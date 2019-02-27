Новый Toyota RAV4, Forester и Outlander: большой тест кроссоверов

Мы выбрали полноприводный 150‑сильный RAV4 — на него должен прийтись основной спрос. Все машины — в хорошей комплектации, а это уже 2,3–2,4 миллиона рублей.

Мы выбрали полноприводный 150‑сильный RAV4 — на него должен прийтись основной спрос. Спарринг-партнеры тоже полноприводные: 150‑сильный Subaru Forester 2.0, хорошо выступивший в нашем последнем тесте, и весьма популярный Mitsubishi Outlander. Поскольку «аут» с двухлитровым мотором дешевле соперников, мы дали ему небольшую фору и остановились на 2,4‑литровой 167‑сильной модификации. Все машины — в хорошей комплектации, а это 2,3–2,4 миллиона рублей.

Subaru Forester «Лесник» четвертого поколения продается с позапрошлого года. В отличие от соперников, доступен исключительно с полным приводом и вариатором. О локализации речи нет — сделано в Японии. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 2.0 (150 л.с.) — от 2 059 000 руб.

2.5 (185 л.с.) — от 2 549 900 руб. Mitsubishi Outlander Выпускается с 2012 года. Неоднократно обновлялся (последний раз — пару лет назад). До недавних пор был доступен с двигателем V6, но сейчас эта версия выведена с рынка. Сборка — в Калуге. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 2.0 (146 л.с.) — от 1 699 000 руб.

2.4 (167 л.с.) — от 2 166 000 руб. Toyota RAV4 Продажи автомобиля пятого поколения стартовали минувшей осенью. Построен на современной архитектуре TNGA. Передний или полный привод. Собран в Санкт-Петербурге. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 2.0 (150 л.с.) — от 1 756 000 руб.

2.5 (199 л.с.) — от 2 280 000 руб.

Ниже нуля

Коллеги из шведского издания Teknikens Värld в минувшем сентябре уличили новый «рафик» в опасном поведении в ходе «лосиного» теста (имитация экстренного объезда препятствия с возвращением на свою полосу). У шведов Toyota едва не опрокинулась, причем на скорости, далекой от запредельной. Мы собирались проверить машину на нашем асфальте, но природа спутала все карты: накануне теста температура улетела в минус, дорогу прихватило изморозью и льдом, а потому «переставить лося» по всем канонам было уже невозможно.

Зато мы от души погоняли RAV4 по тестовому маршруту, изобилующему поворотами разной крутизны. С переездом электроусилителя с вала на рейку руль обрел достойную информативность: «ноль» обозначен четко, а при отклонении от него логично нарастает реактивное усилие. В повороты машина заныривает в охотку — прежний RAV4 так не умел. Помогает и изменяемый вектор тяги. В приводе каждого заднего колеса установлена многодисковая муфта: играя степенью проскальзывания муфт, можно подавать на наружное к повороту колесо больший крутящий момент. И это работает: RAV4 любит даже скользкие виражи и уверенно из них выходит!

RAV4 на ровном асфальте хорош, но на кочках надо держать ухо востро.

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Неужели шведы ошиблись? На ровных дорогах управляемость Тойоты, обутой в мягкие фрикционные зимние шины, вопросов не вызывает. Но если в ходовом повороте попадается неровность, «рафик» норовит соскочить с траектории. Так что не расслабляйтесь и держите руль двумя руками.

Ощутимо лучше стала шумоизоляция: из прежнего середнячка RAV4 превратился в лидера. Двигателя почти не слышно, дорожные шумы тоже ушли на задний план — во многом благодаря ворсовым подкрылкам. Полной идиллии мешает разве что легкий аэродинамический шум, проникающий в салон уже при 100 км/ч.

Subaru по акустическому комфорту лишь немногим хуже Тойоты — гула от дороги в нем чуть больше. А вот в Mitsubishi очень шумно. Слышно и шины, и набегающий воздушный поток, но более всего докучает ревущий при разгоне мотор.

Ходовые качества Аутлендера не столь рафинированные, как у Форестера и RAV4. Особенно в части управляемости и плавности хода.

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По части управляемости Outlander тоже в отстающих. В повороты его приходится затаскивать за шкирку. Чуть переборщишь — и машина уже выплывает мордой наружу. Ситуацию усугубляют руль почти без реактивного усилия и «рыхлая» подвеска, из-за которой кузов Mitsubishi заметно раскачивается на средней и длинной волне. Если предпочитаете активную езду, Outlander вам не посоветую, но для среднестатистического водителя его возможностей хватает за глаза.

А вот Subaru устроит и тех и этих — отменно сбалансированное шасси! Forester адекватно рулится, сверхстабилен на прямой и в поворотах — в ходовых дугах его ведешь без малейшего напряжения, в то время как в Тойоте и Mitsubishi водителю не расслабиться.

