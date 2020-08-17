Kia XCeed и кроссоверы Karoq и Peugeot 3008: большой тест

Шкода удивляет пространством, Пежо — ценой, Кia — красотой.

Как можно сравнивать хэтчбек, пусть и приподнятый, с кроссоверами? На нашем рынке прямых конкурентов у XCeed нет, но он может играть в этой песочнице. Современные кроссоверы — это же, в первую очередь, стиль и дорожный просвет. У Иксида клиренс — 185 мм против 165 мм у Карока и 180 мм у Пежо. Карок мы взяли переднеприводный, а у Peugeot 3008 других вариантов не бывает. По сути, разница — лишь в форме кузова.

Skoda Karoq Представлен еще в 2017 году, но в России начал продаваться лишь в 2020-м после локализации в Нижнем Новгороде. Пока доступны только 150‑сильные турбомодификации. Осенью предложат машины со 110‑сильным атмосферником. ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.4 турбо (150 л.с.) — от 1 387 000 ₽ Peugeot 3008 Показан в 2016 году, а в начале 2017‑го удостоен премии «Car of the Year». У нас в продаже только с передним приводом, в то время как в Европе доступны версии с приводом на обе оси на базе гибридной силовой установки. ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.6 турбо (150 л.с.) — от 1 859 000 ₽

дизельный

2.0 турбо (150 л.с.) — от 2 109 000 ₽ Kia XCeed Дебютировал в конце прошлого года, однако до нас добрался только сейчас — шла подготовка к производству в Калининграде. В отличие от обычного Сида, приподнятый хэтчбек предлагают исключительно с турбомоторами и роботизированной коробкой. Полного привода нет. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

1.4 турбо (140 л.с.) — от 1 499 900 ₽

1.6 турбо (200 л.с.) — от 2 039 900 ₽

Дизайн

Пусть вас не вводит в заблуждение высокий рост Иксида по сравнению с обычным Сидом: вся прибавка пришлась на клиренс, а в салоне просторнее не стало. Во втором ряду не сказать чтобы тесно, но и большого запаса нет. Особенно напрягает низкая крыша. Эх, сделали бы корейцы приподнятым не хэтчбек, а универсал — в нем потолок на 25 мм выше. Да и багажник универсала на 108 литров больше (428 л вместо посредственных 320), и это только «под шторкой».

Но здесь другая тема — дизайнерская. XCeed выглядит великолепно! Из общих панелей кузова с обычным Сидом — лишь передние двери. Может, поэтому такие цены?

Peugeot 3008 немногим крупнее Kia, поэтому некоторое преимущество в просторе во втором ряду и объеме багажника (376 л) сюрпризом не стало.

По-настоящему способен удивить Karoq. При минимальной в тройке длине колесной базы он предлагает наибольший запас пространства задним пассажирам — здесь «воздуха» как в машине классом выше. И по вместительности багажника Skoda тоже лидирует — 400 л. А уж если сложить заднее сиденье…

Kia XCeed

Глядя на салон Иксида и не скажешь, что он — самый доступный в тестовой тройке. По качеству отделки и оснащенности он на уровне конкурентов. Корейский робот избавился от былой строптивости — переключается плавно и своевременно.

Поговорка «Чем проще, тем лучше» идеально иллюстрирует образцовую читаемость ­приборов Kia. Картинка с задней камеры тусклая. Спасибо, что есть динамические линии-подсказки.

На водительском месте Kia всё привычно: интерьер известен по Сиду. Приятный дизайн, добротная отделка, удобное расположение органов управления. Не всем понравятся сиденье без регулировки поясничного упора и миниатюрные боковые зеркала. Вдобавок комплектация у нашей машины средненькая: я уже забыл, когда видел Kia без индукционного зарядника для смартфонов, системы удержания в полосе и адаптивного круиз-контроля.

Всё это (а также электропривод ручника, виртуальная приборка, мультимедиа с крупным десятидюймовым экраном и навигатором) предлагают за доплату в 260 000 рублей. Выложить 1 929 900 целковых за переднеприводный хэтчбек с увеличенным клиренсом — так себе идея. За эти деньги можно присмотреть более крупный и просторный ­полноприводный кроссовер.

Peugeot 3008

Peugeot изумляет футуристичным интерьером. Самая примечательная деталь — махонький руль, напомина­ющий компьютерный джойстик-игрушку.

Виртуальная приборка предлагает три варианта конфигурации. И в каждом из них — красивейшая анимация. В распоряжении 3008 — передняя и задняя камеры. В городе — подарок.

