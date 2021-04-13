Бренд AVTOPRIBOR постоянно работает над расширением ассортимента выпускаемой продукции. Так, в 2021 году на производстве НПК АВТОПРИБОР в г. Владимире налажен серийный выпуск высококачественных бескаркасных щёток стеклоочистителя.
Самая младшая модель Kia перенесла легкий фейслифтинг. Смотрим, добавил ли он ей привлекательности.
Mazda CX‑30, Skoda Karoq, Subaru XV: большой тест кроссоверов
Полторы сотни сил и полный привод — оптимальный формат для компактного паркетника. Но вот какой из них лучше прочих приспособлен к российским условиям — вопрос!
Некогда популярная Mazda 3 покинула рынок в пользу кроссовера CX‑30. Техника плюс-минус та же, а цена и интерес покупателей существенно выше. Зато Karoq локализован по полному циклу — потому и стóит дешевле, и выбор модификаций предлагает самый широкий. У более дорогого Subaru XV есть свои преимущества: например, внушительный клиренс.
Дебютировала весной 2019 года, до России добралась в начале 2021‑го. У нас предлагается только с одним двигателем. Собирается во Владивостоке.
ДВИГАТЕЛЬ:
Бензиновый 2.0 (150 л.с.) — от 1 683 000 ₽
Mazda CX-30: оцифрованная
Мазде локализация сборки СХ‑30 во Владивостоке не слишком помогла: за тестовую машину просят 2 556 400 рублей. Дорого! Можно взять кроссовер классом выше. Но укомплектована такая Mazda по самый люк: кожа, проекция на ветровое стекло, матричные фары, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и кругового обзора. Средняя версия Active (тоже полный привод и автомат) стоит 2 037 000 рублей — в оснащении климат- и круиз-контроль, электрорегулировки сидений и зимний пакет, светодиодные фары и ажурные 18‑дюймовые колеса. А начальная версия (передний привод и механическая коробка) оценена в 1 683 000 рублей (а с апреля подорожала на 15 тысяч).
Mazda теснее соперников. Садишься, будто плотную перчатку натягиваешь: вроде и не давит, но запаса нет.
Сложно поверить, но центральная часть панели приборов Мазды — электронный экран. Визуально не отличить от аналоговых стрелок!
Сложно поверить, но центральная часть панели приборов Мазды — электронный экран. Визуально не отличить от аналоговых стрелок!
Систему кругового обзора в трио не может предложить никто, кроме CX‑30.
Систему кругового обзора в трио не может предложить никто, кроме CX‑30.
Маздовский интерьер — наиболее привлекательный. Подбор и фактура материалов здесь тоже интереснее. Автомат в стандартном режиме излишне степенный. Хотите азарта — переводите в спорт!
Маздовский интерьер — наиболее привлекательный. Подбор и фактура материалов здесь тоже интереснее. Автомат в стандартном режиме излишне степенный. Хотите азарта — переводите в спорт!
Климат-контроль идет на всех версиях, кроме базовой Drive.
Климат-контроль идет на всех версиях, кроме базовой Drive.
HUD-дисплей — редкая для сегмента опция.
HUD-дисплей — редкая для сегмента опция.
Формы салона изящны и лаконичны. Классный руль, яркие и наглядные приборы, небанальные простирающиеся над бардачком ребра дефлекторов. Особый шик — отделка двухцветной кожей: белой и темно-коричневой. Еще и поэтому интерьер CX‑30 смотрится богаче и благороднее, чем у оппонентов. Дело портят только люфтящая крышка подлокотника и не самые удобные сиденья.
Главная проблема сидений CX‑30 — короткая подушка, с которой рослые не могут ужиться. Ну и кожа здесь очень скользкая.
Главная проблема сидений CX‑30 — короткая подушка, с которой рослые не могут ужиться. Ну и кожа здесь очень скользкая.
Второй ряд Мазды — самый тесный. Катастрофически мало места для ног, да и по ширине запаса совсем нет. Втроем тут делать нечего.
Второй ряд Мазды — самый тесный. Катастрофически мало места для ног, да и по ширине запаса совсем нет. Втроем тут делать нечего.
Subaru XV: дорестайлинговый
Кресла в Subaru гостеприимнее, а в салоне больше воздуха. Но этого мало, чтобы победить угрюмую атмосферу. Машине нет и трех лет, а дизайн уже устарел. В тесте участвует дорестайлинговый XV — но и легкое обновление 2021 года, о котором читайте тут, мало что изменило.
Приборы Субару выглядят по-простецки. Данные на экране трип-компьютера свалены в кучу, с ходу не разобраться.
Приборы Субару выглядят по-простецки. Данные на экране трип-компьютера свалены в кучу, с ходу не разобраться.
Фурнитура сделана грубовато — по лоску и проработке мелочей соперники впереди. На рестайлинговых машинах — то же самое.
