Arkana, Coolray, ASX: большой тест кроссоверов

Китайский Geely Coolray с передним приводом стоит 1 499 999 рублей — почти столько же, сколько полноприводная Renault Arkana (1 570 000 рублей). Обновленный Mitsubishi ASX, конечно, подороже (1 872 000 рублей), ну так «японец» же!

Через наши руки прошли десятки китайских машин. И всегда мы их сравнивали… с кем? Конечно же, с другими китайскими автомобилями! А если изредка брали «до кучи» конкурента из Кореи, Японии или Европы, то каждый раз «китайцы» оказывались позади, причем практически по всем параметрам.

Но недавно я прокатился на переднеприводном кроссовере Geely Coolray, и неожиданно он оставил настолько приятное впечатление, что к нему мы подобрали серьезных оппонентов.Свежачок — это в очередной раз обновленный Mitsubishi ASX. В дружную компанию прекрасно вписывается Renault Arkana — и по цене, и по статусу. Все — со 150‑сильными моторами. И все — в «верхних» комплектациях.

Есть лишь одно принципиальное различие: ASX и Arkana — полноприводные, а Coolray от своей платформенной природы бывает с приводом только на передние колеса.

И здесь — первая неожиданность. Наш переднеприводный Coolray стоит (1 499 999 рублей) почти столько же, сколько полноприводная Arkana (1 570 000 рублей). Однако! ASX заметно дороже (1 872 000 рублей) — ну так ведь это Mitsubishi!





Geely Coolray Премьера в 2018 году, продажи в России начались сейчас. Версии с механической коробкой нет. Только передний привод. Сборка — в Белоруссии. ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.5 турбо (150 л.с.) — от 1 089 999 ₽ Renault Arkana На конвейере — с лета 2019 года. В основе лежит новая платформа — модернизированный вариант шасси Global Access. Собирают в России. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

1.6 (114 л.с.) — от 1 089 000 ₽

1.3 турбо (150 л.с.) — от 1 340 000 ₽ Mitsubishi ASX Дебютировал в 2010 году, неоднократно модернизировался, последний раз — весной 2019 года (до нас такой ASX доехал только сейчас). Прежде поставляли из США, теперь — из Японии. ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.6 (117 л.с.) — от 1 432 000 ₽

2.0 (150 л.с.) — от 1 738 000 ₽

Невероятно, но факт

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Современные китайские машины неплохо смотрятся, но интерьеры не так хороши: и дизайн спорный, и материалы не соответствуют ожиданиям. Coolray — другой! По салону он лучше и Арканы, и Мицу. Современный стиль, импозантная двухцветная отделка и очень приятные на ощупь материалы. Мягкий пластик не только на передних, но и на задних подоконниках — редчайший в сегменте случай! И мелочи не забыты: все лотки покрыты мягким противоскользящим материалом. Настоящее откровение — передние сиденья. Чуть жестковатые, с плотной боковой поддержкой и мягкими уютными подголовниками — выходить не хочется!

Самое же серьезное преимущество Кулрея — в оснащении. Виртуальные приборы, панорамная крыша, электропривод ручника, система кругового обзора с функцией 3D (можно смотреть на машину с разных ракурсов) и даже встроенный видеорегистратор. Работает он от передней фронтальной камеры, поэтому в слякотную погоду ее приходится часто протирать. Для полного счастья не хватает разве что обогрева ветрового стекла и индукционного зарядника.

Mitsubishi ASX

Приборы читаются хорошо, а вот шрифт трип-компьютера не мешало бы увеличить.

В ходе модернизации появилась функция Apple CarPlay. Жаль, Android Auto добавить забыли.

После рестайлинга появился второй USB-порт. Дисплея у климат-контроля по-прежнему нет.



Интерьер за десятилетие принципиально не изменился. Пора бы!

Странно видеть орфографические ошибки в машине, которая так давно на рынке.

Если в самой дорогой комплектации столько заглушек, то какой в них смысл? Честнее было бы оставить голый ­пластик.

