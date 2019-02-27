Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах — журнал За рулем

Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах

Эксперты «За рулем» провели испытания трех кроссоверов, выяснили, какой из них лучше других подготовлен к зимней эксплуатации и у кого больше арсенал для преодоления бездорожья, и подготовили подробный технический справочник по ним.

Subaru Forester
Subaru Forester

Subaru > Forester

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Mitsubishi > Outlander

Toyota RAV 4
Toyota RAV 4

Toyota > RAV 4

Материалы по теме
Новый Toyota RAV4, Forester и Outlander: большой тест кроссоверов

Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Toyota RAV4, Subaru Forester и Mitsubishi Outlander, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.

Ниже рассказываем, какие обогревы и подогревы есть у каждого из участников теста, какими полноприводными трансмиссиями они располагают, и приводим данные производителей и прочую важную техническую информацию.

Тает лед

Еще недавно обогревы сидений и боковых зеркал считались роскошью. Сейчас этого явно недостаточно — производители балуют нас «грелками» всего и вся. Тут есть свои лидеры и проигравшие.

В тестовом трио больше всего возможностей предлагает RAV4: у него «отапливается» ветровое стекло, оба ряда сидений, а также руль — но только в местах хвата.

Toyota RAV4

Ветровое стекло
Ветровое стекло

Оба ряда сидений
Оба ряда сидений

Руль
Руль

У Форестера зона обогрева руля заметно шире, передние и задние сиденья тоже с обогревом, а ветровое стекло — «холодное».

Subaru Forester

Руль
Руль

Переднее сиденье
Переднее сиденье

Заднее сиденье
Заднее сиденье

В Аутлендере обогрев ветрового сте­кла и передних сидений входит в стандартное оснащение, обогрев руля, считай, тоже — он есть в восьми комплектациях из девяти. А вот «грелку» для сидений ­заднего ряда не получить даже за доплату.

Mitsubishi Outlander

Ветровое стекло
Ветровое стекло

Переднее сиденье
Переднее сиденье

Руль
Руль

В пампасы!

Каким арсеналом для движения по пересеченке обладают наши ­подопечные?

Mitsubishi Outlander

В полноприводной трансмиссии AWC (All-Wheel Control) используется электромагнитная муфта, которая в режиме Auto передает назад до 50% тяги. Есть возможность как заблокировать муфту (режим Lock), так и отключить заднюю ось (2WD). Кнопка переключения неинформативна — приходится считывать подсказки на панели приборов. Есть также возможность полностью отключить противобуксовочную систему.

Настройками полного привода заведует огромная круглая кнопка на туннеле — не промахнешься!
Настройками полного привода заведует огромная круглая кнопка на туннеле — не промахнешься!

Subaru Forester

У водителя нет возможности в полноприводной трансмиссии Symmetrical AWD заблокировать многодисковую муфту принудительно — это происходит автоматически при скорости до 40 км/ч после включения режима X-Mode. Заодно меняется настройка акселератора и ездовой электроники, а также активируется система помощи спуска с горы.

При включении режима X-Mode на верхний дисплей выводится «внедорожная» картинка.
При включении режима X-Mode на верхний дисплей выводится «внедорожная» картинка.

На верхний монитор выводится картинка с изображением распределения тяги по осям и информацией о продольном и поперечном кренах.

Двухлитровым «форикам» полагается упрощенная система X-Mode — без режимов Snow/Dirt и Deep Snow/Mud.
Двухлитровым «форикам» полагается упрощенная система X-Mode — без режимов Snow/Dirt и Deep Snow/Mud.

Toyota RAV4

Тестовый автомобиль снабжен продвинутой системой полного привода Dynamic Torque Vectoring AWD, в которой для левого и правого задних колес предусмотрены индивидуальные многодисковые муфты. В зависимости от условий движения электроника жонглирует тягой в широком диапазоне — декларирована имитация стопроцентной блокировки заднего дифференциала.

Новый «рафик» обзавелся системой Multi-Terrain Select (упрощенной), хорошо известной по внедорожникам семейства Land Cruiser.
Новый «рафик» обзавелся системой Multi-Terrain Select (упрощенной), хорошо известной по внедорожникам семейства Land Cruiser.

Система Multi-Terrain Select имеет три варианта пакетных настроек: Normal, Rock & Dirt («камни и грунт»), Mud & Sand («грязь и песок»). В последнем случае обостряются реакции на акселератор, а противобуксовочная система ослабляет хватку, давая колесам прокручиваться.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

MITSUBISHI OUTLANDER

SUBARU FORESTER

TOYOTA RAV4

Снаряженная / полная масса

1585 / 2210 кг

1614 / 2223 кг

1710 / 2170 кг

Время разгона 0–100 км/ч

10,5 с

10,3 с

11,0 с

Максимальная скорость

198 км/ч

193 км/ч

190 км/ч

Радиус разворота

5,3 м

5,4 м

5,5 м

Топливо / запас топлива

АИ-92, АИ-95 / 60 л

АИ-95 / 63 л

АИ-92, АИ-95 / 55 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

9,8 / 6,5 / 7,7 л / 100 км

9,0 / 6,2 / 7,2 л / 100 км

8,2 / 5,8 / 6,7 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, продольно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Оп4 / 16

P4 / 16

Рабочий объем

2360 см³

1995 см³

1987 см³

Степень сжатия

10,5

12,5

13,0

Мощность

123 кВт/167 л.с. при 6000 об/мин

110 кВт/150 л.с. при 6000–6200 об/мин

110 кВт/150 л.с. при 6600 об/мин

Крутящий момент

222 Н·м при 4100 об/мин

196 Н·м при 4000 об/мин

206 Н·м при 4400–4900 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

полный

Коробка передач

CVT

CVT

CVT

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х.

