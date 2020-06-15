Arkana, Coolray, ASX: большой тест кроссоверов

Через наши руки прошли десятки китайских машин. И всегда мы их сравнивали… с кем? Конечно же, с другими китайскими автомобилями! А если изредка брали «до кучи» конкурента из Кореи, Японии или Европы, то каждый раз «китайцы» оказывались позади, причем практически по всем параметрам.
Но недавно я прокатился на переднеприводном кроссовере Geely Coolray, и неожиданно он оставил настолько приятное впечатление, что к нему мы подобрали серьезных оппонентов.Свежачок — это в очередной раз обновленный Mitsubishi ASX. В дружную компанию прекрасно вписывается Renault Arkana — и по цене, и по статусу. Все — со 150‑сильными моторами. И все — в «верхних» комплектациях.
Есть лишь одно принципиальное различие: ASX и Arkana — полноприводные, а Coolray от своей платформенной природы бывает с приводом только на передние колеса.
И здесь — первая неожиданность. Наш переднеприводный Coolray стоит (1 499 999 рублей) почти столько же, сколько полноприводная Arkana (1 570 000 рублей). Однако! ASX заметно дороже (1 872 000 рублей) — ну так ведь это Mitsubishi!
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Geely Coolray
Премьера в 2018 году, продажи в России начались сейчас. Версии с механической коробкой нет. Только передний привод. Сборка — в Белоруссии.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый
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Renault Arkana
На конвейере — с лета 2019 года. В основе лежит новая платформа — модернизированный вариант шасси Global Access. Собирают в России.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые
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Mitsubishi ASX
Дебютировал в 2010 году, неоднократно модернизировался, последний раз — весной 2019 года (до нас такой ASX доехал только сейчас). Прежде поставляли из США, теперь — из Японии.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый
Невероятно, но факт
Современные китайские машины неплохо смотрятся, но интерьеры не так хороши: и дизайн спорный, и материалы не соответствуют ожиданиям. Coolray — другой! По салону он лучше и Арканы, и Мицу. Современный стиль, импозантная двухцветная отделка и очень приятные на ощупь материалы. Мягкий пластик не только на передних, но и на задних подоконниках — редчайший в сегменте случай! И мелочи не забыты: все лотки покрыты мягким противоскользящим материалом. Настоящее откровение — передние сиденья. Чуть жестковатые, с плотной боковой поддержкой и мягкими уютными подголовниками — выходить не хочется!
Самое же серьезное преимущество Кулрея — в оснащении. Виртуальные приборы, панорамная крыша, электропривод ручника, система кругового обзора с функцией 3D (можно смотреть на машину с разных ракурсов) и даже встроенный видеорегистратор. Работает он от передней фронтальной камеры, поэтому в слякотную погоду ее приходится часто протирать. Для полного счастья не хватает разве что обогрева ветрового стекла и индукционного зарядника.
Mitsubishi ASX
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Приборы читаются хорошо, а вот шрифт трип-компьютера не мешало бы увеличить.
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В ходе модернизации появилась функция Apple CarPlay. Жаль, Android Auto добавить забыли.
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После рестайлинга появился второй USB-порт. Дисплея у климат-контроля по-прежнему нет.
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Странно видеть орфографические ошибки в машине, которая так давно на рынке.
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Если в самой дорогой комплектации столько заглушек, то какой в них смысл? Честнее было бы оставить голый пластик.
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Режимы работы трансмиссии нужно перебирать кнопкой — шайба была бы удобнее. Вариатор настроен на максимально плавную и размеренную езду.
Не японская сборка
А что с качеством сборки? Никаких косяков в Кулрее не обнаружили. Но сквозь кожу руля чуть проступают нити обогрева. Скорее всего, через пару лет баранку придется перешивать.
К салону Арканы остаются вопросы. Почему здесь такой твердокаменный пластик? Отчего нет регулировки по высоте ремней безопасности? И обзорность могла быть получше: передние стойки крыши слишком широки, через заднее стекло мало что видно…
Geely Coolray
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Виртуальная панель — с тремя вариантами конфигурации приборов.
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Система кругового обзора способна работать в режиме 3D — очень удобно в стесненном пространстве.
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При включении поворотника появляется изображение с соответвующей боковой камеры.
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Под консолью — обширная ниша с парой USB-портов и розеткой на 12 В.
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Только у Кулрея все четыре стеклоподъемника с доводчиками.