Режимы работы трансмиссии нужно перебирать кнопкой — шайба была бы удобнее. Вариатор настроен на максимально плавную и размеренную езду.



Не японская сборка

А что с качеством сборки? Никаких косяков в Кулрее не обнаружили. Но сквозь кожу руля чуть проступают нити обогрева. Скорее всего, через пару лет баранку придется перешивать.

К салону Арканы остаются вопросы. Почему здесь такой твердокаменный пластик? Отчего нет регулировки по высоте ремней безопасности? И обзорность могла быть получше: передние стойки крыши слишком широки, через заднее стекло мало что видно…

Geely Coolray

Виртуальная панель — с тремя вариантами конфигурации приборов.

Система кругового обзора способна работать в режиме 3D — очень удобно в стесненном пространстве.

При включении поворотника появляется изобра­жение с соответвующей боковой камеры.



Интерьер сделал бы честь автомобилю классом выше. Материалы, оснащение, дизайн — они научились!

Под консолью — обширная ниша с парой USB-портов и розеткой на 12 В.

Только у Кулрея все четыре стеклоподъемника с доводчиками.

Семиступенчатый робот удивляет быстрыми и гладкими переключениями — европейский уровень.



По части модных решений Renault до Geely недотягивает, но есть кое-что недоступное для Кулрея: обогрев ветрового стекла, мультимедиа с Яндекс-навигацией, функция предупреждения о выходе со своей полосы движения. Очень полезное оснащение, но этого явно мало, чтобы салон воспринимался таким же богатым.

ASX? Внешность преобразили, а к салону почти не прикоснулись. Ну, новая мультимедийка с увеличенным до восьми дюймов экраном и функцией Apple CarPlay (Android Auto так и не появился). А пристальный взгляд заметит второй USB-порт под центральной консолью и иной дизайн «барашков» климат-контроля.

Дисплею не помешало бы подтянуть качество картинки. Виртуальные клавиши в меню маловаты — приходится долго прицеливаться. А у климат-контроля хотелось бы видеть не новый дизайн регуляторов, а распределение потоков на две зоны. Нет ни обогрева руля, ни камер кругового обзора, ни даже парктроников — немыслимо для машины с ценой 1,87 миллиона рублей.

Renault Arkana

«Нечетная» оцифровка — давняя французская традиция.

Блок климат-контроля радует хорошим ­фидбеком и породистым оформлением.

Панель перед передним пассажиром «дышит» под усилием пальца — несолидно.



Колер подсветки можно менять по своему усмотрению.

По периметру кузова — четыре камеры, но «склеивать» изображения в одну картинку Renault не умеет.

Вариатор Арканы отзывчив и расторопен, а главное — не склонен к перегреву.



Второй ряд в Mitsubishi — самый тесный. Сиденья неудобные по форме, без обогрева. Да что обогрев — отсутствуют даже кармашки в дверях.

Галерка Арканы чуть просторнее и лучше оснащена, но из-за низкого проема крыши садиться назад не так удобно. Больше всего понравился второй ряд Кулрея — места навалом по всем направлениям. Есть обогрев, USB-разъем и индивидуальная подсветка. В качестве семейного транспорта Geely подходит лучше других.

Тройка бьет четверку

ASX без характера: в поворотах большие крены, запаздывания.

Передние сиденья ASX огорчили жесткой спинкой с выталкивающим профилем и чрезмерно широкими валиками боковой поддержки.

Второй ряд в ASX — самый тесный. Оснащение скудное: нет обогрева сидений, верхних дефлекторов, USB-порта и даже кармашков в дверях.

Малолитражные моторы теперь везде. Китайцы пошли дальше: сократили не только рабочий объем, но и количество цилиндров. На Кулрей ставят полуторалитровую «турботройку»! Нашему брату этого не понять. Одноразовый мотор?

Европейцы к подобным экзерсисам уже привыкли. Этот же мотор стоит на Volvo XC40, хотя к нам такую версию шведы благоразумно не поставляют. Так вот, именно с XC40 и заимствовали этот 150‑сильный двигатель.

