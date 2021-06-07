Новые французские кроссоверы: вам 5 мест или 7? — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Новые французские кроссоверы: вам 5 мест или 7?

Peugeot 3008 и 5008 пережили рестайлинг. Ну что сказать - красавцы!

Дизайн

Материалы по теме
Обновленные Пежо 3008 и 5008 — начало продаж и цены

Изменений — минимум: ходовые огни «клыки льва», решетка радиатора с более затейливым узором, а в задних фонарях тройной кроваво‑красный след «когтей льва» стал более выразительным.

Французы — молодцы. Работают они преимущественно на смелых эстетов, которые не хотят «обычный» Tiguan, Sportage или RAV4. И невеликие продажи их не останавливают.

Моторы

Оба 150‑сильных мотора — бензиновый 1.6 и дизель 2.0 — прежние. С бензиновым всё так же работает 6‑ступенчатый автомат Aisin. А дизелю выдали более современный 8‑скоростной.

Оба наших «Пыжа» — дизельные. Сложно сказать, насколько изменился расход, но даже в городе в 3008‑й, кажется, нереально влить больше 9–9,5 литров на 100 км. На трассе дает о себе знать высокий кузов, а на обгонах приходится давить на педаль — поэтому выходит около 7 л на сотню.

Как едут?

Подвеска приятно удивила. Стабильности на прямой и в поворотах я ожидал. А то, что наполовину смытый весенний асфальт не доставляет за рулем Peugeot особого дискомфорта — сюрприз. Например, Volkswagen Tiguan и Skoda Karoq трясут явно больше.

Материалы по теме
Mazda CX‑30, Skoda Karoq, Subaru XV: большой тест кроссоверов

Однако грубые ямы и 3008, и 5008 всё же не любят. Не увлекайтесь и на каменистой сельской дороге — не для этого подвеска. Про съезды с твердой поверхности молчу. Система выбора ездовых режимов (снег, песок, грязь) Grip Control — это вам не полный привод, которого у Peugeot в принципе нет. Она влияет только на степень пробуксовки колес и даже блокировку дифференциала имитировать толком не обучена. Сядете на счет раз! Ну, хорошо, на счет два: 185 мм клиренса подарят лишние мгновения перед застреванием. Зато сдергивать 3008 с препятствия можно достаточно смело: в обязательное оснащение российских машин входит стальная защита силового агрегата.

Озадачила шумоизоляция. Маленький Peugeot 2008, с которым я познакомился пару месяцев назад, дискомфорта не доставил. А вот 3008 на фоне одноклассников уже не кажется тихоней. В длиннобазном 5008 гула ещё больше. Такое ощущение, что пропускают его задние колесные арки, а объемный багажник играет роль резонатора-усилителя. Все машины были на породистом нешипованном Континентале. Его в повышенной шумности заподозрить сложно.

Материалы по теме
Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

К счастью, отрешиться от раздражителей в «Пыже» легко. Адаптивный круиз-контроль мягко ведет по полосе, кровь по спине разгоняют пневмокамеры массажера, эргономических косяков в дизайнерском интерьере нет. Главное — чтобы на улице было не холодно!

Нас уже избаловали обогревами всего и вся, а французы не в курсе. Поэтому вот вам теплые передние сиденья и частичный (в зоне покоя дворников и около левой стойки кузова) обогрев ветрового стекла — и хватит. Подогрев задних сидений и руля, если в том есть острая необходимость, придется «колхозить» или искать на машинах других марок.

Ночное видение

Система ночного видения у Peugeot дебютировала на лифтбеке 508. Даже в Европе она остается уникальной для массового сегмента.


Много лет назад мы делали сравнительный тест систем ночного видения на примере Мерседеса и BMW. У первого была инфракрасная подсветка, у второго — тепловизор, и он выиграл за явным преимуществом.




В описании Peugeot говорится об ИК-технологии, но без детектора тепла точно не обошлось: уж слишком четко выделяются на картинке именно «теплые» объекты. Обещанные 200–250 метров дальности распознавания система обеспечивает. Вроде бы немного, но на кроссоверах на удивление слабые LED-фары в обоих режимах. Посему ночное видение реально помогает.


Проекционного дисплея нет, но высоко расположенные приборы с успехом его заменяют. На панель приборов и выводится изображение «ночника».

Еще двоих возьмете?

Peugeot 5008 в базовой комплектации дороже короткого 3008 на 280 тысяч рублей. В двух других комплектациях ценовой разбег поменьше — 190 тысяч рублей. За эти деньги предлагается не только растянутая на 165 мм колесная база и третий ряд сидений — приобретений больше.


