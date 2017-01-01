Почти «швед» из Китая, но с завода в Беларуси, и почти «немец» из Чехии, но с конвейера в Нижнем Новгороде — плоды глобализации! Coolray с роботом и всеми мыслимыми опциями тянет на немыслимые для небольшого китайского автомобиля полтора миллиона. Karoq еще дороже — за не самый топовый вариант с автоматом придется отдать на триста тысяч больше.
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Geely Coolray
Представлен в 2018 году, но продажи в России начались только в этом году. Версии с механической коробкой нет, как и полного привода. Сборка — в Беларуси.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый
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Skoda Karoq
Дебютировал в конце 2017 года, в России начали продавать в 2020‑м — после локализации. Пока доступны только автомобили с 1,4‑литровым мотором. Собирают в Нижнем Новгороде.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый
Дизайн или практичность
Geely явно создан для тех, кто берет кроссовер за дизайн. За образ — плюс в карму дизайнеров.
Coolray — первый «китаец», в котором мне удобно сидеть. Но энтузиазма инженеров‑эргономистов на всю пространную кубатуру салона не хватило. Спинки задних сидений не столь удобны. Как и багажник — в нем ни крюков, ни вешалок.
Geely Coolray
По организации пространства салон Карока легко даст бой всемогущей Икее, что уж там говорить о Джили. В багажник Карока можно запихнуть детскую коляску в разложенном состоянии, а на задний ряд усадить троих мужчин. И всё это в добротной обертке: просто на вид, богато на ощупь.
Skoda Karoq
Моторы и коробки
К турбомоторам TSI на чешских машинах мы уже привыкли — но не к гидромеханическим коробкам. Поэтому появление Карока стало легким шоком: с передним приводом и 1,4‑литровым мотором работает 8-ступенчатый автомат Aisin. Классика жанра! Он не столь сообразителен, как преселективный робот DSG, но вовремя подает нужную передачу.
Управляются хорошо?
Разгон достаточно динамичный: Карок легко выезжает из десяти секунд до сотни. А в обычных условиях просто приятно управлять тягой: машина словно продолжение правой ноги. И аппетит не зверский: 8 литров в смешанном режиме — более чем скромно. «Китайцу» надо на литр больше.
Три цилиндра по пол-литра каждый, которые уже знакомы остальному цивилизованному миру по Volvo XC40, задорно уносят Geely вперед и привозят даже резвому Кароку почти секунду. Сдается мне, что 150 лошадок, прописанные в документах, - это всего лишь формальная запись для снижения налогов. Похоже, европейская 161 сила осталась и выдается разом. Отличный мотор! Еще бы коробку научить манерам: паузы слишком драматичные, а перебор семи ступеней не всегда логичен.
Конечно, есть вопросы, на которые пока нет ответов. Если с моторами Шкоды всё более-менее предсказуемо, то сколько проживет китайское трехцилиндровое турбо?
Не видать Кулрею отличной оценки и за управляемость. В прошлом тесте он приглянулся нам озорным характером на извилистых участках. Но тогда оппонентами выступали Mitsubishi ASX и Renault Arkana — не самые яркие машины по удовольствию от вождения. И вот теперь расставляем точки на «ё»: по сравнению с Кароком тот же Coolray уже не столь точно стоит на дуге, заметны запаздывания в реакциях. Да и усилие на руле явно синтетическое, особенно в околонулевой зоне. Вот что значит «плясать от другой печки»!
Тем не менее это первый китайский автомобиль без серьезных вопросов к управляемости. Нет ощущения, что рулевой механизм делали одни инженеры, переднюю подвеску другие, а заднюю — третьи, и что встречались эти разработчики только по большим праздникам. Похоже, работали сообща, и это хорошо.
А что вне асфальта?
Coolray едет жестко. Даже поперечная полоска толстой разметки доходит до копчика. Трясет всегда и везде!
Skoda не так дотошно сканирует рельеф и удар держит лучше. И все же вне асфальта на обоих кроссоверах нужно держать ухо востро.
Под «фетровым платочком» Кулрея солидные 20 сантиметров, но подол нижней юбки бампера часто упирается в грунт. Обидно: ведь электроника неплохо имитирует блокировку межколесного дифференциала и вовремя подтормаживает буксующее колесо. Но главная проблема в том, что полного привода у Кулрея не будет. Многих ли это оттолкнет от машины? Не знаю, но для имиджа серьезный минус.
У Карока полноприводные версии есть, но наш герой довольствуется одной ведущей осью — для честного сравнения. Имитация блокировки дифференциала работает отменно, но с «геометрией» еще хуже, чем у «китайца». Клиренс меньше 17 см! Karoq часто скребет брюхом.
Итог был предсказуем. Съехав с асфальта, мы застряли на безобидном подъеме — хотя визуально ничто не предвещало беды. Пришлось искать пути обхода и возвращаться на дорогу с тылов.
Цена победы
Упрекнуть Coolray особо не в чем. Это самый сбалансированный «китаец» из всех, что есть в России. И если кроссовер выбирать в первую очередь по яркой внешности, крутому интерьеру и задорному характеру, то Geely Coolray, определенно, заслуживает вашего внимания.
Однако если хочется практичности — тогда Skoda! А вот другой козырь Карока, который невозможно перебить: полноприводный автомобиль в небедной средней версии Ambition стоит 1 580 000 рублей. Думаю, многие согласятся пожертвовать некоторыми опциями в обмен на полный привод.
GEELY COOLRAY
|Отличная динамика, стильные экстерьер и интерьер, неплохая эргономика, богатое оснащение
|Жёсткая подвеска, небольшой багажник, высокий по сравнению с соперником уровень шума
SKODA KAROQ
|Отличная управляемость, хорошая связка двигателя и коробки, практичный и удобный салон и багажник
|Жестковатая на мелочах подвеска, «взрослая» цена