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Семиступенчатый робот удивляет быстрыми и гладкими переключениями — европейский уровень.
По части модных решений Renault до Geely недотягивает, но есть кое-что недоступное для Кулрея: обогрев ветрового стекла, мультимедиа с Яндекс-навигацией, функция предупреждения о выходе со своей полосы движения. Очень полезное оснащение, но этого явно мало, чтобы салон воспринимался таким же богатым.
ASX? Внешность преобразили, а к салону почти не прикоснулись. Ну, новая мультимедийка с увеличенным до восьми дюймов экраном и функцией Apple CarPlay (Android Auto так и не появился). А пристальный взгляд заметит второй USB-порт под центральной консолью и иной дизайн «барашков» климат-контроля.
Дисплею не помешало бы подтянуть качество картинки. Виртуальные клавиши в меню маловаты — приходится долго прицеливаться. А у климат-контроля хотелось бы видеть не новый дизайн регуляторов, а распределение потоков на две зоны. Нет ни обогрева руля, ни камер кругового обзора, ни даже парктроников — немыслимо для машины с ценой 1,87 миллиона рублей.
Renault Arkana
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«Нечетная» оцифровка — давняя французская традиция.
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Блок климат-контроля радует хорошим фидбеком и породистым оформлением.
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Панель перед передним пассажиром «дышит» под усилием пальца — несолидно.
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Колер подсветки можно менять по своему усмотрению.
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По периметру кузова — четыре камеры, но «склеивать» изображения в одну картинку Renault не умеет.
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Вариатор Арканы отзывчив и расторопен, а главное — не склонен к перегреву.
Второй ряд в Mitsubishi — самый тесный. Сиденья неудобные по форме, без обогрева. Да что обогрев — отсутствуют даже кармашки в дверях.
Галерка Арканы чуть просторнее и лучше оснащена, но из-за низкого проема крыши садиться назад не так удобно. Больше всего понравился второй ряд Кулрея — места навалом по всем направлениям. Есть обогрев, USB-разъем и индивидуальная подсветка. В качестве семейного транспорта Geely подходит лучше других.
Тройка бьет четверку
Малолитражные моторы теперь везде. Китайцы пошли дальше: сократили не только рабочий объем, но и количество цилиндров. На Кулрей ставят полуторалитровую «турботройку»! Нашему брату этого не понять. Одноразовый мотор?
Европейцы к подобным экзерсисам уже привыкли. Этот же мотор стоит на Volvo XC40, хотя к нам такую версию шведы благоразумно не поставляют. Так вот, именно с XC40 и заимствовали этот 150‑сильный двигатель.
Стартует Coolray отлично. Я и медную полушку не поставил бы на то, что он сумеет разогнаться до сотни за паспортные 8,4 с. Однако Coolray без проблем уложился в заявленные данные. И частичные ускорения ему даются легко, на обгон выходишь без боязни. Благодаря балансирным валам мотор «не троит» — вибраций почти нет. И семиступенчатый робот настроен как надо: переключается быстро и мягко, почти не дергается даже в пробках.
Поворчу разве что на расход топлива: 10 л/100 км в смешанном цикле — это не тот результат, который ожидаешь от трехцилиндрового мотора. Спасибо хоть за возможность заливать сравнительно дешевый АИ‑92.
Самая экономичная машина в трио — Arkana (8,0 л/100 км). Однако требует исключительно 95‑го бензина. Но Renault не в силах угнаться за Кулреем. До 50 км/ч едет вровень с Geely, но затем «китаец» уходит в отрыв. Итоговый результат разгона до сотни — 10,5 с. Впрочем, для класса и ценовой категории совсем неплохо. Вариатор очень понравился быстротой откликов — близкая к эталону взаимосвязь с мотором.
ASX — самый медленный. Отклики на акселератор задемпфированы: по живости реакций он устроит разве что спокойного водителя. По управляемости — тоже.
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Глядя сверху на мотор Мицубиси, видишь и землю (защиты-то нет). Недолго быть чистым силовому агрегату.
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Прикрытый защитным кожухом бачок стеклоомывателя Кулрея разочаровывает ничтожно малым объемом — всего два литра.
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Газовые упоры капота в этом сегменте встретишь не часто. Зачет.
Новый поворот
На извилистой дороге ASX остался увальнем. На дугу встает неохотно, сильно кренится и слишком рано уплывает мордой наружу. Словно едешь на тяжелой машине. Руль искусственно перезажат и не дает полезной информации. На высокой скорости быстро утомляешься. А в поворотах соскальзываешь с плоских сидений. Активная езда — не конек ASX.
