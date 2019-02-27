Материалы по теме
Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Toyota RAV4, Subaru Forester и Mitsubishi Outlander, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
Ниже рассказываем, какие обогревы и подогревы есть у каждого из участников теста, какими полноприводными трансмиссиями они располагают, и приводим данные производителей и прочую важную техническую информацию.
Тает лед
Еще недавно обогревы сидений и боковых зеркал считались роскошью. Сейчас этого явно недостаточно — производители балуют нас «грелками» всего и вся. Тут есть свои лидеры и проигравшие.
В тестовом трио больше всего возможностей предлагает RAV4: у него «отапливается» ветровое стекло, оба ряда сидений, а также руль — но только в местах хвата.
Toyota RAV4
|
Ветровое стекло
Ветровое стекло
|
Оба ряда сидений
Оба ряда сидений
|
Руль
Руль
У Форестера зона обогрева руля заметно шире, передние и задние сиденья тоже с обогревом, а ветровое стекло — «холодное».
Subaru Forester
|
Руль
Руль
|
Переднее сиденье
Переднее сиденье
|
Заднее сиденье
Заднее сиденье
В Аутлендере обогрев ветрового стекла и передних сидений входит в стандартное оснащение, обогрев руля, считай, тоже — он есть в восьми комплектациях из девяти. А вот «грелку» для сидений заднего ряда не получить даже за доплату.
Mitsubishi Outlander
|
Ветровое стекло
Ветровое стекло
|
Переднее сиденье
Переднее сиденье
|
Руль
Руль
В пампасы!
Каким арсеналом для движения по пересеченке обладают наши подопечные?
Mitsubishi Outlander
В полноприводной трансмиссии AWC (All-Wheel Control) используется электромагнитная муфта, которая в режиме Auto передает назад до 50% тяги. Есть возможность как заблокировать муфту (режим Lock), так и отключить заднюю ось (2WD). Кнопка переключения неинформативна — приходится считывать подсказки на панели приборов. Есть также возможность полностью отключить противобуксовочную систему.
Настройками полного привода заведует огромная круглая кнопка на туннеле — не промахнешься!
Настройками полного привода заведует огромная круглая кнопка на туннеле — не промахнешься!
Subaru Forester
У водителя нет возможности в полноприводной трансмиссии Symmetrical AWD заблокировать многодисковую муфту принудительно — это происходит автоматически при скорости до 40 км/ч после включения режима X-Mode. Заодно меняется настройка акселератора и ездовой электроники, а также активируется система помощи спуска с горы.
При включении режима X-Mode на верхний дисплей выводится «внедорожная» картинка.
При включении режима X-Mode на верхний дисплей выводится «внедорожная» картинка.
На верхний монитор выводится картинка с изображением распределения тяги по осям и информацией о продольном и поперечном кренах.
Двухлитровым «форикам» полагается упрощенная система X-Mode — без режимов Snow/Dirt и Deep Snow/Mud.
Двухлитровым «форикам» полагается упрощенная система X-Mode — без режимов Snow/Dirt и Deep Snow/Mud.
Toyota RAV4
Тестовый автомобиль снабжен продвинутой системой полного привода Dynamic Torque Vectoring AWD, в которой для левого и правого задних колес предусмотрены индивидуальные многодисковые муфты. В зависимости от условий движения электроника жонглирует тягой в широком диапазоне — декларирована имитация стопроцентной блокировки заднего дифференциала.
Новый «рафик» обзавелся системой Multi-Terrain Select (упрощенной), хорошо известной по внедорожникам семейства Land Cruiser.
Новый «рафик» обзавелся системой Multi-Terrain Select (упрощенной), хорошо известной по внедорожникам семейства Land Cruiser.
Система Multi-Terrain Select имеет три варианта пакетных настроек: Normal, Rock & Dirt («камни и грунт»), Mud & Sand («грязь и песок»). В последнем случае обостряются реакции на акселератор, а противобуксовочная система ослабляет хватку, давая колесам прокручиваться.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
* В скобках — передаточное число механической первой передачи.
MITSUBISHI OUTLANDER
SUBARU FORESTER
TOYOTA RAV4
Снаряженная / полная масса
1585 / 2210 кг
1614 / 2223 кг
1710 / 2170 кг
Время разгона 0–100 км/ч
10,5 с
10,3 с
11,0 с
Максимальная скорость
198 км/ч
193 км/ч
190 км/ч
Радиус разворота
5,3 м
5,4 м
5,5 м
Топливо / запас топлива
АИ-92, АИ-95 / 60 л
АИ-95 / 63 л
АИ-92, АИ-95 / 55 л
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
9,8 / 6,5 / 7,7 л / 100 км
9,0 / 6,2 / 7,2 л / 100 км
8,2 / 5,8 / 6,7 л / 100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
бензиновый
бензиновый
бензиновый
Расположение
спереди, поперечно
спереди, продольно
спереди, поперечно
Конфигурация / число клапанов
Р4 / 16
Оп4 / 16
P4 / 16
Рабочий объем
2360 см³
1995 см³
1987 см³
Степень сжатия
10,5
12,5
13,0
Мощность
123 кВт/167 л.с. при 6000 об/мин
110 кВт/150 л.с. при 6000–6200 об/мин
110 кВт/150 л.с. при 6600 об/мин
Крутящий момент
222 Н·м при 4100 об/мин
196 Н·м при 4000 об/мин
206 Н·м при 4400–4900 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип привода
полный
полный
полный
Коробка передач
CVT
CVT
CVT
Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х.
