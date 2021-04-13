Mazda CX‑30, Skoda Karoq, Subaru XV: большой тест кроссоверов

Полторы сотни сил и полный привод — оптимальный формат для компактного паркетника. Но вот какой из них лучше прочих приспособлен к российским условиям — вопрос!

Некогда популярная Mazda 3 покинула рынок в пользу кроссовера CX‑30. Техника плюс-минус та же, а цена и интерес покупателей существенно выше. Зато Karoq локализован по полному циклу — потому и стóит дешевле, и выбор модификаций предлагает самый широкий. У более дорогого Subaru XV есть свои преимущества: например, внушительный клиренс.

Skoda Karog Первый показ прошел в 2017 году, до нас Karoq добрался только в 2020‑м. Близкий родственник Тигуана. Выпускают в Нижнем Новгороде.

ДВИГАТЕЛИ Бензиновые:

1.6 (110 л.с.) — от 1 458 000 ₽

1.4 турбо (150 л.с.) — от 1 586 000 ₽ Subaru XV Премьера состоялась в 2017 году. Фактически это хэтчбек Impreza с увеличенным клиренсом и защитным обвесом кузова. Сделан в Японии.

ДВИГАТЕЛЬ Бензиновый 2.0 (150 л.с.) — от 2 459 000 ₽*

* Цена рестайлинговой версии. Mazda CX-30 Дебютировала весной 2019 года, до России добралась в начале 2021‑го. У нас предлагается только с одним двигателем. Собирается во Владивостоке.

ДВИГАТЕЛЬ: Бензиновый 2.0 (150 л.с.) — от 1 683 000 ₽

Mazda CX-30: оцифрованная

Мазде локализация сборки СХ‑30 во Владивостоке не слишком помогла: за тестовую машину просят 2 556 400 рублей. Дорого! Можно взять кроссовер классом выше. Но укомплектована такая Mazda по самый люк: кожа, проекция на ветровое стекло, матричные фары, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и кругового обзора. Средняя версия Active (тоже полный привод и автомат) стоит 2 037 000 рублей — в оснащении климат- и круиз-контроль, электрорегулировки сидений и зимний пакет, светодиодные фары и ажурные 18‑дюймовые колеса. А начальная версия (передний привод и механическая коробка) оценена в 1 683 000 рублей (а с апреля подорожала на 15 тысяч).

Mazda теснее соперников. Садишься, будто плотную перчатку натягиваешь: вроде и не давит, но запаса нет.

Сложно поверить, но центральная часть панели приборов Мазды — электронный экран. Визуально не отличить от аналоговых стрелок! Систему кругового обзора в трио не может предложить никто, кроме CX‑30.

Маздовский интерьер — наиболее привлекательный. Подбор и фактура материалов здесь тоже интереснее. Автомат в стандартном режиме излишне степенный. Хотите азарта — переводите в спорт!

Климат-контроль идет на всех версиях, кроме базовой Drive. HUD-дисплей — редкая для сегмента опция.

Формы салона изящны и лаконичны. Классный руль, яркие и наглядные приборы, небанальные простирающиеся над бардачком ребра дефлекторов. Особый шик — отделка двухцветной кожей: белой и темно-коричневой. Еще и поэтому интерьер CX‑30 смотрится богаче и благороднее, чем у оппонентов. Дело портят только люфтящая крышка подлокотника и не самые удобные сиденья.

Главная проблема сидений CX‑30 — короткая подушка, с которой рослые не могут ужиться. Ну и кожа здесь очень скользкая.

Второй ряд Мазды — самый тесный. Катастрофически мало места для ног, да и по ширине запаса совсем нет. Втроем тут делать нечего.

Subaru XV: дорестайлинговый

Кресла в Subaru гостеприимнее, а в салоне больше воздуха. Но этого мало, чтобы победить угрюмую атмосферу. Машине нет и трех лет, а дизайн уже устарел. В тесте участвует дорестайлинговый XV — но и легкое обновление 2021 года, о котором читайте тут, мало что изменило.

Приборы Субару выглядят по-простецки. Данные на экране трип-компьютера свалены в кучу, с ходу не разобраться. Фурнитура сделана грубовато — по лоску и проработке мелочей соперники впереди. На рестайлинговых машинах — то же самое. Штатная навигация XV знает только основные трассы — мелкие дороги ей неведомы.

При создании интерьера функциональность стояла явно выше эстетики. От машины с такой ценой ждешь большей изысканности. Вариатор неплохо ладит с мотором — никаких задержек. Экономия на спичках: авторежимом снабжены только передние стеклоподъемники.

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Экран мультимедиа яркий и контрастный, однако до чего же старомодный шрифт! Круглые регуляторы климат-контроля люфтят, а на топорные кнопки без слез не взглянешь — закрадываются мысли о замене «головы».

Руль перенасыщен кнопками. Контрастная оранжевая прошивка на ободе при пробеге 10 тысяч км начала лосниться, нитки торчат в разные стороны…

Кресла Субару порадовали профилем и диапазонами регулировок. Не понравился только жестковатый подголовник.

XV сзади лишь немного теснее Карока. Но сервис хуже — тут нет индивидуальной подсветки и дефлекторов вентиляции.

А цена нешуточная: 2 629 900 рублей за топ-комплектацию Premium ES (кожаный салон, люк, электроприводы сидений, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе, 18‑дюймовые колеса). Самый простой XV обойдется в 2 459 000 рублей.

Skoda Karoq: просторный

Базовую переднеприводную Шкоду с атмосферником 1.6 и автоматом можно взять за 1 458 000 рублей. С турбомотором 1.4, роботом DSG и полным приводом — за 1 686 000 рублей. При таких ценах уже хочется облегченно выдохнуть. Конечно, и Шкоду можно нафаршировать по полной: наша машина тянет на 2 300 900 рублей. Но это всё равно дешевле конкурентов при схожем оснащении.

Аналоговые шкалы читаются не очень. Лучше доплатить за красивую и наглядную виртуальную приборку. При малых нагрузках на двигатель половина цилиндров отключается.

Интерьер предельно лаконичен и настолько же удобен — с первой минуты ощущаешь себя как дома.

Робот DSG избавился от прежних болячек и теперь почти всегда радует адекватными переключениями. Подпружиненный ремень фиксирует поклажу в дверных кармашках.

И отделка в Шкоде на уровне: много мягкого пластика, а сиденья обтянуты уютной искусственной замшей. Отдельный респект за красивый двухспицевый руль, который ставят на Karoq 2021 модельного года. Хороша и медиасистема с восьмидюймовым экраном. Пусть нет встроенного навигатора, но интерфейс, шрифт, иконки, отклики — лучшие в трио.

Водителю сидеть удобней всего в Кароке. Хотя диапазон регулировки руля по вертикали невелик — его хочется опустить чуть ниже.

В Кароке второй ряд очень просторный. Особенно велик запас по высоте. Здесь самый удобный профиль сидений. Крючки для одежды есть не только на потолке, но и на дверных стойках.

А еще в Шкоде больше обогревов, что тоже влияет на уют. Странно только, почему чехи верны плохо читаемым приборам с радиальной оцифровкой. Лучше доплатить 22 тысячи рублей за виртуальные шкалы — к слову, Subaru и Mazda цифровых панелей не имеют в принципе.

Ну и главное преимущество Шкоды — простор. При наименьшей длине и колесной базе на втором ряду Карока вольготнее всего. Превосходит он оппонентов и по объему багажника.

Продолжение — на следующей странице.