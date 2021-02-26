Skoda Karoq: 5 причин похвалить (и 3 пожурить)

Я проехал на нем 20 000 км. С большим удовольствием и интересом. Хотя нашлось несколько неисправностей, которые заставили напрячься.

За девять месяцев на длительном тесте в редакции побывали два Карока: оба со 150-сильными двигателями 1.4 TSI, но с разными трансмиссиями. Один — переднеприводный с классическим восьмиступенчатым автоматом, другой — полноприводный с роботизированной шестиступенчатой коробкой DSG. Впечатлений накопилось и по одной, и по другой машине.

1. Едут классно

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Очень тихий внутри, прекрасно управляется, возможностей двигателя хватает с запасом — проверено в том числе и при полной загрузке, да еще и с багажным боксом на крыше. Причем разницы в поведении на дороге у передне- и полноприводной машины нет, хотя задние подвески разные — у версии 4х4 установлена независимая многорычажная вместо упругой балки. Разве что разгоняется на скользкой дороге полноприводный Karoq увереннее.

За послушное поведение на дороге приходится расплачиваться комфортом — «жесткая» подвеска ощутимо потряхивает на неровностях. Особенно если кроссовер обут в опционные восемнадцатые колеса с низкопрофильными шинами.

2. Расход бензина — сказка!

В шесть с небольшим литров можно уложиться, если на трассе не сильно давишь на педаль. В холода из-за зимних шин и более жестких погодных условий получается на литр больше. Прекрасный расход даже для легковушки, а уж для кроссовера — потрясающий.

У передне- и полноприводной машины аппетиты сравнимые — отловить разницу «на глазок» мне не удалось. Зато городской расход выше трассового почти вдвое. Даже если не попадаешь в пробки, Karoq потребляет 11–12 л/100 км. Кстати, АИ-92 этим моторам противопоказан — тут сэкономить не получится.

3. Внутри больше, чем снаружи

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На тесноту никто из пассажиров не жаловался, хотя на заднем сиденье приходилось неоднократно возить троих взрослых (причем разных по комплекции). Усаживал на второй ряд и троих детей — по бокам первоклассников в бустерах, по центру — ученика средней школы. И все помещались.

Багажник — еще одна гордость Карока. Один из самых больших среди кроссоверов такого размера. Заявленный производителем объем багажника у переднеприводной машины — 500 литров (у 4х4 — на 80 л меньше, его поджала более массивная независимая подвеска). По этому параметру Karoq вернее сравнивать с более крупными кроссоверами (Nissan X-Trail — 450 л, Toyotа RAV4 — 580 л).

Если багажника не хватило, можно сложить сиденья, увеличив полезный объем в три с лишним раза. Но ровный пол при этом не получается. Такой вариант возможен со съемными сиденьями системы Varioflex, но у нас такую опцию заказать нельзя.

4. Все теплые опции

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Мотор TSI прогревается лениво, особенно на холостом ходу. Температура в салоне растет не так быстро, как хотелось бы. На Кароках со штатным автономным подогревателем (Webasto, работает на бензине) картина принципиально иная — теплый воздух из дефлекторов начинает дуть через несколько минут после пуска двигателя. А если активировать его заранее (с пульта или запрограммировав на нужное время), то садишься в теплую машину. Полезную в нашем климате опцию предлагают для Карока за 50 000 рублей. При цене автомобиля под два миллиона это уже не кажется дорогим вложением.

Karoq оборудован всеми теплыми опциями (в зависимости от комплектации либо в штатном исполнении, либо за доплату): обогревы стекол, зеркал, сидений, даже форсунок омывателя. Последние бесполезны в ситуациях, когда в нишу перед ветровым стеклом забивается снег. А случается это после каждого снегопада. И снега там собирается столько, что он не только перекрывает путь жидкости на стекло, но и мешает работать дворникам.

5. Аккуратно вне асфальта

Двигатель 1.4 неплохо тянет на низах и позволяет ехать внатяг по рыхлому снегу или грязи почти без пробуксовок. При такой езде отчетливо ощущаешь, как система полного привода четко распределяет момент — управляет муфтой, перекидывая тягу на заднюю ось, и точечно воздействует на каждое колесо, прихватывая тормозами.

И автомобиль уверенно пробирается вперед… пока не садится на брюхо. Причем садится он часто, ведь дорожный просвет составляет всего 160 мм. Это по данным производителя. Мы намерили (правда, на пустой машине) на 10 мм больше. Для сравнения — большинство конкурентов приподняты повыше. Например, у Мазды CX-30 клиренс составляет 180 мм, у Renault Kaptur — 205 мм, а у Subaru XV — и вовсе 220 мм.

Силовой агрегат закрыт пусть и пластиковой, зато толстой и прочной защитой. При контактах со снегом и грунтом она спасает.

Что-то пошло не так!

За время теста у Карока нашлись несколько неисправностей.

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Стекло на водительской двери перестало закрываться — в направляющие всего за несколько тысяч километров набилась грязь. Почистили, смазали силиконовой смазкой — заработало лучше прежнего.

В мороз заледенели дворники. Да так, что при попытке очистить их стали разваливаться в руках. Резиновые ленты слезали с металлических пластин каркаса. Щетки снял, отнес в тепло, отогрел и только тогда смог привести их в рабочее состояние.

Вспыхнула лампа Check Engine. Диагностика в нашем техцентре выявила ошибку по датчику температуры охлаждающей жидкости. На работе двигателя она никак не сказывалась, хотя не исключено, что по этой причине не срабатывала система «старт-стоп».

Попросил специалистов Шкоды продиагностировать систему управления — жду результатов. На форумах люди утверждают, что допущены просчеты в адаптации предпускового подогревателя. Кстати, сейчас у нас на длительном тесте Skoda Octavia тоже со штатным подогревателем — на ней таких проблем нет.

Надо брать!

Часто примеряю автомобили на себя. И было бы в кармане два миллиона (даже чуть меньше) взял бы Karoq, закрыв глаза не недостатки. Большой дорожный просвет мне не нужен, а что касается неисправностей — положился бы на русский «авось» и чешскую гарантию. В остальном машина меня полностью устраивает.

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Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2021 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2020 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Skoda Karoq — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе! Голосование заканчивается 28 февраля.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2021 — компания Cordiant.

Правила Гран-при «За рулем» 2021 — тут.

О победителях Гран-при «За рулем» 2020 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.