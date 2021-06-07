Новые французские кроссоверы: вам 5 мест или 7?

Дизайн
Изменений — минимум: ходовые огни «клыки льва», решетка радиатора с более затейливым узором, а в задних фонарях тройной кроваво‑красный след «когтей льва» стал более выразительным.
Французы — молодцы. Работают они преимущественно на смелых эстетов, которые не хотят «обычный» Tiguan, Sportage или RAV4. И невеликие продажи их не останавливают.
Моторы
Оба 150‑сильных мотора — бензиновый 1.6 и дизель 2.0 — прежние. С бензиновым всё так же работает 6‑ступенчатый автомат Aisin. А дизелю выдали более современный 8‑скоростной.
Оба наших «Пыжа» — дизельные. Сложно сказать, насколько изменился расход, но даже в городе в 3008‑й, кажется, нереально влить больше 9–9,5 литров на 100 км. На трассе дает о себе знать высокий кузов, а на обгонах приходится давить на педаль — поэтому выходит около 7 л на сотню.
Как едут?
Подвеска приятно удивила. Стабильности на прямой и в поворотах я ожидал. А то, что наполовину смытый весенний асфальт не доставляет за рулем Peugeot особого дискомфорта — сюрприз. Например, Volkswagen Tiguan и Skoda Karoq трясут явно больше.
Однако грубые ямы и 3008, и 5008 всё же не любят. Не увлекайтесь и на каменистой сельской дороге — не для этого подвеска. Про съезды с твердой поверхности молчу. Система выбора ездовых режимов (снег, песок, грязь) Grip Control — это вам не полный привод, которого у Peugeot в принципе нет. Она влияет только на степень пробуксовки колес и даже блокировку дифференциала имитировать толком не обучена. Сядете на счет раз! Ну, хорошо, на счет два: 185 мм клиренса подарят лишние мгновения перед застреванием. Зато сдергивать 3008 с препятствия можно достаточно смело: в обязательное оснащение российских машин входит стальная защита силового агрегата.
Озадачила шумоизоляция. Маленький Peugeot 2008, с которым я познакомился пару месяцев назад, дискомфорта не доставил. А вот 3008 на фоне одноклассников уже не кажется тихоней. В длиннобазном 5008 гула ещё больше. Такое ощущение, что пропускают его задние колесные арки, а объемный багажник играет роль резонатора-усилителя. Все машины были на породистом нешипованном Континентале. Его в повышенной шумности заподозрить сложно.
К счастью, отрешиться от раздражителей в «Пыже» легко. Адаптивный круиз-контроль мягко ведет по полосе, кровь по спине разгоняют пневмокамеры массажера, эргономических косяков в дизайнерском интерьере нет. Главное — чтобы на улице было не холодно!
Ночное видение
Система ночного видения у Peugeot дебютировала на лифтбеке 508. Даже в Европе она остается уникальной для массового сегмента.
Много лет назад мы делали сравнительный тест систем ночного видения на примере Мерседеса и BMW. У первого была инфракрасная подсветка, у второго — тепловизор, и он выиграл за явным преимуществом.
В описании Peugeot говорится об ИК-технологии, но без детектора тепла точно не обошлось: уж слишком четко выделяются на картинке именно «теплые» объекты. Обещанные 200–250 метров дальности распознавания система обеспечивает. Вроде бы немного, но на кроссоверах на удивление слабые LED-фары в обоих режимах. Посему ночное видение реально помогает.
Проекционного дисплея нет, но высоко расположенные приборы с успехом его заменяют. На панель приборов и выводится изображение «ночника».
Еще двоих возьмете?
Peugeot 5008 в базовой комплектации дороже короткого 3008 на 280 тысяч рублей. В двух других комплектациях ценовой разбег поменьше — 190 тысяч рублей. За эти деньги предлагается не только растянутая на 165 мм колесная база и третий ряд сидений — приобретений больше.
На втором ряду вместо стандартного дивана в Пежо 5008 стоят три отдельных кресла с регулировками по длине и наклону спинки. В Peugeot 5008 по ширине реально впихнуть три детских кресла или два кресла — и останется место для взрослого пассажира.
На задних дверях появляются солнцезащитные шторки, в ногах — тайники для мелочей, крышки которых скрывают напольные коврики. За микроклимат сзади отвечают не просто два дефлектора, как в 3008: поток воздуха из них можно регулировать индивидуальным вентилятором (но не температуру). В спинках передних сидений — складные столики (увы, рослым пассажирам они упираются в колени, не открываясь полностью). А вот подстаканников для сидящих на втором ряду нет.
Если пассажиры второго ряда будут снисходительны и подвинут свои сиденья максимально вперед (им при этом все равно останется места, как в коротком Peugeot 3008), то на багажных местах более-менее можно сидеть — остается даже некоторый запас места в коленях. Семиместность у 5008 вышла относительно честная — жаль, что быт пассажиров обустроен не до конца.
Настоящие «европейцы» просят за себя настоящую цену. Многих они отпугнут неполноприводностью, сложным дизайном и недобором обогревов. Вдумчивый же покупатель заметит высокотехнологичные опции, адекватную стоимость базового 3008‑го и вместительность 5008‑го. Какая группа многочисленнее — очевидно. Главное — чтобы у нестандартно мыслящих людей был выбор. В массовом сегменте он остался разве что у Peugeot и Ситроена.
|Красиво, качественно, комфортно
|Дорого и неполноприводно