Фурнитура сделана грубовато — по лоску и проработке мелочей соперники впереди. На рестайлинговых машинах — то же самое.
Штатная навигация XV знает только основные трассы — мелкие дороги ей неведомы.
Штатная навигация XV знает только основные трассы — мелкие дороги ей неведомы.
При создании интерьера функциональность стояла явно выше эстетики. От машины с такой ценой ждешь большей изысканности. Вариатор неплохо ладит с мотором — никаких задержек. Экономия на спичках: авторежимом снабжены только передние стеклоподъемники.
При создании интерьера функциональность стояла явно выше эстетики. От машины с такой ценой ждешь большей изысканности. Вариатор неплохо ладит с мотором — никаких задержек. Экономия на спичках: авторежимом снабжены только передние стеклоподъемники.
Экран мультимедиа яркий и контрастный, однако до чего же старомодный шрифт! Круглые регуляторы климат-контроля люфтят, а на топорные кнопки без слез не взглянешь — закрадываются мысли о замене «головы».
Руль перенасыщен кнопками. Контрастная оранжевая прошивка на ободе при пробеге 10 тысяч км начала лосниться, нитки торчат в разные стороны…
Кресла Субару порадовали профилем и диапазонами регулировок. Не понравился только жестковатый подголовник.
Кресла Субару порадовали профилем и диапазонами регулировок. Не понравился только жестковатый подголовник.
XV сзади лишь немного теснее Карока. Но сервис хуже — тут нет индивидуальной подсветки и дефлекторов вентиляции.
XV сзади лишь немного теснее Карока. Но сервис хуже — тут нет индивидуальной подсветки и дефлекторов вентиляции.
А цена нешуточная: 2 629 900 рублей за топ-комплектацию Premium ES (кожаный салон, люк, электроприводы сидений, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе, 18‑дюймовые колеса). Самый простой XV обойдется в 2 459 000 рублей.
Skoda Karoq: просторный
Базовую переднеприводную Шкоду с атмосферником 1.6 и автоматом можно взять за 1 458 000 рублей. С турбомотором 1.4, роботом DSG и полным приводом — за 1 686 000 рублей. При таких ценах уже хочется облегченно выдохнуть. Конечно, и Шкоду можно нафаршировать по полной: наша машина тянет на 2 300 900 рублей. Но это всё равно дешевле конкурентов при схожем оснащении.
Аналоговые шкалы читаются не очень. Лучше доплатить за красивую и наглядную виртуальную приборку. При малых нагрузках на двигатель половина цилиндров отключается.
Аналоговые шкалы читаются не очень. Лучше доплатить за красивую и наглядную виртуальную приборку. При малых нагрузках на двигатель половина цилиндров отключается.
Интерьер предельно лаконичен и настолько же удобен — с первой минуты ощущаешь себя как дома.
Интерьер предельно лаконичен и настолько же удобен — с первой минуты ощущаешь себя как дома.
Робот DSG избавился от прежних болячек и теперь почти всегда радует адекватными переключениями.
Робот DSG избавился от прежних болячек и теперь почти всегда радует адекватными переключениями.
Подпружиненный ремень фиксирует поклажу в дверных кармашках.
Подпружиненный ремень фиксирует поклажу в дверных кармашках.
И отделка в Шкоде на уровне: много мягкого пластика, а сиденья обтянуты уютной искусственной замшей. Отдельный респект за красивый двухспицевый руль, который ставят на Karoq 2021 модельного года. Хороша и медиасистема с восьмидюймовым экраном. Пусть нет встроенного навигатора, но интерфейс, шрифт, иконки, отклики — лучшие в трио.
Водителю сидеть удобней всего в Кароке. Хотя диапазон регулировки руля по вертикали невелик — его хочется опустить чуть ниже.
Водителю сидеть удобней всего в Кароке. Хотя диапазон регулировки руля по вертикали невелик — его хочется опустить чуть ниже.
В Кароке второй ряд очень просторный. Особенно велик запас по высоте. Здесь самый удобный профиль сидений. Крючки для одежды есть не только на потолке, но и на дверных стойках.
В Кароке второй ряд очень просторный. Особенно велик запас по высоте. Здесь самый удобный профиль сидений. Крючки для одежды есть не только на потолке, но и на дверных стойках.
А еще в Шкоде больше обогревов, что тоже влияет на уют. Странно только, почему чехи верны плохо читаемым приборам с радиальной оцифровкой. Лучше доплатить 22 тысячи рублей за виртуальные шкалы — к слову, Subaru и Mazda цифровых панелей не имеют в принципе.
Ну и главное преимущество Шкоды — простор. При наименьшей длине и колесной базе на втором ряду Карока вольготнее всего. Превосходит он оппонентов и по объему багажника.