Аркана точнее и живее откликается на команды водителя, охотнее заныривает в повороты и меньше кренится. А вот руль легкий и пустой, как жидкая манная каша — даже в спортивном режиме.
Geely — вот кто удивил. Даже в сложных поворотах я полностью контролирую ситуацию, чего прежде на китайских автомобилях испытывать не доводилось. Руль не пережат, у него четкий «ноль», внятно нарастает усилие по мере увеличения угла. Вести Coolray на грани скольжения (и грань эта дальше, чем у ASX и Арканы) — одно удовольствие. Разрыв шаблона!
Даже странно, что при такой настройке шасси привод тормозов слишком тугой: чтобы добиться приемлемого замедления, приходится давить от души. А жесткая подвеска — как неизбежный спутник хорошей управляемости.
ASX не сильно комфортнее. А вот дастеровское шасси Арканы — лучшее лекарство для наших направлений. Если в вашем регионе сплошь разбитые дороги — Renault вам в помощь.
А если вообще нет дорог, тем более надо брать Аркану! Вне асфальта это самая деятельная машина в нашей троице. Большой клиренс (210 мм), штатная металлическая защита картера, блокировка межосевой муфты — и Arkana смело ползет там, куда на конкурентах лучше не соваться. А ещё у Renault самый жесткий кузов — при диагональном вывешивании его не перекашивает (у Кулрея и ASX «дышит» проем задней двери).
У Mitsubishi тоже можно заблокировать муфту, да и клиренс близкий, но приходится осторожничать. И дело даже не в том, что нет развитой защиты моторного отсека. После непродолжительной пробуксовки перегревается трансмиссия. А при диагональном вывешивании ASX даже не пытается подкручивать «заземленные» колеса. На пересеченке это гость.
Coolray — тоже не ходок. Монопривод на бездорожье — всё равно что холостые патроны в бою. Чуть переборщишь с газом, и он быстро закапывается. А вот на холмик с вывешенными колесами Geely залез-таки — благодаря имитации передней межколесной блокировки.
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Защиты под днищем ASX, считай, нет. Придется раскошеливаться на более основательную.
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У Джили защита пластиковая — лучше поменять на металлическую.
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Прочная металлическая защита входит в стандартное оснащение Арканы.
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По совокупности качеств Arkana победила. Добиться успеха помогла выносливая и энергоемкая подвеска, достойная проходимость, экономичный двигатель. Конечно, салон — как из вчерашнего дня. Компенсирует ли это адекватная по сегодняшним меркам цена? Кому как. Многие и от турбомотора отвернутся.
Coolray — луч света в китайском царстве! Он слаб на бездорожье, прожорлив и не жалует разбитые дороги. Но многие с асфальта вообще не съезжают. И с удовольствием поменяют ненужный полный привод на отличную отделку, богатое оснащение, просторный второй ряд и отменную динамику. Страшно брать китайскую машину? Да, страшно. Потому что не уверен в надежности. Потому что потом продавать — а за сколько ее продашь? Потому что три цилиндра + турбо + робот = неизвестность.
Кто надежен и ликвиден, так это ASX! Двухлитровый атмосферный мотор — что ему будет? Отработанная трансмиссия — не вечная, но прочная. Этого многим более чем достаточно. Японская техника! Но слушать плеер Walkman при наличии современных смартфонов — это странно. За кровные 1,87 миллиона хочется чего-то посовременнее. Посредственная управляемость, быстрый перегрев трансмиссии на бездорожье, старомодный интерьер и странное оснащение — как они будут заманивать этим покупателей? Лучше доплатить и взять Outlander. Я так и сделал бы.
Итоги испытаний на «лежачем полицейском», данные производителей, экспертная оценка и техническая информация о кроссоверах Renault Arkana, Geely Coolra и Mitsubishi ASX — тут.
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Arkana способна перевести заметно больше груза, чем конкуренты — объем багажника по нашим замерам составил 304 литра. Под полом — полноразмерная запаска.
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Объем багажника ASX — всего 264 л. Минимальная погрузочная высота вряд ли может утешить. Под полом — докатка.
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Багажник Кулрея — объемом 264 литра, как у ASX, но отделка лучше — одна только металлическая накладка на порог чего стоит. Под полом — докатка.
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RENAULT ARKANA
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MITSUBISHI ASX
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GEELY COOLRAY