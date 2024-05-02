Семейный автомобиль не дороже 2 млн рублей – 6 беспроигрышных вариантов
При нынешних ценах, когда 2,5 млн рублей просят за восьмилетнюю Тойоту RAV4 с вариатором и пробегом свыше 100 тысяч км, есть резон взглянуть на более крупные модели. Например, семиместные.
Да, они при схожих ценах старше по годам и имеют более внушительный пробег. Но многие сделаны более живучими, чем массовые компактные кроссоверы. Подвеска крепче, кузов лучше защищен от коррозии, у главных агрегатов выше ресурс. И оснащение, как правило, богаче.
А иногда семиместные еще и дешевле, чем RAV4, – при прочих равных условиях. Например, Mazda CX‑9. Только встречаются намного реже: придется искать и отлавливать.
ЧТО ИЩЕМ?
- Семиместный кроссовер
- Возраст: 8–12 лет
- Пробег: 100–150 тысяч км
- Цена: до 2 млн рублей
Ford Explorer V
Длина – 5006 мм, клиренс – 211 мм
Семь мест. С 2012 года собирали в Елабуге. В 2 млн рублей вписываются машины 9–11 лет, в том числе с пробегами до 150 тысяч км.
Дизель не предлагали, передний привод возможен при турбомоторе семейства EcoBoost 2.3 (280 л. с.). Гоняться за ним нет резона – мотор редкий, нервный, заточен на АИ‑98, а ресурс оценивают в 200 тысяч км.
Атмосферный V6 3.5 (249, 294, 360 л. с.) не радует расходом, но во всех прочих смыслах предпочтительнее. Неприхотливый, приемлет АИ‑92, ходит 300–400 тысяч км. Из слабых мест – натяжитель цепи ГРМ и водяная помпа.
МКП отыскать нереально, гидроавтомат 6F50/6F55 опасными болезнями не страдает, переборка назревает к 200–250 тысячам км. В системе полного привода служит проверенная муфта Haldex.
Подвеска очень крепкая. Электроники много, и она – основной источник мелких поломок. Чаще всего хандрят климат-контроль и ассистент парковки.
Kia Sorento Prime III
Длина – 4780 мм, клиренс – 185 мм
Пять или семь мест. Выпускали в Калининграде. Привод полный или передний. Близкая родня – Hyundai Grand Santa Fe с тем же набором агрегатов. За 2 млн рублей – машины 2014–2016 годов.
У всех моторов ресурс 350+. Дизель 2.2 (200 л. с.) – нормальный. С оговорками: при регулярной смене масла, качественном топливе и своевременной замене ТНВД – дабы его стружка не повредила всё остальное.
Нет противопоказаний и по атмосфернику 2.4 (188 л. с.), несмотря на возможные задиры – они касаются малой части моторов. Старший V6 3.3 (250 л. с.) склонен к перегревам, нагар и масложор после 100 тысяч км гарантированы.
МКП нет, всем машинам до рестайлинга (2017) полагались гидроавтоматы трех типов – A6LF2, A6LF3, A6LF1. До 200 тысяч км с ними обычно ничего не случается.
Подвеска простая и неприхотливая, хотя маловат ресурс задних амортизаторов. Болячка в трансмиссии – угловой редуктор, постоянно убегает смазка. Муфта хорошо защищена от перегревов, но ценой проходимости – электроника рано отключает ее при пробуксовках.
Mazda CX‑9
Длина – 5047 мм, клиренс – 204 мм
Семь мест. Сборка японская. Привод только полный. За 2 млн – машины 2012–2014 годов с пробегами около 150 тысяч км. Из возможных моторов к нам попадал один – фордовский атмосферник V6 3.7 (277 л. с.). Как и на Эксплорере, очень надежен, ресурс уходит за 300 тысяч км. Самое слабое звено – водяная помпа.
При течах антифриз проникает в масло, но еще хуже словить клин – чинить придется цепной привод ГРМ.
Сотрудничает с гидроавтоматом Aisin TF‑80SC, столь же долговечным, но с неэффективным теплообменником – при перегревах страдают многие элементы, начиная с уплотнительных колец и фрикционов.
В трансмиссии удивляет раздаточная коробка: нет сливного отверстия, а расположена она близ выпускного коллектора. Наловчились врезать сливную пробку, но не все машины на вторичке подверглись такой доработке. А учащенная смена масла крайне желательна.
Также к недостаткам относят очень нежное лакокрасочное покрытие, экономию на мелочах и невнятные алгоритмы головной медиасистемы. Подвеска жесткая и дарит похвальную управляемость, но на плохих дорогах быстро сдаются некоторые компоненты.
