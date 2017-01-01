Горячие новинки Skoda Karoq и Geely Coolray — оба со 150‑сильными турбомоторами и оба недешевы.

Почти «швед» из Китая, но с завода в Беларуси, и почти «немец» из Чехии, но с конвейера в Нижнем Новгороде — плоды глобализации! Coolray с роботом и всеми мыслимыми опциями тянет на немыслимые для небольшого китайского автомобиля ­полтора миллиона. Karoq еще дороже — за не самый топовый вариант с автоматом придется отдать на триста тысяч больше.

Geely Coolray Представлен в 2018 году, но продажи в России начались только в этом году. Версии с механической коробкой нет, как и полного привода. Сборка — в Беларуси. ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.5 турбо (150 л.с.) от 1 289 999 ₽ Skoda Karoq Дебютировал в конце 2017 года, в России начали продавать в 2020‑м — после локализации. Пока доступны только автомобили с 1,4‑литровым мотором. Собирают в Нижнем Новгороде. ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.4 турбо (150 л.с.) от 1 387 000 ₽

Дизайн или практичность

Geely явно создан для тех, кто берет кроссовер за дизайн. За образ — плюс в карму дизайнеров.

Coolray — первый «китаец», в котором мне удобно сидеть. Но энтузиазма инженеров‑эргономистов на всю пространную кубатуру салона не хватило. Спинки задних сидений не столь удобны. Как и багажник — в нем ни крюков, ни вешалок.

Geely Coolray

Виртуальная панель приборов может менять архитектуру в зависимости от выбранного режима. Качество дисплея достойно машин классом выше. Мультимедиасистема не поражает возможностями. Чего не скажешь о качестве картинки и системе кругового обзора: предусмотрена масса вариантов трансляции с камеры.

Geely Coolray — не первый «китаец» с интересным интерьером и добротными материалами. Но первый, у которого нет просчетов в эргономике.

Преселективный робот притупляет возможности бодрого мотора. Спортивный режим улучшает сообразительность, но паузы в работе всё равно остаются. Однозонный климат-контроль удобен. Данные выводятся на центральный дисплей. Хотя в автоматическом режиме он работает ­неидеально.

По организации пространства салон Карока легко даст бой всемогущей Икее, что уж там говорить о Джили. В багажник Карока можно запихнуть детскую коляску в разложенном состоянии, а на задний ряд усадить троих мужчин. И всё это в добротной обертке: просто на вид, богато на ощупь.

Skoda Karoq

Аналоговый инструментарий Карока прост и понятен. И требует меньше привыкания, чем китайский. Пока для Карока доступна только мультимедиа Swing. Позже появится и топовая Bolero с большим тачскрином.

Интерьер Карока не самый веселый, но берет другим: материалами, качеством сборки и организацией пространства.

В скорострельности 8-ступенчатый автомат уступает роботу DSG. Но почувствовать эту разницу можно лишь при очень активной езде. Блок подстаканников можно вытащить или перевернуть вверх ногами — и с обратной ­стороны будет площадка под смартфон.

Моторы и коробки

К турбомоторам TSI на чешских машинах мы уже привыкли — но не к гидромеханическим коробкам. Поэтому появление Карока стало легким шоком: с передним приводом и 1,4‑литровым мотором работает 8-ступенчатый автомат Aisin. Классика жанра! Он не столь сообразителен, как преселективный робот DSG, но вовремя подает нужную передачу.

Подвеска Карока не отличается мягкостью, но все же в Шкоде комфортнее. А вот с клиренсом беда — всего 165 мм, по нашим замерам. Жесткий Coolray не пропускает ни одной кочки. Вне асфальта нужно быть осторожным из-за обвеса — юбка переднего ­бампера под ударом.

Управляются хорошо?

Разгон достаточно динамичный: Карок легко выезжает из десяти секунд до сотни. А в обычных условиях просто приятно управлять тягой: машина словно продолжение правой ноги. И аппетит не зверский: 8 литров в смешанном режиме — более чем скромно. «Китайцу» надо на литр больше.

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Три цилиндра по пол-литра каждый, которые уже знакомы остальному цивилизованному миру по Volvo XC40, задорно уносят Geely вперед и привозят даже резвому Кароку почти секунду. Сдается мне, что 150 лошадок, прописанные в документах, - это всего лишь формальная запись для снижения налогов. Похоже, европейская 161 сила осталась и выдается разом. Отличный мотор! Еще бы коробку научить манерам: паузы слишком драматичные, а перебор семи ступеней не всегда логичен.