Но вы еще прайса Peugeot не видели. За тестовый «три тысячи восьмой» просят 2 626 000 рублей! Эту цену можно, конечно, аргументировать уровнем отделки и оснащения: наппа, ворсовое покрытие кармашков, система кругового обзора и считывания дорожных знаков, сиденья с электроприводами, памятью и даже массажером (редкость для этого сегмента). Но в машине за 2,6 миллиона нет обогревов — ни для руля, ни для ветрового стекла!

Peugeot 3008 пытается вывести тебя из ступора французским шармом — расположенным ниже приборов маленьким рулем, кнопками невообразимой формы, джойстиком автомата. И это правда круто выглядит. Но как в машине за такие деньги появилась мультимедийка с бликующим экраном и качеством изображения, как у советских цветных телевизоров? Кто придумал это запутанное меню?

Skoda Karoq

Салон просторен, эргономичен и неплохо отделан, но выглядит слишком уж строго. Немного «изюма» ему бы не повредило. Автомат настроен на экономичный стиль вождения, но при активном педалировании задержек нет и в помине.

Серебристые окантовки шкал и радиальная оцифровка не пошли на пользу — считывать показания затруднительно.

Интерьер Карока незатейлив. Даже скучен. Но всё соразмерно, продуманно и удобно. Посадка за рулем близка к идеалу. Очень понравился центральный подлокотник, который можно не только двигать вперед-назад, но и регулировать по углу наклона.

Уровень комплектации близок к состоянию «полный фарш», но некоторые моменты изумляют, особенно с учетом цены. Нет камеры заднего вида — только датчики парковки. Маленький экран (6,5 дюймов) мультимедиа. Нет регулировки поясничного упора. За доплату будут и большой дисплей, и камеры, и много чего еще — были бы деньги. А вот выбрать привычные USB-разъемы вместо модных Type-C — нельзя.

На асфальте

«Семиступенчатый робот Kia — тот еще фрукт. В пробках спотыкается, при активном вождении рывки и подергивания тоже не исчезают», - так я писал про трансмиссию Сида год назад. У Иксида такой же робот, но он где-то набрался хороших манер. Переключения происходят ровно и прогнозируемо. Возможностей мотора достаточно, чтобы разогнаться до сотни за десять секунд. И расход топлива держится в диапазоне 8,0–8,5 л/100 км.

Мотор Шкоды мощнее, предельный крутящий момент выше и достигается в более широком диапазоне оборотов. ­Неудивительно, что сотню Karoq разменивает за 9,5 с. И это при том, что восьмиступенчатая гидромеханика озабочена экологией — при первой же возможности переходит на повышенную передачу. И расход топлива — на уровне Kia. Хотя машины с автоматом обычно прожорливее, чем с роботом. Помимо мотора и коробки свой вклад вносит система «старт-стоп», которая экономит в городе полстакана бензина.

Удобным сиденьям не хватает регулировки поясничного упора — она доступна в топ-версии Premium+. XCeed сзади теснее всех — особенно давит ­низкая крыша. Втроем усесться тоже проблематично — по ширине запас маловат.

Самый экономичный — Peugeot. Сколько ни давил газ, превысить расход в 7,7 л/100 км не удалось. А если ездить спокойно, то и уйти ниже семи можно. Потому что дизель.

Прелесть еще и в том, что звучит мотор очень «вкусно», особенно после 3500 об/мин — что твой V6! Возможно, поэтому 3008 кажется пушкой. Хотя на деле — 10,5 секунды до сотни.

Управляемость? Если ехать на Kia быстро, но не на грани, всё в порядке. Он бодро заныривает в повороты и не особо кренится. Однако в пределе характер портит задняя ось, которая как будто живет отдельно от передней. Уйти на Иксиде в повороте на более крутую траекторию — не лучшая идея. Да еще и рулю не хватает обратной связи. Увеличение клиренса не прошло бесследно: обычный Сид едет точнее и понятнее.

Сиденья Peugeot — самые удобные в трио. Отличный профиль, электрорегулировки, массаж. Есть даже выдвижной подколенный валик. По простору 3008 между Иксидом и Кароком. Широкие двери обеспечивают удобный проход, но на почти плоской подушке сидеть не очень удобно. Обогрева нет даже за доплату.

Система стабилизации срабатывает предельно деликатно — неопытный водитель может и не заметить ее вмешательство. А вот тормоза могут испугать, ­особенно в повороте: в торможении XCeed норовит вильнуть «хвостом».

Peugeot понравился больше. Юркий и устойчивый. Никакой рассогласованности по рулю и подвеске не чувствуется — на 3008 может смело активничать даже неподготовленный водитель. Если в Kia иногда прошибает холодный пот, то в Peugeot едешь спокойно. Привыкания требуют лишь по-французски резкие тормоза: чуть коснулся педали — машина встаёт колом. У Kia, напротив, педаль жесткая и не очень чувствительная. В обоих случаях — неудобно.

