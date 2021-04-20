Peugeot 2008 — это размеры Дастера, трехцилиндровый турбомотор и передний привод.

Кроссовер Peugeot 2008 — просторный, шустрый, хорошо оснащенный. Но цена… «Две тыщи восьмой» с автоматом и полным набором опций — такой, как у нас на тестах, — стоит 2,34 млн рублей.

Бодрит!

Три цилиндра и турбо — это для людей, свободных от предрассудков. Мотор 1.2 семейства PureTech в базовом варианте с механикой выдает всего 100 л.с. В версии с автоматом — уже 130 сил. На европейские машины ставят коробку на восемь ступеней. Мы с ней познакомимся только в том случае, если в представительстве пробьют поставки к нам топового исполнения того же двигателя на 155 «лошадей». А пока автоматическая коробка на 2008 для России попроще — шестискоростная.

Под капотом просторно, к аккумулятору и лампам хороший доступ. Ещё один пункт адаптации к России — отсутствие системы старт-стоп. Во всех документах ожидаемо для турбомотора указан как минимум АИ‑95. Но на наклейке лючка бензобака я увидел «минимум АИ‑92». Оказывается, он допускается в исключительных случаях. И как понять, когда начинается «исключительность»? Периодичность ТО — 10 тысяч км.

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Шестиступенчатый японский Aisin надежен и адекватно реагирует на нажатие газа. Мог бы работать пошустрее, но двигатель с оборотов холостого хода до 2000 об/мин раскручивается неохотно, и скорострельность автомата этого не исправит. А вот со средних оборотов этот дуэт охотно везет машину с тремя взрослыми в салоне, да и при полной нагрузке сохраняет бодрость. Все-таки 230 Н·м момента — атмосферники близкой мощности столько не выдают.

Вне дороги можно призвать на помощь систему Grip Control с настройками под снег, грязь и песок. Влияет она только на степень пробуксовки колес, так что чудес не ждите — особенно если шины дорожные. Для асфальта выбора ездовых режимов нет.

Взрослый лев

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Шум мотора при разгоне — единственный раздражитель, явно проникающий в салон. Шумоизоляция сделает честь и машинам подороже: в этом марка Peugeot верна себе.

От подвески ждал жесткости, ведь ее для нас не адаптировали. Оказалось, что явно не по вкусу ей только «лежачие полицейские» и острые края асфальта. По заплаткам и проселкам Peugeot 2008 едет отлично. Например, Skoda Karoq перебирает кочки жестче и от подвески шума в ней больше.

Цифровая приборка стоит в двух комплектациях из трех. Ее 3D-эффект реален и смотрится очень круто: в панели стоят два экрана один за другим. К подаче информации требуется привыкнуть. Камера на 2008 стоит только одна, но при движении назад картинка подкладывается под силуэт: как бы круговой обзор. Два указания температуры на дисплее лукавят: «климат» однозонный. Экран на десять дюймов вместо семи стоит 45 тысяч рублей.

В нестандартном интерьере нет явных эргономических минусов. Селектор коробки обычный, но если к нам привезут 155‑сильную версию с восьмиступенчатым автоматом — там будет джойстик.

Чуть дальше от водителя — сенсорные кнопки доступа к основным разделам меню. Поближе — физические клавиши конкретных функций. С обогревами туго: греются только передние сиденья и частично ветровое стекло. Все стеклоподъемники — с авторежимом.

От рулевого хотелось бы большей точности. Усилие в околонулевой зоне «синтетическое», обратная связь размазана. Посмотрите на баранку: она хоть и почти квадратная, но удобная. Иногда бывает, что руль нестандартной формы при вращении «теряется», и вместо обода хватаешь пустое место. В Peugeot 2008 такой проблемы нет. Руль «сплющили» ради того, чтобы удобно было смотреть поверх него на приборы. Все читается, ничего не перекрывается, а задранная наверх приборка с успехом заменяет проекционный дисплей.

PEUGEOT И «ЯПОНЦЫ» В Peugeot поначалу пытались удовлетворить спрос на кроссоверы с чужой помощью. В 2007 году появился среднеразмерный 4007‑й — перелицованная копия Mitsubishi Outlander XL. Год спустя вышла первая собственная модель 3008. В 2012‑м дебютировал Peugeot 4008, клонированный Mitsubishi ASX, а в 2013‑м — Peugeot 2008. Классический полный привод был только у паркетников с японскими корнями. У чистых «французов» — в лучшем случае гибридный, с электромотором для задних колес. В более легкой форме компания делала кроссоверы на базе универсалов: 207 SW Outdoor и 508 RXH.