На асфальте Coolray бодр и весел. Для «китайца» — откровение!

Кресла Кулрея подкупают выверенным профилем и оптимальной жесткостью. Но диапазон ­продольной регулировки нужно расширить.

У Кулрея самый просторный второй ряд. Только здесь есть двухступенчатый обогрев, USB-разъем и индивидуальная подсветка.

Стартует Coolray отлично. Я и медную полушку не поставил бы на то, что он сумеет разогнаться до сотни за паспортные 8,4 с. Однако Coolray без проблем уложился в заявленные данные. И частичные ускорения ему даются легко, на обгон выходишь без боязни. Благодаря балансирным валам мотор «не троит» — вибраций почти нет. И семиступенчатый робот настроен как надо: переключается быстро и мягко, почти не дергается даже в пробках.

Поворчу разве что на расход топлива: 10 л/100 км в смешанном цикле — это не тот результат, который ожидаешь от трехцилиндрового мотора. Спасибо хоть за возможность заливать сравнительно дешевый АИ‑92.

Инженеры Renault нашли неплохой баланс между управляемостью и плавностью хода.

Сиденья Арканы удобны для людей разной комплекции.

Низкий проем крыши требует осторожности — берегите голову. По простору Аркана в середнячках. Центральное место — самое уютное.

Самая экономичная машина в трио — Arkana (8,0 л/100 км). Однако требует исключительно 95‑го бензина. Но Renault не в силах угнаться за Кулреем. До 50 км/ч едет вровень с Geely, но затем «китаец» уходит в отрыв. Итоговый результат разгона до сотни — 10,5 с. Впрочем, для класса и ценовой категории совсем неплохо. Вариатор очень понравился быстротой откликов — близкая к эталону взаимосвязь с мотором.

ASX — самый медленный. Отклики на акселератор задемпфированы: по живости реакций он устроит разве что спокойного водителя. По управляемости — тоже.

Если в округе нет нормальных дорог, надо брать Аркану! Вне асфальта это самая деятельная машина в нашей троице.

Глядя сверху на мотор Мицубиси, видишь и землю (защиты-то нет). Недолго быть чистым силовому агрегату.

Прикрытый защитным кожухом бачок стеклоомывателя Кулрея разочаровывает ничтожно малым объемом — всего два литра.

Газовые упоры капота в этом сегменте встретишь не часто. Зачет.



Новый поворот

На извилистой дороге ASX остался увальнем. На дугу встает неохотно, сильно кренится и слишком рано уплывает мордой наружу. Словно едешь на тяжелой машине. Руль искусственно перезажат и не дает полезной информации. На высокой скорости быстро утомляешься. А в поворотах соскальзываешь с плоских сидений. Активная езда — не конек ASX.

При диагональном вывешивании заметно перекосился проем задней двери. Coolray страдает тем же недугом.

При перегреве трансмиссии на приборке ASX загорается всё, что только можно.

Аркана точнее и живее откликается на команды водителя, охотнее заныривает в повороты и меньше кренится. А вот руль легкий и пустой, как жидкая манная каша — даже в спортивном режиме.

Geely — вот кто удивил. Даже в сложных поворотах я полностью контролирую ситуацию, чего прежде на китайских автомобилях испытывать не доводилось. Руль не пережат, у него четкий «ноль», внятно нарастает усилие по мере увеличения угла. Вести Coolray на грани скольжения (и грань эта дальше, чем у ASX и Арканы) — одно удовольствие. Разрыв шаблона!

Даже странно, что при такой настройке шасси привод тормозов слишком тугой: чтобы добиться приемлемого замедления, приходится давить от души. А жесткая подвеска — как неизбежный спутник хорошей управляемости.

Вне асфальта переднеприводный Кулрей кое-что может — благодаря большому клиренсу и грамотно настроенной системе стабилизации.

ASX не сильно комфортнее. А вот дастеровское шасси Арканы — лучшее лекарство для наших направлений. Если в вашем регионе сплошь разбитые дороги — Renault вам в помощь.

