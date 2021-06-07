Новые французские кроссоверы: вам 5 мест или 7?

Peugeot 3008 и 5008 пережили рестайлинг. Ну что сказать - красавцы!

Дизайн

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Изменений — минимум: ходовые огни «клыки льва», решетка радиатора с более затейливым узором, а в задних фонарях тройной кроваво‑красный след «когтей льва» стал более выразительным.

Французы — молодцы. Работают они преимущественно на смелых эстетов, которые не хотят «обычный» Tiguan, Sportage или RAV4. И невеликие продажи их не останавливают.

Моторы

Оба 150‑сильных мотора — бензиновый 1.6 и дизель 2.0 — прежние. С бензиновым всё так же работает 6‑ступенчатый автомат Aisin. А дизелю выдали более современный 8‑скоростной.

Оба наших «Пыжа» — дизельные. Сложно сказать, насколько изменился расход, но даже в городе в 3008‑й, кажется, нереально влить больше 9–9,5 литров на 100 км. На трассе дает о себе знать высокий кузов, а на обгонах приходится давить на педаль — поэтому выходит около 7 л на сотню.

Как едут?

Подвеска приятно удивила. Стабильности на прямой и в поворотах я ожидал. А то, что наполовину смытый весенний асфальт не доставляет за рулем Peugeot особого дискомфорта — сюрприз. Например, Volkswagen Tiguan и Skoda Karoq трясут явно больше.

Однако грубые ямы и 3008, и 5008 всё же не любят. Не увлекайтесь и на каменистой сельской дороге — не для этого подвеска. Про съезды с твердой поверхности молчу. Система выбора ездовых режимов (снег, песок, грязь) Grip Control — это вам не полный привод, которого у Peugeot в принципе нет. Она влияет только на степень пробуксовки колес и даже блокировку дифференциала имитировать толком не обучена. Сядете на счет раз! Ну, хорошо, на счет два: 185 мм клиренса подарят лишние мгновения перед застреванием. Зато сдергивать 3008 с препятствия можно достаточно смело: в обязательное оснащение российских машин входит стальная защита силового агрегата.

Озадачила шумоизоляция. Маленький Peugeot 2008, с которым я познакомился пару месяцев назад, дискомфорта не доставил. А вот 3008 на фоне одноклассников уже не кажется тихоней. В длиннобазном 5008 гула ещё больше. Такое ощущение, что пропускают его задние колесные арки, а объемный багажник играет роль резонатора-усилителя. Все машины были на породистом нешипованном Континентале. Его в повышенной шумности заподозрить сложно.

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К счастью, отрешиться от раздражителей в «Пыже» легко. Адаптивный круиз-контроль мягко ведет по полосе, кровь по спине разгоняют пневмокамеры массажера, эргономических косяков в дизайнерском интерьере нет. Главное — чтобы на улице было не холодно!