Subaru — очевидный лидер теста по плавности хода. Подвеска «лесника» с легкостью глотает неровности любого калибра — что «лежачие полицейские», что ямы, стыки и заплатки. Если в вашем регионе много разбитых дорог, лучше взять Forester. Шасси RAV4, впрочем, противостоит ямам лишь немногим хуже — большой прогресс по сравнению с прежним «рафиком». Outlander как был, так и остался тряским и некомфортным. И никакими модернизациями инженеры Mitsubishi победить эту особенность не смогли.

Forester совмещает достойную управляемость и отменную плавность хода.

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Больше всего понравились тормоза Subaru: идеальная эффективность и выверенная настройка привода, позволяющая тормозить с точностью до миллиметра. У Тойоты и Mitsubishi длина тормозного пути ничуть не меньше, но у «рафика» педаль тóрмоза твердокаменная — чтобы ее продавить, требуется серьезное усилие. У Mitsubishi же, напротив, педаль настолько легкая, что уловить момент «прихвата» непросто.

Столь же непросто на Аутлендере тронуться без рывка: стóит «лизнуть» акселератор — и машина прыгает вперед. Ускоряется «митцу» легко и уверенно, но с учетом большей мощности его двигателя это не сюрприз. Куда больше удивляет прыть Форестера! Вроде и «лошадок» меньше, и ньютон-метров, а вот поди ж ты! При параллельном старте до 100 км/ч он уступает «трем бриллиантам» всего полкорпуса. Но как?! Помимо толковых настроек двигателя и коробки свою роль сыграла и малая масса: когда взвесили машины, оказалось, что «лесник» легче соперников на среднестатистического пассажира.

RAV4 за этой парочкой угнаться не может. Но корить его не за что — едет на свои 150 «лошадей», которые вырабатывает новый двухлитровый двигатель с хитрым двойным впрыском (в зависимости от режима работы мотора бензин поступает как в камеру сгорания, так и во впускной трубопровод).

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На фоне прежнего «рафика» новичок и вовсе живчик — разгон уже не такой тягучий, а вариатор Direct Shift-CVT научился имитировать работу десятиступенчатого автомата.

И всё же главная особенность коробки в другом: традиционный ремень дополнен зубчатым механизмом первой передачи, который легко переносит высокие нагрузки на бездорожье. На скоростях свыше 25 км/ч шестеренки выключаются — в дело вступает ремень.

Вариатор такой конструкции обещает быть надежным, долговечным и выносливым вне асфальта.

Кто в лес?

Меньше всего мы опасались именно за RAV4: две задние муфты должны обеспечить приличную проходимость и победить диагональное вывешивание. Но Toyota в диагоналке оказалась самой беззубой: одно колесо крутится в воздухе, а другое стоит на земле без дела. Через десять секунд тяга вообще перестала передаваться назад и автомобиль стал переднеприводным. Перегрев! В общем, не в количестве муфт счастье, а в их выносливости.

Если не вывешиваться, то RAV4 на вязком поле не пасует, хотя измеренный нами дорожный просвет не рекордный: 185 мм. Вариатор с механической первой передачей исправно передает тягу и не перегревается, а система Multi-Terrain Select после включения режима Mud & Sand ослабляет ошейник противобуксовочной системы, позволяя колесам прокручиваться.

В полях RAV4 не сдается. Кстати пришелся режим Mud & Sand, который притупляет бдительность системы стабилизации.

Диагональное вывешивание — большая проблема для RAV4. Там, где Forester и Outlander едут без проблем, «рафик» замирает. Поругаем и невысокую жесткость кузова — проем задней двери перекашивает.

Грязные пороги — это не про RAV4.

При просвете 185 мм Toyota не смогла «накрыть» полусферу. Угол въезда — 20,5°.



У Аутлендера муфта одна, но ее можно заблокировать, что вкупе с самым большим в троице углом въезда (22,5°) и 190 миллиметрами от нижней точки до земли добавляет уверенности вне асфальта. Мы битый час утюжили нечисто поле, поднимая в воздух массивные лепешки грязи, и даже намека на перегрев не возникло. И в диагоналке Outlander показал себя лучше «рафика» — на «заземленное» колесо тяга подается импульсами, которых хватает для того, чтобы продолжить движение.

Грязевые ванны Outlander не смущают. Главное — не забыть заблокировать межосевую муфту.

Раскорячившись, Mitsubishi быстро пошевелил мозгами и пополз дальше.

Только в «ауте» двери не заслоняют пороги — будьте аккуратны при посадке!

Mitsubishi не ставит рекордов клиренса (190 мм), а вот угол въезда достаточный — 22,5°.