Для кого?

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Маленькие стильные машинки — для дам? Peugeot 2008 стереотип ломает. На второй ряд при росте 186 см я сел сам за собой с запасом по коленям и над головой. Не ожидал!

Но если сзади просторно, значит багажник крохотный? Заявленный объем — 434 литра. Для сравнения: в Мазде СХ‑30 — меньше 300 л. Есть и подполье глубиной сантиметров 15, отнюдь не символическое.

Отделка удобных сидений кожей наппа, электропривод водительского кресла с памятью и функцией массажа идут пакетом за 90 тысяч рублей. Панорамная крыша с люком — еще 65 тысяч. Обратите внимание на джойстик слева под рулем: олдскульное управление «круизом» кочует по моделям Peugeot больше 20 лет.

Peugeot 2008 просторен, и его можно использовать как семейную машину. Из удобств сзади — пара USB-портов. В большом багажнике нет дополнительных удобств вроде сеток и крючков. Докатка стала дополнительным пунктом адаптации для России.

И неженкой на наших дорогах 2008‑й тоже не выглядит. Есть докатка (в Европе ее не кладут), силовой агрегат прикрыт металлической защитой, а под ней я намерил почти 200 мм. Может, и черт с ним, с полным приводом?

Плохих дорог рафинированный Peugeot 2008 не боится. Клиренса я намерил почти 200 мм: внушительно! И это под металлической защитой картера, которая входит в обязательное оснащение машин для России.

Красивый, породистый, европейский За такие деньги нужен полный привод

ЧТО НЕ ПОНРАВИЛОСЬ? Некоторые из опций оказались неидеальными в работе: Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков Автоматический дальний свет включается еще в сумерках, когда и с ближним всё отлично видно. Иногда активируется и на освещенной дороге. Но при появлении встречных машин гаснет без сбоев.

включается еще в сумерках, когда и с ближним всё отлично видно. Иногда активируется и на освещенной дороге. Но при появлении встречных машин гаснет без сбоев. Однозонный климат-контроль иногда требует ручной корректировки температуры. Но когда мы ввалились в салон втроем мокрыми от дождя, с запотеванием стекол справился не мгновенно, но уверенно.

иногда требует ручной корректировки температуры. Но когда мы ввалились в салон втроем мокрыми от дождя, с запотеванием стекол справился не мгновенно, но уверенно. Массаж в водительском сиденье — одно название. Как и в Тигуане, здесь пытается разгонять кровь только валик поясничного упора. Но если в Фольксвагене он двигается хотя бы в двух плоскостях, то на 2008 — только вперед-назад. Толку — ноль. Хотите по-настоящему, выбирайте 3008 или 5008. Там массаж реализован дополнительными пневмокамерами в сиденьях.

Peugeot 2008 1.2 АТ6

Длина/ширина/высота/база 4300/1770/1550/2605 мм

4300/1770/1550/2605 мм Снаряженная/полная масса 1300/1730 кг

1300/1730 кг Объем багажника 434–1467 л

434–1467 л Двигатель бензиновый, Р3, 12 клапанов, 1199 см³; 96 кВт/130 л.с. при 5500 об/мин; 230 Н·м при 1750 об/мин

бензиновый, Р3, 12 клапанов, 1199 см³; 96 кВт/130 л.с. при 5500 об/мин; 230 Н·м при 1750 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 10,2 с

10,2 с Максимальная скорость 196 км/ч

196 км/ч Топливо/запас топлива АИ-92, АИ-95/44 л

АИ-92, АИ-95/44 л Расход топлива город/трасса/смешанный цикл 8,4/5,4/6,5 л/100 км

8,4/5,4/6,5 л/100 км Трансмиссия передний привод; А6

Линейка конкурентов





Улучшенные аэродинамические свойства корзины-багажника способствуют уменьшению расхода топлива за счет снижения показателей коэффициента сопротивления и уровня шумов от встречного потока ветра благодаря обтекателям. Петли на боковых стенках являются также веткоотбойниками.

Важно помнить: аптечка и огнетушитель необходимы в машине не только с точки зрения требований ГИБДД: эти аксессуары гарантируют вашу безопасность.

Фото: Peugeot