А если вообще нет дорог, тем более надо брать Аркану! Вне асфальта это самая деятельная машина в нашей троице. Большой клиренс (210 мм), штатная металлическая защита картера, блокировка межосевой муфты — и Arkana смело ползет там, куда на конкурентах лучше не соваться. А ещё у Renault самый жесткий кузов — при диагональном вывешивании его не перекашивает (у Кулрея и ASX «дышит» проем задней двери).

Вне асфальта Arkana — боец. Мало кто из одноклассников способен с такой уверенностью ездить по плохим дорогам.

У Mitsubishi тоже можно заблокировать муфту, да и клиренс близкий, но приходится осторожничать. И дело даже не в том, что нет развитой защиты моторного отсека. После непродолжительной пробуксовки перегревается трансмиссия. А при диагональном вывешивании ASX даже не пытается подкручивать «заземленные» колеса. На пересеченке это гость.

Coolray — тоже не ходок. Монопривод на бездорожье — всё равно что холостые патроны в бою. Чуть переборщишь с газом, и он быстро закапывается. А вот на холмик с вывешенными колесами Geely залез-таки — благодаря имитации передней межколесной блокировки.

Защиты под днищем ASX, считай, нет. Придется раскошеливаться на более основательную.

У Джили защита пластиковая — лучше поменять на металлическую.

Прочная металлическая защита входит в стандартное оснащение Арканы.



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По совокупности качеств Arkana победила. Добиться успеха помогла выносливая и энергоемкая подвеска, достойная проходимость, экономичный двигатель. Конечно, салон — как из вчерашнего дня. Компенсирует ли это адекватная по сегодняшним меркам цена? Кому как. Многие и от турбомотора отвернутся.

Coolray — луч света в китайском царстве! Он слаб на бездорожье, прожорлив и не жалует разбитые дороги. Но многие с асфальта вообще не съезжают. И с удовольствием поменяют ненужный полный привод на отличную отделку, богатое оснащение, просторный второй ряд и отменную динамику. Страшно брать китайскую машину? Да, страшно. Потому что не уверен в надежности. Потому что потом продавать — а за сколько ее продашь? Потому что три цилиндра + турбо + робот = неизвестность.

Кто надежен и ликвиден, так это ASX! Двухлитровый атмосферный мотор — что ему будет? Отработанная трансмиссия — не вечная, но прочная. Этого многим более чем достаточно. Японская техника! Но слушать плеер Walkman при наличии современных смартфонов — это странно. За кровные 1,87 миллиона хочется чего-то посовременнее. Посредственная управляемость, быстрый перегрев трансмиссии на бездорожье, старомодный интерьер и странное оснащение — как они будут заманивать этим покупателей? Лучше доплатить и взять Outlander. Я так и сделал бы.

Итоги испытаний на «лежачем полицейском», данные производителей, экспертная оценка и техническая информация о кроссоверах Renault Arkana, Geely Coolra и Mitsubishi ASX — тут.

Arkana способна перевести заметно больше груза, чем конкуренты — объем багажника по нашим замерам составил 304 литра. Под полом — полноразмерная запаска.

Объем багажника ASX — всего 264 л. Минимальная погрузочная высота вряд ли может утешить. Под полом — докатка.

Багажник Кулрея — объемом 264 литра, как у ASX, но отделка лучше — одна только металлическая накладка на порог чего стоит. Под полом — докатка.



RENAULT ARKANA Хорошая плавность хода, удобство управления тягой, невысокий расход топлива, солидный клиренс Скромная отделка интерьера, неважная шумоизоляция, небогатый на обратную связь руль, низкий проём крыши на втором ряду MITSUBISHI ASX Отличная обзорность, добротный имидж модели, надёжность и высокая ликвидность на вторичном рынке Невнятная управляемость, высокий расход топлива, тесный задний ряд, высокая цена GEELY COOLRAY Классная отделка, щедрое оснащение, простор на втором ряду, отличная динамика, длинная гарантия Тряская подвеска, высокий расход топлива, тяжёлая педаль тормоза, нет полного привода