К Шкоде привыкать не надо: все настройки выверены. Karoq в поворотах радует быстрыми откликами и четкой обратной связью на руле. Никаких пауз и задержек. Лучшее шасси!

Среднестатистическому водителю шкодовское кресло придется впору. Но, как и в Kia, не хватает регулировки поясничного упора. Второй ряд Карока — самый просторный в компании. Здесь «воздуха» — как в машине классом выше.

На тесте двухмесячной давности мне не понравилась плавность хода. Этот Karoq едет помягче — потому что у него 17‑дюймовые шины (в прошлый раз были на дюйм больше) с более высоким профилем. И вот почти исчезла нервозность на мелочёвке. Но дорожные стыки и неровности с острыми краями Skoda проезжает всё так же болезненно. Плюс подвеска Карока громко стучит костяшками. А в остальном просто образцовая шумоизоляция — недостижимая для конкурентов.

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Шасси Kia на ямах не столь «разговорчивое», но допекает очень громкий гул от шин уже при 40 км/ч. В дальней дороге выматывает. По плавности хода XСeed не лучше Карока — небрежно положенные заплатки не остаются незамеченными.

Подвеска Пежо успешнее отрабатывает не только мелочевку, но и крупняк, причем практически бесшумно — в салоне слышен лишь рык дизеля.

Съехали с асфальта

Гонять переднеприводники в хвост и в гриву на бездорожье бессмысленно, но с асфальта мы съехали. Peugeot едет увереннее других: клиренс 180 мм и система Grip Control, позволяющая менять алгоритмы работы ездовой электроники, реально работают. Режимом «Снег» мы особо не пользовались, а вот «Грязь» не простаивала. При старте электроника допускает сильную пробуксовку колеса с худшим сцеплением — для самоочистки протектора. В движении система отслеживает сцепление каждого колеса и подтормаживает буксующее, имитируя блокировку дифференциала.

Управляется XCeed не так бодро, как хэтчбек Ceed, — увеличение дорожного просвета не прошло даром.

Багажник Kia невелик (320 л), но правильной формы. Есть электропривод «калитки». Под полом — полноразмерная запаска.

На Kia столь эффективной имитации блокировки нет. И это при «кроссоверных» амбициях? Остается надеяться на опыт водителя и 185‑миллиметровый клиренс: когда на опушке леса колеса провалились в колею, XCeed даже не чиркнул днищем.

Высокий 3008 похвально стабилен как на прямой, так и в поворотах. И подвеска ­комфортная — ­приятное шасси.

В недрах Peugeot помещается 376 л поклажи. Дверь снабжена электроприводом с двумя вариантами высоты подъема. Под полом — докатка.

Karoq к грунтовым вылазкам готов меньше всего, хотя у него есть имитация межколесной блокировки: с просветом 165 мм далеко не уедешь. Проблему надо решать радикально. Часто съезжаешь с асфальта? Не чистят снег во дворе? Доплачивай за полный привод!

Чуткий, отзывчивый, легкий на подъем — по настройкам шасси Karoq максимально близок к оптимуму.

В Шкоду входит больше всего поклажи (404 л). Здесь, как и в Peugeot, есть лючок для длинномеров, а под полом докатка.

ИТОГИ

Преимущество Карока над соперниками очевидно — он просторнее, багажник гигантский, едет интересно, экономичный. И цена адекватная.

Подсчитали баллы. Первый с конца — Peugeot. Яркий, с нетривиальным интерьером. Подвеска — что надо. Дизель — мечта! Но при цене под три миллиона шансов на успех нет.

XCeed — тоже не самый массовый товар, когда есть более практичный Sportage. Но красив! Бодрый мотор в сочетании с роботом — для тех, кто любит погорячее. А большой клиренс пригодится везде — в обозримом будущем дороги у нас лучше не станут. От переднеприводного Карока отставание минимальное. И теперь я уверен: надо было построить XCeed на основе универсала — это был бы более функциональный автомобиль.

Данные производителей, экспертную оценку и важную техническую информацию о героях нашего теста вы найдете здесь.

Peugeot 3008 Достойная плавность хода, богатое оснащение, нетривиальный дизайн, скромный расход топлива Есть вопросы к эргономике, мудрёная мультимедийка, скромный межсервисный пробег, слаборазвитая дилерская сеть, высокая цена Skoda Karoq Образцовая эргономика, просторный салон и багажник, отличная динамика, классная шумоизоляция Безрадостные расцветки интерьера, неважная для кроссовера «геометрия», отсутствие полноразмерной запаски Kia XCeed Сравнительно доступные цены, удобная организация водительского места, классно настроенный робот, длинная гарантия Малое количество комплектаций, тесный второй ряд, слабая шумоизоляция днища, в предельных режимах едет нервно