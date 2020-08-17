Kia XCeed и кроссоверы Karoq и Peugeot 3008: большой тест

Как можно сравнивать хэтчбек, пусть и приподнятый, с кроссоверами? На нашем рынке прямых конкурентов у XCeed нет, но он может играть в этой песочнице. Современные кроссоверы — это же, в первую очередь, стиль и дорожный просвет. У Иксида клиренс — 185 мм против 165 мм у Карока и 180 мм у Пежо. Карок мы взяли переднеприводный, а у Peugeot 3008 других вариантов не бывает. По сути, разница — лишь в форме кузова.
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Skoda Karoq
Представлен еще в 2017 году, но в России начал продаваться лишь в 2020-м после локализации в Нижнем Новгороде. Пока доступны только 150‑сильные турбомодификации. Осенью предложат машины со 110‑сильным атмосферником.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый
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Peugeot 3008
Показан в 2016 году, а в начале 2017‑го удостоен премии «Car of the Year». У нас в продаже только с передним приводом, в то время как в Европе доступны версии с приводом на обе оси на базе гибридной силовой установки.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый
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Kia XCeed
Дебютировал в конце прошлого года, однако до нас добрался только сейчас — шла подготовка к производству в Калининграде. В отличие от обычного Сида, приподнятый хэтчбек предлагают исключительно с турбомоторами и роботизированной коробкой. Полного привода нет.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые
Дизайн
Пусть вас не вводит в заблуждение высокий рост Иксида по сравнению с обычным Сидом: вся прибавка пришлась на клиренс, а в салоне просторнее не стало. Во втором ряду не сказать чтобы тесно, но и большого запаса нет. Особенно напрягает низкая крыша. Эх, сделали бы корейцы приподнятым не хэтчбек, а универсал — в нем потолок на 25 мм выше. Да и багажник универсала на 108 литров больше (428 л вместо посредственных 320), и это только «под шторкой».
Но здесь другая тема — дизайнерская. XCeed выглядит великолепно! Из общих панелей кузова с обычным Сидом — лишь передние двери. Может, поэтому такие цены?
Peugeot 3008 немногим крупнее Kia, поэтому некоторое преимущество в просторе во втором ряду и объеме багажника (376 л) сюрпризом не стало.
По-настоящему способен удивить Karoq. При минимальной в тройке длине колесной базы он предлагает наибольший запас пространства задним пассажирам — здесь «воздуха» как в машине классом выше. И по вместительности багажника Skoda тоже лидирует — 400 л. А уж если сложить заднее сиденье…
Kia XCeed
На водительском месте Kia всё привычно: интерьер известен по Сиду. Приятный дизайн, добротная отделка, удобное расположение органов управления. Не всем понравятся сиденье без регулировки поясничного упора и миниатюрные боковые зеркала. Вдобавок комплектация у нашей машины средненькая: я уже забыл, когда видел Kia без индукционного зарядника для смартфонов, системы удержания в полосе и адаптивного круиз-контроля.
Всё это (а также электропривод ручника, виртуальная приборка, мультимедиа с крупным десятидюймовым экраном и навигатором) предлагают за доплату в 260 000 рублей. Выложить 1 929 900 целковых за переднеприводный хэтчбек с увеличенным клиренсом — так себе идея. За эти деньги можно присмотреть более крупный и просторный полноприводный кроссовер.
Peugeot 3008
Но вы еще прайса Peugeot не видели. За тестовый «три тысячи восьмой» просят 2 626 000 рублей! Эту цену можно, конечно, аргументировать уровнем отделки и оснащения: наппа, ворсовое покрытие кармашков, система кругового обзора и считывания дорожных знаков, сиденья с электроприводами, памятью и даже массажером (редкость для этого сегмента). Но в машине за 2,6 миллиона нет обогревов — ни для руля, ни для ветрового стекла!
Peugeot 3008 пытается вывести тебя из ступора французским шармом — расположенным ниже приборов маленьким рулем, кнопками невообразимой формы, джойстиком автомата. И это правда круто выглядит. Но как в машине за такие деньги появилась мультимедийка с бликующим экраном и качеством изображения, как у советских цветных телевизоров? Кто придумал это запутанное меню?
Skoda Karoq
Интерьер Карока незатейлив. Даже скучен. Но всё соразмерно, продуманно и удобно. Посадка за рулем близка к идеалу. Очень понравился центральный подлокотник, который можно не только двигать вперед-назад, но и регулировать по углу наклона.
Уровень комплектации близок к состоянию «полный фарш», но некоторые моменты изумляют, особенно с учетом цены. Нет камеры заднего вида — только датчики парковки. Маленький экран (6,5 дюймов) мультимедиа. Нет регулировки поясничного упора. За доплату будут и большой дисплей, и камеры, и много чего еще — были бы деньги. А вот выбрать привычные USB-разъемы вместо модных Type-C — нельзя.
На асфальте
«Семиступенчатый робот Kia — тот еще фрукт. В пробках спотыкается, при активном вождении рывки и подергивания тоже не исчезают», - так я писал про трансмиссию Сида год назад. У Иксида такой же робот, но он где-то набрался хороших манер. Переключения происходят ровно и прогнозируемо. Возможностей мотора достаточно, чтобы разогнаться до сотни за десять секунд. И расход топлива держится в диапазоне 8,0–8,5 л/100 км.