Peugeot 5008
Длина – 4641 мм, клиренс – 185 мм
Пять или семь мест. Полного привода нет. Сборка – Франция. За 2 млн рублей – машины 4–6 лет, в том числе с пробегами менее 100 тысяч км.
Малый пробег не должен обольщать, если под капотом бензиновый турбомотор 1.6 серии EP6 (150, 165 л. с.): хлипкая цепь ГРМ, отказы водяной помпы и термостата. К 50 тысячам км обзаводится нагаром и высоким расходом масла.
У Peugeot неплохие дизели. Из них лучше старший DW10 2.0 (150 л. с.) – и едет шустрее, и блок чугунный. У младшего DV5 1.5 (130 л. с.) он алюминиевый, ресурс ниже. Оба нуждаются во внимании: засоряются клапан EGR и сажевый фильтр, необходимо заливать жидкость AdBlue.
С 2.0 сочетается восьмиступенчатый автомат ЕАТ8 – модификация Aisin TG‑81SC. С остальными моторами – вариации Aisin TF‑70SC или TF‑80SC. С дизелем 1.5 дружит еще и «механика». Все благополучные.
Вообще 5008 – нормальная машина, интересная снаружи и внутри. Подвеска крепкая, кузов к коррозии не склонен, оснащение щедрое.
Skoda Kodiaq
Длина – 4697 мм, клиренс – 187 мм
Пять или семь мест. Привод передний или полный. Сборка – Нижний Новгород или Чехия.
За 2 млн рублей – машины 5–6 лет, диапазон пробегов – от 60 до 250 тысяч км.
МКП доступна при младшем моторе 1.4 и переднем приводе. Все прочие варианты – с роботами, что уже портит картину, так как DSG нечасто без замены сцеплений и/или двухмассового маховика доживают до 150 тысяч км. А среди двигателей нет атмосферника.
Базовый 1.4 (125, 150 л. с.) на Kodiaq пришел в обновленной версии, где проблемную цепь ГРМ заменили ремнем. Но нагар и угар оставили – завод допускает расход масла до литра на 1000 км. И ресурс мотора маловат.
Бензиновый мотор 2.0 (180 л. с.) тоже подтянули по надежности, однако забыли подтянуть ресурс цепи ГРМ и маслонасоса, чьи отказы приводят к механическим повреждениям.
Лучший вариант, пожалуй, дизель 2.0 (150 л. с.). Но он и встречается реже, и стоят такие версии намного дороже. Бороться придется, в основном, с течами, хотя течи присущи практически всем агрегатам, включая угловой редуктор в трансмиссии.
Подвеска больших расходов не требует – прочна и долговечна. А вот различные электронные системы часто сбоят и глючат.
Toyota Highlander II
Длина – 4785 мм, клиренс – 206 мм
Пять или семь мест. Вариант на восемь седоков возможен у машин, попадавших к нам с других рынков, – равно как и передний привод при моторе 2.7. Официально продавали только 3.5 4×4. Постоянный полный привод с межосевым дифференциалом.
За 2 млн – машины 2011–2012 годов. Пробеги у них, скажем так, разные, иногда за 250 тысяч км. Но Highlander доживает и до 450 тысяч – без замены основных узлов и агрегатов.
Двигатель V6 3.5 (273 л. с.) довольно сложен, хотя после 2011 года слабых мест в нем почти не осталось – за исключением водяной помпы да муфт фазорегуляторов. Цепь ГРМ держится 300 тысяч км, сам мотор – свыше 400 тысяч.
Пятиступенчатый гидроавтомат U151E теоретически столь же живуч. Однако после 200 тысяч км требуется заменить изношенные элементы.
Надежная и выносливая машина почти без недостатков, а потому высоко ценится – в ходу экземпляры 2008 года, и всё за те же 2 млн рублей.
На галерке
Вне конкуренции
Двух миллионов рублей достаточно для покупки трехлетнего Chery Tiggo 8 с пробегом менее 50 тысяч км – и у него при длине 4700 мм есть семиместная версия. Правда, в третьем ряду мало места для ног и неудобная посадка.
Почему так дешево? У всех «китайцев» невысока ликвидность на вторичке – цены снижают, иначе не продать. А у Tiggo 8 вдобавок только передний привод, скромный клиренс, нет атмосферного мотора, МКП или гидроавтомата – робот с мотором 1.5 (147 л. с.) или вариатор с мотором 2.0 (170 л. с.).
Истории их болезней еще не накоплены. Но вряд ли они лучше европейских и японских аналогов, что означает ремонт в интервале 100–150 тысяч км или раньше. В отзывах владельцев то и дело мелькает: замена вариатора на 18 тысячах км, на 32 тысячах…Но вспомним, что на разницу в цене между Chery и Тойотой можно поменять пять вариаторов и пару моторов. А к ходовой части и оснащению Tiggo 8 существенных нареканий нет.
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