Конечно, есть вопросы, на которые пока нет ответов. Если с моторами Шкоды всё более-менее предсказуемо, то сколько проживет китайское трехцилиндровое турбо?

К водительскому сиденью нет претензий. Ни к профилю, ни к регулировкам.

Задний ряд на удивление просторен. Единственная придирка — профиль спинки в районе поясницы не оптимален. Задние пассажиры не обделены — есть разъем для зарядки и двухступенчатый обогрев сидений.

Не видать Кулрею отличной оценки и за управляемость. В прошлом тесте он приглянулся нам озорным характером на извилистых участках. Но тогда оппонентами выступали Mitsubishi ASX и Renault Arkana — не самые яркие машины по удовольствию от вождения. И вот теперь расставляем точки на «ё»: по сравнению с Кароком тот же Coolray уже не столь точно стоит на дуге, заметны запаздывания в реакциях. Да и усилие на руле явно синтетическое, особенно в околонулевой зоне. Вот что значит «плясать от другой печки»!

В сиденьях с обивкой из искусственной замши не чувствуешь усталости даже после нескольких часов пути. Очень понравилась развитая опора плеч.

Сзади в Кароке очень просторно, да и посадка практически идеальная. К услугам задних пассажиров не только обогрев, но и индивидуальные дефлекторы. Нечастое явление в классе. Плюс традиционная для Шкоды розетка на 230 В.

Тем не менее это первый китайский автомобиль без серьезных вопросов к управляемости. Нет ощущения, что рулевой механизм делали одни инженеры, переднюю подвеску другие, а заднюю — третьи, и что встречались эти разработчики только по большим праздникам. Похоже, работали сообща, и это хорошо.

А что вне асфальта?

Coolray едет жестко. Даже поперечная полоска толстой разметки доходит до копчика. Трясет всегда и везде!

Skoda не так дотошно сканирует рельеф и удар держит лучше. И все же вне асфальта на обоих кроссоверах нужно ­держать ухо востро.

Багажник Кулрея не поражает объемом — по нашим замерам всего 264 л. Никаких крюков и сеток — лишь пара маленьких карманов.

В подполе небольшой органайзер и докатка.

Под «фетровым платочком» Кулрея солидные 20 сантиметров, но подол нижней юбки бампера часто упирается в грунт. Обидно: ведь электроника неплохо имитирует блокировку межколесного дифференциала и вовремя подтормаживает буксующее колесо. Но главная проблема в том, что полного привода у Кулрея не будет. Многих ли это оттолкнет от машины? Не знаю, но для имиджа серьезный минус.

При замере багажников любой Шкоды возникают опасения, что нам не хватит запаса тарированных кубиков. Трюм Карока вмещает больше 400 литров.

Под полом — докатка.

У Карока полноприводные версии есть, но наш герой довольствуется одной ведущей осью — для честного сравнения. Имитация блокировки дифференциала работает отменно, но с «геометрией» еще хуже, чем у «китайца». Клиренс меньше 17 см! Karoq часто скребет брюхом.

Итог был предсказуем. Съехав с асфальта, мы застряли на безобидном подъеме — хотя визуально ничто не предвещало беды. Пришлось искать пути обхода и возвращаться на дорогу с тылов.

Цена победы

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Упрекнуть Coolray особо не в чем. Это самый сбалансированный «китаец» из всех, что есть в России. И если кроссовер выбирать в первую очередь по яркой внешности, крутому интерьеру и задорному характеру, то Geely Coolray, определенно, заслуживает вашего внимания.

Однако если хочется практичности — тогда Skoda! А вот другой козырь Карока, который невозможно перебить: полноприводный автомобиль в небедной средней версии Ambition стоит 1 580 000 рублей. Думаю, многие согласятся пожертвовать некоторыми опциями в обмен на полный привод.

GEELY COOLRAY Отличная динамика, стильные экстерьер и интерьер, неплохая эргономика, богатое оснащение Жёсткая подвеска, небольшой багажник, высокий по сравнению с соперником уровень шума SKODA KAROQ Отличная управляемость, хорошая связка двигателя и коробки, практичный и удобный салон и багажник Жестковатая на мелочах подвеска, «взрослая» цена

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