Многолетний опыт создания «дизайнерских» салонов научил французов наделять их правильной эргономикой.
Многолетний опыт создания «дизайнерских» салонов научил французов наделять их правильной эргономикой.

Сиденья с большим набором регулировок ­и массажером (оба!), но вентиляции нет.
Сиденья с большим набором регулировок ­и массажером (оба!), но вентиляции нет.

Фото лучше слов говорят о разнице между тесноватым 3008 и 5008 с отдельными креслами.
Фото лучше слов говорят о разнице между тесноватым 3008 и 5008 с отдельными креслами.


На втором ряду вместо стандартного дивана в Пежо 5008 стоят три отдельных кресла с регулировками по длине и наклону спинки. В Peugeot 5008 по ширине реально впихнуть три детских кресла или два кресла — и останется место для взрослого пассажира.


На задних дверях появляются солнцезащитные шторки, в ногах — тайники для мелочей, крышки которых скрывают напольные коврики. За микроклимат сзади отвечают не просто два дефлектора, как в 3008: поток воздуха из них можно регулировать индивидуальным вентилятором (но не температуру). В спинках передних сидений — складные столики (увы, рослым пассажирам они упираются в колени, не открываясь полностью). А вот подстаканников для сидящих на втором ряду нет.


Взрослому угнездиться на галерке реально. Между сиденьями третьего ряда лучше ничего не ронять: проваливается глубоко, доставать сложно.
Взрослому угнездиться на галерке реально. Между сиденьями третьего ряда лучше ничего не ронять: проваливается глубоко, доставать сложно.

Подлокотника и подстаканников у 5008 нет: среднее сиденье при складывании уходит в пол.
Подлокотника и подстаканников у 5008 нет: среднее сиденье при складывании уходит в пол.

Столики задуманы хорошо, реализованы плохо: упираются в колени в любом положении.
Столики задуманы хорошо, реализованы плохо: упираются в колени в любом положении.

При необходимости легким (для мужчины) ­движением оба кресла можно вытащить и оставить в гараже.
При необходимости легким (для мужчины) ­движением оба кресла можно вытащить и оставить в гараже.


Если пассажиры второго ряда будут снисходительны и подвинут свои сиденья максимально вперед (им при этом все равно останется места, как в коротком Peugeot 3008), то на багажных местах более-менее можно сидеть — остается даже некоторый запас места в коленях. Семиместность у 5008 вышла относительно честная — жаль, что быт пассажиров обустроен не до конца.


Материалы по теме
Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков


***


Настоящие «европейцы» просят за себя настоящую цену. Многих они отпугнут неполноприводностью, сложным дизайном и недобором обогревов. Вдумчивый же покупатель заметит высокотехнологичные опции, адекватную стоимость базового 3008‑го и вместительность 5008‑го. Какая группа многочисленнее — очевидно. Главное — чтобы у нестандартно мыслящих людей был выбор. В массовом сегменте он остался разве что у Peugeot и Ситроена.


Peugeot 3008
Peugeot 3008

На фоне изящного «три тысячи восьмого» его удлиненный вариант выглядит настоящим автобусом.
На фоне изящного «три тысячи восьмого» его удлиненный вариант выглядит настоящим автобусом.


Красиво, качественно, комфортно Дорого и неполноприводно


Технические данные, информация о ценах и комплектациях, сравнение с конкурентами — на следующей странице.


Новые французские кроссоверы: вам 5 мест или 7?

Peugeot 3008 и 5008 пережили рестайлинг. Ну что сказать — красавцы!

Новые французские кроссоверы: вам 5 мест или 7? — фото 1249951Новые французские кроссоверы: вам 5 мест или 7? — фото 1249943Новые французские кроссоверы: вам 5 мест или 7? — фото 1249944Новые французские кроссоверы: вам 5 мест или 7? — фото 1249945Новые французские кроссоверы: вам 5 мест или 7? — фото 1249948Новые французские кроссоверы: вам 5 мест или 7? — фото 1249947Новые французские кроссоверы: вам 5 мест или 7? — фото 1249949Новые французские кроссоверы: вам 5 мест или 7? — фото 1249950Новые французские кроссоверы: вам 5 мест или 7? — фото 1249953Новые французские кроссоверы: вам 5 мест или 7? — фото 1249952Новые французские кроссоверы: вам 5 мест или 7? — фото 1249940Новые французские кроссоверы: вам 5 мест или 7? — фото 1249942Новые французские кроссоверы: вам 5 мест или 7? — фото 1249946Новые французские кроссоверы: вам 5 мест или 7? — фото 1249941Новые французские кроссоверы: вам 5 мест или 7?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
11633
Оцените материал
1:0
Читать комментарии (3)
Загрузка...