2,63–0,38 / 1,96

3,60–0,51 / 3,69

2,24–0,45 (4,26)* / 3,14

Главная передача

6,03

3,90

4,26

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые, вентилируемые / дисковые

дисковые, вентилиру­емые / дисковые, вентилируемые

дисковые, вентилируемые / дисковые

Шины

225/55 R18

225/55 R18

235/55 R19

* В скобках — передаточное число механической первой передачи.

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО

Гарантия

Дилеры (СТОА)

MITSUBISHI OUTLANDER

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

114

SUBARU FORESTER

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

46

TOYOTA RAV4

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

113

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)

OUTLANDER

FORESTER

RAV4

Просвет

a

190 мм

210 мм

185 мм

b

190 мм

205 мм

195 мм

c

210 мм

215 мм

220 мм

Угол

α

22,5°

20,0°

20,5°

β

21,5°

25,5°

24,0°

γ

19,0°

17,5°

16,5°

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой ­экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал); 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель

MITSUBISHI OUTLANDER

SUBARU FORESTER

TOYOTA RAV4

Рабочее место водителя

Самые удобные сиденья — у Тойоты. В «форике» слишком широкая спинка, а в «ауте» — короткая подушка. Больше всего понравилась эргономика RAV4, особенно хорош руль с огромными диапазонами регулировок. По обзорности лидируют Toyota и Subaru.

Сиденье

8

8

9

Органы управления

8

8

9

Обзор

8

9

9

Салон

Спереди вольготнее всего в Форестере и RAV4, да и садиться в них удобно, в отличие от Аутлендера, в котором приходится перешагивать через грязный порог. Сзади? В арьергарде тоже Mitsubishi: дверь распахивается на малый угол, сиденья жесткие и неудобные. Наиболее просторные багажники — у Тойоты и Mitsubishi.

Передняя часть

8

9

9

Задняя часть

8

9

9

Багажник

9

8

9

Ходовые качества

По разгонной динамике в отста­ющих — RAV4. Forester с двухлитровым мотором не отстает от 2,4-литрового Аутлендера. За тормоза Subaru получает заслуженные девять балов. Ему же достаются лавры победителя в номинации «Управляемость».

Динамика

9

9

8

Тормоза

8

9

8

Управляемость

8

9

8

Комфорт

По шумоизоляции лидерство за RAV4. Хуже всех выступил Outlander. У него же самая низкая плавность хода, а первенствует в этой дисциплине Subaru. Форестеру и RAV4 накинули дополнительный балл за обогрев задних сидений.

Шум

7

8

9

Плавность хода

7

9

8

Климат

8

9

9

Приспособленность к России

Toyota — позади: и клиренс невелик, и угол рампы минимальный. Угол въезда у Subaru тоже мал, но из-за наибольшего дорожного просвета мы на это закрыли глаза. А вот на малое количество дилеров — не стали. Оценивая эксплуатацию, наградили Outlander дополнительным баллом: он переваривает бензин АИ-92 и снабжен полноразмерной запаской.

Геометрическая проходимость

9

9

8

Сервис

9

8

9

Эксплуатация

9

8

8

Промежуточная оценка

8,13

8,60

8,60

Поведение вне дороги

Слабее всех выступила Toyota. Клиренс мал, а трансмиссия быстро перегревается — соперники такого себе не позволяют. А еще в RAV4 при ди­агональном вывешивании играет задний дверной проем. Subaru и Mitsubishi не перегреваются и справляются с «диагональю».

Энерговооруженность

9

9

8

Выносливость

8

9

7

Ходы подвесок

8

8

8

Общая оценка

8,11

8,61

8,17

Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах

Эксперты «За рулем» провели испытания трех кроссоверов, выяснили, какой из них лучше других подготовлен к зимней эксплуатации и у кого больше арсенал для преодоления бездорожья, и подготовили подробный технический справочник по ним.

Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах — фото 1057978Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах — фото 1058010Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах — фото 1057979Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах — фото 1058017Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах — фото 1058019Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах — фото 1058020Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах — фото 1058021Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах — фото 1058022Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах — фото 1058023Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах — фото 1058024Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах — фото 1057992Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах — фото 1058025Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах — фото 1058026Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах
Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах

Эксперты «За рулем» провели испытания трех кроссоверов, выяснили, какой из них лучше других подготовлен к зимней эксплуатации и у кого больше арсенал для преодоления бездорожья, и подготовили подробный технический справочник по ним.

Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах — фото 1058026Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах — фото 1058025Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах — фото 1058024Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах — фото 1058023Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах — фото 1058021Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах — фото 1058022Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах — фото 1058020Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах — фото 1058019Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах — фото 1058017Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах — фото 1057992Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах — фото 1057979Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах — фото 1057978Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах — фото 1058010Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах
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