Мотор Шкоды мощнее, предельный крутящий момент выше и достигается в более широком диапазоне оборотов. Неудивительно, что сотню Karoq разменивает за 9,5 с. И это при том, что восьмиступенчатая гидромеханика озабочена экологией — при первой же возможности переходит на повышенную передачу. И расход топлива — на уровне Kia. Хотя машины с автоматом обычно прожорливее, чем с роботом. Помимо мотора и коробки свой вклад вносит система «старт-стоп», которая экономит в городе полстакана бензина.
Самый экономичный — Peugeot. Сколько ни давил газ, превысить расход в 7,7 л/100 км не удалось. А если ездить спокойно, то и уйти ниже семи можно. Потому что дизель.
Прелесть еще и в том, что звучит мотор очень «вкусно», особенно после 3500 об/мин — что твой V6! Возможно, поэтому 3008 кажется пушкой. Хотя на деле — 10,5 секунды до сотни.
Управляемость? Если ехать на Kia быстро, но не на грани, всё в порядке. Он бодро заныривает в повороты и не особо кренится. Однако в пределе характер портит задняя ось, которая как будто живет отдельно от передней. Уйти на Иксиде в повороте на более крутую траекторию — не лучшая идея. Да еще и рулю не хватает обратной связи. Увеличение клиренса не прошло бесследно: обычный Сид едет точнее и понятнее.
Система стабилизации срабатывает предельно деликатно — неопытный водитель может и не заметить ее вмешательство. А вот тормоза могут испугать, особенно в повороте: в торможении XCeed норовит вильнуть «хвостом».
Peugeot понравился больше. Юркий и устойчивый. Никакой рассогласованности по рулю и подвеске не чувствуется — на 3008 может смело активничать даже неподготовленный водитель. Если в Kia иногда прошибает холодный пот, то в Peugeot едешь спокойно. Привыкания требуют лишь по-французски резкие тормоза: чуть коснулся педали — машина встаёт колом. У Kia, напротив, педаль жесткая и не очень чувствительная. В обоих случаях — неудобно.
К Шкоде привыкать не надо: все настройки выверены. Karoq в поворотах радует быстрыми откликами и четкой обратной связью на руле. Никаких пауз и задержек. Лучшее шасси!
На тесте двухмесячной давности мне не понравилась плавность хода. Этот Karoq едет помягче — потому что у него 17‑дюймовые шины (в прошлый раз были на дюйм больше) с более высоким профилем. И вот почти исчезла нервозность на мелочёвке. Но дорожные стыки и неровности с острыми краями Skoda проезжает всё так же болезненно. Плюс подвеска Карока громко стучит костяшками. А в остальном просто образцовая шумоизоляция — недостижимая для конкурентов.
Шасси Kia на ямах не столь «разговорчивое», но допекает очень громкий гул от шин уже при 40 км/ч. В дальней дороге выматывает. По плавности хода XСeed не лучше Карока — небрежно положенные заплатки не остаются незамеченными.
Подвеска Пежо успешнее отрабатывает не только мелочевку, но и крупняк, причем практически бесшумно — в салоне слышен лишь рык дизеля.
Съехали с асфальта
Гонять переднеприводники в хвост и в гриву на бездорожье бессмысленно, но с асфальта мы съехали. Peugeot едет увереннее других: клиренс 180 мм и система Grip Control, позволяющая менять алгоритмы работы ездовой электроники, реально работают. Режимом «Снег» мы особо не пользовались, а вот «Грязь» не простаивала. При старте электроника допускает сильную пробуксовку колеса с худшим сцеплением — для самоочистки протектора. В движении система отслеживает сцепление каждого колеса и подтормаживает буксующее, имитируя блокировку дифференциала.
На Kia столь эффективной имитации блокировки нет. И это при «кроссоверных» амбициях? Остается надеяться на опыт водителя и 185‑миллиметровый клиренс: когда на опушке леса колеса провалились в колею, XCeed даже не чиркнул днищем.
Karoq к грунтовым вылазкам готов меньше всего, хотя у него есть имитация межколесной блокировки: с просветом 165 мм далеко не уедешь. Проблему надо решать радикально. Часто съезжаешь с асфальта? Не чистят снег во дворе? Доплачивай за полный привод!
ИТОГИ
Преимущество Карока над соперниками очевидно — он просторнее, багажник гигантский, едет интересно, экономичный. И цена адекватная.
Подсчитали баллы. Первый с конца — Peugeot. Яркий, с нетривиальным интерьером. Подвеска — что надо. Дизель — мечта! Но при цене под три миллиона шансов на успех нет.
XCeed — тоже не самый массовый товар, когда есть более практичный Sportage. Но красив! Бодрый мотор в сочетании с роботом — для тех, кто любит погорячее. А большой клиренс пригодится везде — в обозримом будущем дороги у нас лучше не станут. От переднеприводного Карока отставание минимальное. И теперь я уверен: надо было построить XCeed на основе универсала — это был бы более функциональный автомобиль.
Данные производителей, экспертную оценку и важную техническую информацию о героях нашего теста вы найдете здесь.
Peugeot 3008
|Достойная плавность хода, богатое оснащение, нетривиальный дизайн, скромный расход топлива
|Есть вопросы к эргономике, мудрёная мультимедийка, скромный межсервисный пробег, слаборазвитая дилерская сеть, высокая цена
Skoda Karoq
|Образцовая эргономика, просторный салон и багажник, отличная динамика, классная шумоизоляция
|Безрадостные расцветки интерьера, неважная для кроссовера «геометрия», отсутствие полноразмерной запаски
Kia XCeed
|Сравнительно доступные цены, удобная организация водительского места, классно настроенный робот, длинная гарантия
|Малое количество комплектаций, тесный второй ряд, слабая шумоизоляция днища, в предельных режимах едет нервно