2,63–0,38 / 1,96
3,60–0,51 / 3,69
2,24–0,45 (4,26)* / 3,14
Главная передача
6,03
3,90
4,26
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди / сзади
McPherson / многорычажная
McPherson / многорычажная
McPherson / многорычажная
Рулевое управление
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
Тормоза: спереди / сзади
дисковые, вентилируемые / дисковые
дисковые, вентилируемые / дисковые, вентилируемые
дисковые, вентилируемые / дисковые
Шины
225/55 R18
225/55 R18
235/55 R19
СЕРВИС В ЦИФРАХ
Периодичность ТО
Гарантия
Дилеры (СТОА)
MITSUBISHI OUTLANDER
15 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
114
SUBARU FORESTER
15 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
46
TOYOTA RAV4
10 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
113
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)
OUTLANDER
FORESTER
RAV4
Просвет
a
190 мм
210 мм
185 мм
b
190 мм
205 мм
195 мм
c
210 мм
215 мм
220 мм
Угол
α
22,5°
20,0°
20,5°
β
21,5°
25,5°
24,0°
γ
19,0°
17,5°
16,5°
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал); 8 баллов — норма для машин этого класса.
Модель
MITSUBISHI OUTLANDER
SUBARU FORESTER
TOYOTA RAV4
Рабочее место водителя
Самые удобные сиденья — у Тойоты. В «форике» слишком широкая спинка, а в «ауте» — короткая подушка. Больше всего понравилась эргономика RAV4, особенно хорош руль с огромными диапазонами регулировок. По обзорности лидируют Toyota и Subaru.
Сиденье
8
8
9
Органы управления
8
8
9
Обзор
8
9
9
Салон
Спереди вольготнее всего в Форестере и RAV4, да и садиться в них удобно, в отличие от Аутлендера, в котором приходится перешагивать через грязный порог. Сзади? В арьергарде тоже Mitsubishi: дверь распахивается на малый угол, сиденья жесткие и неудобные. Наиболее просторные багажники — у Тойоты и Mitsubishi.
Передняя часть
8
9
9
Задняя часть
8
9
9
Багажник
9
8
9
Ходовые качества
По разгонной динамике в отстающих — RAV4. Forester с двухлитровым мотором не отстает от 2,4-литрового Аутлендера. За тормоза Subaru получает заслуженные девять балов. Ему же достаются лавры победителя в номинации «Управляемость».
Динамика
9
9
8
Тормоза
8
9
8
Управляемость
8
9
8
Комфорт
По шумоизоляции лидерство за RAV4. Хуже всех выступил Outlander. У него же самая низкая плавность хода, а первенствует в этой дисциплине Subaru. Форестеру и RAV4 накинули дополнительный балл за обогрев задних сидений.
Шум
7
8
9
Плавность хода
7
9
8
Климат
8
9
9
Приспособленность к России
Toyota — позади: и клиренс невелик, и угол рампы минимальный. Угол въезда у Subaru тоже мал, но из-за наибольшего дорожного просвета мы на это закрыли глаза. А вот на малое количество дилеров — не стали. Оценивая эксплуатацию, наградили Outlander дополнительным баллом: он переваривает бензин АИ-92 и снабжен полноразмерной запаской.
Геометрическая проходимость
9
9
8
Сервис
9
8
9
Эксплуатация
9
8
8
Промежуточная оценка
8,13
8,60
8,60
Поведение вне дороги
Слабее всех выступила Toyota. Клиренс мал, а трансмиссия быстро перегревается — соперники такого себе не позволяют. А еще в RAV4 при диагональном вывешивании играет задний дверной проем. Subaru и Mitsubishi не перегреваются и справляются с «диагональю».
Энерговооруженность
9
9
8
Выносливость
8
9
7
Ходы подвесок
8
8
8
Общая оценка
8,11
8,61
8,17
Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах
Эксперты «За рулем» провели испытания трех кроссоверов, выяснили, какой из них лучше других подготовлен к зимней эксплуатации и у кого больше арсенал для преодоления бездорожья, и подготовили подробный технический справочник по ним. Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander — тест-драйв в цифрах