассового маховика доживают до 150 тысяч км. А среди двигателей нет атмосферника.

Базовый 1.4 (125, 150 л. с.) на Kodiaq пришел в обновленной версии, где проблемную цепь ГРМ заменили ремнем. Но нагар и угар оставили – завод допускает расход масла до литра на 1000 км. И ресурс мотора маловат.

Бензиновый мотор 2.0 (180 л. с.) тоже подтянули по надежности, однако забыли подтянуть ресурс цепи ГРМ и маслонасоса, чьи отказы приводят к механическим повреждениям.

Лучший вариант, пожалуй, дизель 2.0 (150 л. с.). Но он и встречается реже, и стоят такие версии намного дороже. Бороться придется, в основном, с течами, хотя течи присущи практически всем агрегатам, включая угловой редуктор в трансмиссии.

Подвеска больших расходов не требует – прочна и долговечна. А вот различные электронные системы часто сбоят и глючат.

Toyota Highlander II

Длина – 4785 мм, клиренс – 206 мм

Toyota Highlander II

Пять или семь мест. Вариант на восемь седоков возможен у машин, попадавших к нам с других рынков, – равно как и передний привод при моторе 2.7. Официально продавали только 3.5 4×4. Постоянный полный привод с межосевым дифференциалом.

За 2 млн – машины 2011–2012 годов. Пробеги у них, скажем так, разные, иногда за 250 тысяч км. Но Highlander доживает и до 450 тысяч – без замены основных узлов и агрегатов.

Двигатель V6 3.5 (273 л. с.) довольно сложен, хотя после 2011 года слабых мест в нем почти не осталось – за исключением водяной помпы да муфт фазорегуляторов. Цепь ГРМ держится 300 тысяч км, сам мотор – свыше 400 тысяч.

Пятиступенчатый гидроавтомат U151E теоретически столь же живуч. Однако после 200 тысяч км требуется заменить изношенные элементы.

Надежная и выносливая машина почти без недостатков, а потому высоко ценится – в ходу экземпляры 2008 года, и всё за те же 2 млн рублей.

На галерке

У Эксплорера в данной выборке, пожалуй, самый комфортный третий ряд. И при этом еще самый солидный отсек для багажа. Сиденья очень близки к полноценным, хватает простора для ног почти любой длины. Складывает и раскладывает их электропривод. В третьем ряду Kia Sorento Prime обеспечены дополнительные удобства вплоть до кондиционера и подстаканников. Но сиденья простецкие, и пассажирам выше 175 см сложно разместить ноги. А голова, возможно, упрется в потолок.

У Мазды СХ‑9 встречается вариант с шестью посадочными местами – при раздельных сиденьях второго ряда. Третий ряд с электроприводом, комфортный и просторный, места для ног достаточно. Из удобств – подлокотники и два динамика. Багажный отсек невелик. При скромных габаритах и цене от Peugeot 5008 трудно ожидать большего: третий ряд скуп по оснащению и тесен, рослым людям здесь будет нелегко. Зато сиденья легко складываются в подполье, а снять их – минутное дело, держит конструкцию один фиксатор.

Третий ряд у Кодиака предсказуемо тесный для кузова средних размеров. Залезать неудобно, подушка низкая, спинка короткая, при росте от 180 см долго не высидишь. Крепления Isofix отсутствуют. Вдобавок среднему пассажиру второго ряда мешает огромный трансмиссионный тоннель. В багажнике около 200 л, примерно как у всех. Сиденья у Хайлендера простоваты, их уровень относительно пола низковат. Но третья зона климат-контроля – в наличии. И пространства для ног не меньше, чем у Эксплорера, – усядется человек любого роста. Правда, багажник из-за этого совсем ущербный.

Вне конкуренции

Двух миллионов рублей достаточно для покупки трехлетнего Chery Tiggo 8 с пробегом менее 50 тысяч км – и у него при длине 4700 мм есть семиместная версия. Правда, в третьем ряду мало места для ног и неудобная посадка.

Chery Tiggo 8

Почему так дешево? У всех «китайцев» невысока ликвидность на вторичке – цены снижают, иначе не продать. А у Tiggo 8 вдобавок только передний привод, скромный клиренс, нет атмосферного мотора, МКП или гидроавтомата – робот с мотором 1.5 (147 л. с.) или вариатор с мотором 2.0 (170 л. с.).

Chery Tiggo 8

Истории их болезней еще не накоплены. Но вряд ли они лучше европейских и японских аналогов, что означает ремонт в интервале 100–150 тысяч км или раньше. В отзывах владельцев то и дело мелькает: замена вариатора на 18 тысячах км, на 32 тысячах…Но вспомним, что на разницу в цене между Chery и Тойотой можно поменять пять вариаторов и пару моторов. А к ходовой части и оснащению Tiggo 8 существенных нареканий нет.

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