А настоящая звезда оффроуда — Forester. Крепкая подвеска, самый большой в тесте клиренс (210 мм) и режим X-Mode, приводящий в полную боеготовность ездовую электронику и полный привод. Диагональное вывешивание вообще не проблема: на «заземленных» колесах мгновенно появляется момент — и машина как ни в чем не бывало продолжает движение.

Вне асфальта Forester чувствует себя увереннее всего — благодаря солидному клиренсу, выносливому вариатору и «внедорожному» режиму X-Mode.

Диагоналка не обездвиживает «лесника» — он спокойно ­продолжает поступательное движение.

Двери надежно прикрывают пороги «форика» — они всегда остаются чистыми.

Дорожный просвет у Subaru завидный: 210 мм. Угол въезда — всего 20°, мог бы быть и побольше.



Но, как известно, чем лучше «джип», тем дальше идти за трактором. Под слоем воды колея оказалась глубже ожидаемой, и Forester крепко сел на брюхо. Пришлось по уши перепачкаться, цепляя самый длинный из имеющихся тросов. Битых полчаса мы толкали и дергали «форик», найдя сухой островок и загнав на него Mitsubishi.

Про спички

Весь запал тойотовцев ушел на создание экстерьера и технической начинки — на салон не хватило. Да, архитектура с возвышающимся над центральной консолью экраном выглядит современно, отделочные материалы лучше прежних, а кнопки теперь не разбросаны по панели как попало. А еще тут есть пять USB-разъемов, индукционный зарядник и солидный семидюймовый экран на панели приборов.

Прогресс заметен, но всё равно я не чувствую того уюта и внимания к эргономике, коими одаривают экипаж «европейцы». Странно видеть разноуровневые подлокотники: дверной установлен заметно ниже центрального, вот и сидишь враскоряку.

Toyota RAV4

Салон и выглядит современно, и отделан неплохо.

Красные окантовки шкал появляются после перевода машины в спортивный режим.

Основной повод для претензий — скромный функционал мультимедийки, у которой нет ни навигатора, ни поддержки интерфейса Apple CarPlay или Android Auto.

Индукционный зарядник — верный признак современного автомобиля.



Форма сидений для двоих самая удачная: уютные гнездышки! Только в RAV4 дверные подлокотники мягкие, а стёкла опускаются до конца. Традиционно для Тойоты — только один кармашек в спинке переднего сиденья.

Верхние воздуховоды, два USB-разъема, обогрев сидений — такого добра у прежнего «рафика» не было.



Багажник RAV4 (440 л) в объеме чуть уступил аутлендеровскому, но в мелочах выиграл: здесь двухуровневый пол, меньше погрузочная высота, пятая дверь поднимается выше.





Есть вопросы и к комплектации. Если отсутствие активного круиз-контроля еще можно принять (его предлагают только для топ-версии с 2,5‑литровым мотором), то старорежимной мультимедийке нет никакого оправдания. Встроенного навигатора нет, интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto не поддерживаются — для современного автомобиля это немыслимо! Ну и экран огорчает допотопным шрифтом и устаревший оболочкой. Определенно с этим надо что-то делать.

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А это уже экономия на спичках: на блоке управления стеклоподъемниками подсвечена лишь водительская кнопка, а в заднем ряду карман пришит только на спинке переднего пассажирского кресла; благо, форма сидений удачная и просторно настолько, что по этому показателю RAV4 выбился в лидеры класса и теперь не уступает Форестеру.

В Аутлендере мéста не меньше, но удобств кот наплакал: обогрева нет, USB-порт только один, а сиденья неоправданно жесткие. На водительском месте обстановка тоже неидеальная. Дизайн старомодный, сразу видно, что Outlander — ветеран. Плюс несуразности вроде коротенького селектора вариатора, к которому приходится далеко тянуться, и крошечных диапазонов регулировок руля. Топорные прямоугольные кнопки включаются с усилием и громким щелчком.

О старорежимности «аута» говорит и отсутствие в оснащении полуавтопилота — доступны только оповещения о пересечении разметки и о риске столкновения с попутным транспортом. Сегодня этого недостаточно.

Mitsubishi Outlander

По качеству отделки Mitsubishi недотягивает до соперников. Старомодный дизайн удачно оттеняет приятная глазу бежевая расцветка, которая доступна только в топ-версии Ultimate.

Редкий случай, когда к приборам не придраться.

Мультимедийку «аута» можно интегрировать со смартфоном посредством Apple CarPlay или Android Auto. RAV4 на такое не способен.

Не многовато ли заглушек для флагманской модификации?



Второй ряд «аута» просторный, но неудобный — ­слишком уж жесткие сиденья.

