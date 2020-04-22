Skoda Karoq российской сборки: самый детальный обзор

Двигатели и коробки
Главная причина — пересадка «сердца». Ни одного из европейских агрегатов под капотом мы не увидим. Вместо них — двигатели серии ЕА211.
Базовым выступает калужский 1,6‑литровый атмосферник мощностью 110 л.с. Есть и турбомотор — хорошо знакомый 1,4‑литровый 150‑сильный TSI. И работает он в паре… нет, не с DSG, а с автоматом!
В отличие от мексиканской Джетты комбинации турбо-«четверки» с шестиступенчатым автоматом Aisin у Карока не будет, вместо него поставят свеженький восьмиступенчатый Aisin серии 8F.
Пока Karoq доступен только с 1,4‑литровым мотором EA211 мощностью 150 л.с. Его возможностей более чем достаточно.
Пока Karoq доступен только с 1,4‑литровым мотором EA211 мощностью 150 л.с. Его возможностей более чем достаточно.
Главная интрига: как Karoq будет ехать с базовым калужским 110‑сильным мотором 1.6? Ответа придется ждать до лета.
Главная интрига: как Karoq будет ехать с базовым калужским 110‑сильным мотором 1.6? Ответа придется ждать до лета.
Сто пятьдесят сил прекрасно везут небольшой кроссовер. Предельный крутящий момент 250 Н·м доступен уже с 2500 об/мин, автомат оперативно меняет плотно нарезанные передачи.
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Но разница между преселективом и гидромеханической коробкой все же есть: Aisin несильно, но отстает в скорости реакций. Критично на динамике это не сказывается, но осадочек остается.
Спортрежим решает проблему сообразительности, но появляется другая: коробка излишне долго подвисает на низших передачах.
Хорошо, что гидромеханика на сделала Karoq прожорливым. В смешанном цикле я легко укладываюсь в 8,5 л/100 км, а на трассе Karoq требует не больше семи.
В общем, замена DSG на классический автомат оправдана. Стереотипы, заложенные ещё первыми проблемными роботами, сильны до сих пор, и чехи трезво рассудили: чем с ними бороться, проще дать то, что хотят люди.
Правда, без робота все же не обойдется: на полноприводные версии поставят шестиступенчатый DSG c «мокрым» сцеплением.
Ходовая
Поработали и над подвеской, хотя о какой-то принципиальной разнице в ощущениях с
европейcкими Кароками речь не идет. Наш Karoq чуть мягче и деликатнее работает на плохой дороге. Мелочовка вроде объёмной поперечной разметки и технологических стыков асфальта ощущается в салоне. Зато на неровностях посерьёзнее подвеска держит удар — типично «фольксвагеновский» характер.
Настоящий казус вышел с дорожным просветом. На презентации обратил внимание на технические данные: просвет всего 160 мм! Серьезно? У кроссовера? Тут же полез под днище с рулеткой — под нижней точкой защиты 175 мм. Ошибка в официальных данных. Обычно ошибаются в плюс, а тут — наоборот!
Помимо аналоговой комбинации приборов будет доступна и виртуальная. Яркий центральный дисплей информативен.
Помимо аналоговой комбинации приборов будет доступна и виртуальная. Яркий центральный дисплей информативен.
Пока топовой остается мультимедиасистема Swing с функциями Apple CarPlay и Android Auto. Система Bolero появится позже.
Пока топовой остается мультимедиасистема Swing с функциями Apple CarPlay и Android Auto. Система Bolero появится позже.
Передняя панель по архитектуре близка к Кодиаку, как и качество материалов. К эргономике — ноль претензий.
Передняя панель по архитектуре близка к Кодиаку, как и качество материалов. К эргономике — ноль претензий.
Двухзонным климат-контролем могут похвастать немногие конкуренты. Набор теплых опций — стандартный.
Двухзонным климат-контролем могут похвастать немногие конкуренты. Набор теплых опций — стандартный.
Одна из главных новостей для российских машин — восьмиступенчатый автомат Aisin. В скорострельности он уступает DSG, но в целом коробка работает слаженно.
