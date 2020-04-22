Skoda Karoq российской сборки: самый детальный обзор

В Европе Карок начали продавать больше двух лет назад. И вот, наконец, он добрался до нас. Почему так долго ехал? Ответ дает эксперт «За рулем».

Двигатели и коробки

Главная причина — пересадка «сердца». Ни одного из европейских агрегатов под капотом мы не увидим. Вместо них — ­двигатели серии ЕА211.

Базовым выступает калужский 1,6‑литровый атмосферник мощностью 110 л.с. Есть и турбомотор — хорошо знакомый 1,4‑литровый 150‑сильный TSI. И работает он в паре… нет, не с DSG, а с автоматом!

В отличие от мексиканской Джетты комбинации турбо-«четверки» с шестиступенчатым автоматом Aisin у Карока не будет, вместо него поставят свеженький восьмиступенчатый Aisin серии 8F.

Пока Karoq доступен только с 1,4‑литровым мотором EA211 мощ­ностью 150 л.с. Его возможностей более чем достаточно.

Главная интрига: как Karoq будет ехать с базовым калужским 110‑сильным мотором 1.6? Ответа придется ждать до лета.

Сто пятьдесят сил прекрасно везут небольшой кроссовер. Предельный крутящий момент 250 Н·м доступен уже с 2500 об/мин, автомат оперативно меняет плотно нарезанные передачи.

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Но разница между преселективом и гидромеханической коробкой все же есть: Aisin несильно, но отстает в скорости реакций. Критично на динамике это не сказывается, но осадочек остается.

Спортрежим решает проблему сообразительности, но появляется другая: коробка излишне долго подвисает на низших передачах.

Хорошо, что гидромеханика на сделала Karoq прожорливым. В смешанном цикле я легко укладываюсь в 8,5 л/100 км, а на трассе Karoq требует не больше семи.

В общем, замена DSG на классический автомат оправдана. Стереотипы, заложенные ещё первыми проблемными роботами, сильны до сих пор, и чехи трезво рассудили: чем с ними бороться, проще дать то, что хотят люди.

Правда, без робота все же не обойдется: на полноприводные версии поставят шестиступенчатый DSG c «мокрым» сцеплением.