Сервис скромный: верхние дефлекторы да USB-порт. Обогрева нет, стёкла опускаются не до конца.



По объему багажника Outlander лидирует (456 л) — спасибо запаске под днищем.

Подполье приятно удивило тремя глубокими съемными лотками.



Не блещет современным дизайном и салон Subaru — он сдержан и лаконичен. Зато отделан добротными материалами и к эргономике вопросов нет. Разве что руль перенасыщен кнопками. Из необычных решений — два экрана на центральной консоли. Верхний выдает данные о работе климат-контроля и полноприводной трансмиссии, а также информирует о продольных и поперечных кренах кузова. На него выводится и картинка с боковой камеры. Нижний экран, основной, отвечает за мультимедийную составляющую.

Subaru Forester

Салон: хорошая отделка, богатое оснащение, но дизайн слишком уж академичный — не хватает ему изюминки.

Приборы запоминаются нестандартным ­нулевым положением стрелок.

Интересно, что изображение с основной и «бордюрной» камер передается на разные экраны.

Системой «старт-стоп» располагает только Forester. При необходимости ее можно отключить.



На сиденья второго ряда «лесника» садиться удобнее всего — двери распахиваются чуть ли не под прямым углом. Простор — на уровне конкурентов, а сервис лучше.

Помимо верхних воздуховодов есть двухступенчатый обогрев сидений, а также пара USB-разъемов. В недостатки записываем не опускающиеся до конца стёкла.



По результатам наших измерений, объем багажника Форестера составляет 368 литров. Маловато! По бокам есть два неглубоких кармашка.





На чем ехать будем

Отлепили глину от ботинок и стерли грязь с брюк. На чем отправиться домой? Наш выбор — Forester. У «лесника» отменный баланс между плавностью хода и управляемостью, он талантлив на бездорожье и экономичен. По итогам теста расход топлива составил 9,5 л/100 км — на литр-полтора меньше, чем у соперников.

Новый RAV4 порадовал просторными салоном и багажником, достойной эргономикой, тишиной. И если простить ему диагональное вывешивание, повлиявшее на оценку проходимости, то «рафик» выступил на одном уровне с Форестером — промежуточная оценка у них ­одинаковая.

Наш совет — обратите внимание на версию Комфорт, а не Престиж. Можно прилично сэкономить, заплатив 2 087 000 вместо 2 309 000 рублей. Без кожаного салона с электрорегулировками водительского кресла, обогрева задних сидений, беспроводного зарядного устройства и декоративной подсветки вполне можно обойтись, да и об отсутствии двух задних муфт горевать не стóит.

Ну а Mitsubishi Outlander уступает по всем статьям: шумный, тряский, со старомодным салоном и скромным оснащением.

Но одно весомое преимущество позволяет ему уверенно входить в топ‑25 популярных автомобилей российского рынка, - гуманный ценник. В схожих комплектациях он дешевле не только Форестера и RAV4, но и большинства одноклассников. И ради этого можно закрыть глаза на многое.

Какие обогревы и подогревы есть у каждого из участников теста, какими полноприводными трансмиссиями они располагают, а также данные производителей и прочую важную техническую информацию о кроссоверах Toyota RAV4, Subaru Forester и Mitsubishi Outlander вы найдете тут.

Номинант Гран-при «За рулем» 2020

Мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» 2020 только абсолютно новые машины — появившиеся в 2019 году впервые или сменившие поколение. Рестайлинги или обновления моторной гаммы не в счет.

Toyota RAV4 — одна из новинок. А вот лучшая она или нет в своем классе, решать вам. Нам важно ваше мнение!

Голосование уже началось. Среди проголосовавших читателей мы разыграем три автомобиля Лада Веста.

Официальная страница Гран-при «За рулем» 2020 доступна по этой ссылке. Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.

О победителях Гран-при «За рулем» 2019 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в этом году автомобили, читайте здесь.

10 главных автоновинок зимы 2019–2020 мы собрали тут.

MITSUBISHI OUTLANDER Версия 2.4 стóит как соперники с моторами 2.0; есть возможность заблокировать межосевую муфту; хороший простор в салоне и багажнике, полноразмерная запаска Тряская подвеска; недостаток реактивного усилия на руле; скромный уровень отделки и оснащения, посредственная шумоизоляция SUBARU FORESTER Отменная обзорность; комфортное и энергоемкое шасси, классные тормоза; адекватно работающий комплекс EyeSight Самый дорогой в трио; невыразительный дизайн; багажник мог бы быть и вместительнее TOYOTA RAV4 Классная шумоизоляция и эргономика, удобные сиденья, обогрев всего и вся Пасует на сложном рельефе, низкий передний бампер; скромные возможности мультимедиасистемы; ­малый межсервисный пробег