Одна из главных новостей для российских машин — восьмиступенчатый автомат Aisin. В скорострельности он уступает DSG, но в целом коробка работает слаженно.
Управляемость
Мы уже привыкли, что абсолютно все модели на платформе MQB радуют отточенной управляемостью. Вот и Karoq четко и методично реагирует на любое движение рулем. Усилитель хрестоматийно наливает «баранку» приятной тяжестью, даря внятную обратную связь, и я всегда знаю, что происходит с управляемыми колесами. Из всех компактных кроссоверов на нашем рынке Karoq однозначно лучший по рулежке. Kia Seltos, который тоже отличается прекрасной управляемостью, в предельных режимах не так собран.
В Кароке совершенно не чувствуешь, что сидишь в относительно доступном кроссовере. Я долго пытался найти экономию на спичках, но не вышло. Салон, может, и не блещет стилистическими изысками, но собран очень качественно, из хороших материалов.
Передние сиденья идеально распределяют нагрузку, так что даже через три часа не устаешь.
Передние сиденья идеально распределяют нагрузку, так что даже через три часа не устаешь.
Задний ряд не по классу просторен. Как опции доступны 230‑вольтовая розетка и лючок для длинномеров.
Задний ряд не по классу просторен. Как опции доступны 230‑вольтовая розетка и лючок для длинномеров.
Багажник большой: с нижним уровнем пола вмещает по официальным данным 500 литров. В этом случае прилагается обычная докатка. Есть масса креплений для фиксации поклажи.
Багажник большой: с нижним уровнем пола вмещает по официальным данным 500 литров. В этом случае прилагается обычная докатка. Есть масса креплений для фиксации поклажи.
Задние сиденья заставляют вновь схватить рулетку — в машине точно 4,4 метра длины? Во втором ряду места очень много. Конечно, не с моими 174 см выступать тарированным манекеном, но у других игроков сегмента сзади теснее. Много больше удивил багажник: откуда в нем 500 литров объема? При случае обязательно проверим заявленные данные.
Ожидание — оправданное
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Не зря ждали! Karoq — правильный, сбалансированный. Базовое исполнение уже самодостаточно: двухзонный климат-контроль, мультируль и прочие радости. Полный привод и более доступные 1,6‑литровые машины появятся в продаже летом.
Так что на рынок вышел сильный игрок, а что до кусачей цены… Вспомните Kodiaq или Tiguan, которые в первое время тоже продавали только в дорогих исполнениях. Сейчас же они одни из лучших в сегменте по соотношению цена/качество и стабильно «сидят» в топе продаж. Karoq ждет подобная судьба. Если не ставить галочки напротив всех опций, получается отличный вариант за свои деньги.
На Karoq будут ставить только проверенные моторы серии ЕА211 — и это хорошо!
На Karoq будут ставить только проверенные моторы серии ЕА211 — и это хорошо!
Бодрый кроссовер с классным шасси и продуманным салоном
Цена машины со всеми опциями переходит грань разумного
Skoda Karoq
1.6 MPI
1.4 TSI
1.4 TSI 4×4
Длина / ширина / высота / база
4382 / 1841 / 1603 / 2638 мм
Объём багажника (VDA)
500 / 1609 (426 / 1535) л
Снаряжённая масса
1325 кг
1390 кг
1535 кг
Двигатель
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 81 кВт / 110 л.с. при 5800 об/мин; 155 Н·м при 3800–4000 об/мин
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1395 см³; 110 кВт/150 л.с. при 5000–6000 об/мин; 250 Н·м при 1500–3500 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч
11,3 с
8,8 с
8,9 с
Максимальная скорость
183 км/ч
199 км/ч
193 км/ч
Топливо / запас топлива
АИ-95/50 л
Расход топлива: смешанный цикл
н.д.
6,3 л/100 км
н.д.
Трансмиссия: передний привод
А6
А8
Р6 * Данные в скобках указаны для версии с полным приводом. Собрались в поездку за город? Положите в багажник антибукс. Фото: Skoda