Эксперты «За рулем» провели испытания трех кроссоверов, выяснили, какой из них лучше других подготовлен к зимней эксплуатации и у кого больше арсенал для преодоления бездорожья, и подготовили подробный технический справочник по ним.

Материалы по теме Новый Toyota RAV4, Forester и Outlander: большой тест кроссоверов

Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Toyota RAV4, Subaru Forester и Mitsubishi Outlander, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.

Ниже рассказываем, какие обогревы и подогревы есть у каждого из участников теста, какими полноприводными трансмиссиями они располагают, и приводим данные производителей и прочую важную техническую информацию.

Тает лед

Еще недавно обогревы сидений и боковых зеркал считались роскошью. Сейчас этого явно недостаточно — производители балуют нас «грелками» всего и вся. Тут есть свои лидеры и проигравшие.

В тестовом трио больше всего возможностей предлагает RAV4: у него «отапливается» ветровое стекло, оба ряда сидений, а также руль — но только в местах хвата.

Toyota RAV4

Ветровое стекло

Оба ряда сидений

Руль



У Форестера зона обогрева руля заметно шире, передние и задние сиденья тоже с обогревом, а ветровое стекло — «холодное».

Subaru Forester

Руль

Переднее сиденье

Заднее сиденье



В Аутлендере обогрев ветрового сте­кла и передних сидений входит в стандартное оснащение, обогрев руля, считай, тоже — он есть в восьми комплектациях из девяти. А вот «грелку» для сидений ­заднего ряда не получить даже за доплату.

Mitsubishi Outlander

Ветровое стекло

Переднее сиденье

Руль



В пампасы!

Каким арсеналом для движения по пересеченке обладают наши ­подопечные?

Mitsubishi Outlander

В полноприводной трансмиссии AWC (All-Wheel Control) используется электромагнитная муфта, которая в режиме Auto передает назад до 50% тяги. Есть возможность как заблокировать муфту (режим Lock), так и отключить заднюю ось (2WD). Кнопка переключения неинформативна — приходится считывать подсказки на панели приборов. Есть также возможность полностью отключить противобуксовочную систему.

Настройками полного привода заведует огромная круглая кнопка на туннеле — не промахнешься!

Subaru Forester

У водителя нет возможности в полноприводной трансмиссии Symmetrical AWD заблокировать многодисковую муфту принудительно — это происходит автоматически при скорости до 40 км/ч после включения режима X-Mode. Заодно меняется настройка акселератора и ездовой электроники, а также активируется система помощи спуска с горы.

При включении режима X-Mode на верхний дисплей выводится «внедорожная» картинка.

На верхний монитор выводится картинка с изображением распределения тяги по осям и информацией о продольном и поперечном кренах.

Двухлитровым «форикам» полагается упрощенная система X-Mode — без режимов Snow/Dirt и Deep Snow/Mud.

Toyota RAV4

Тестовый автомобиль снабжен продвинутой системой полного привода Dynamic Torque Vectoring AWD, в которой для левого и правого задних колес предусмотрены индивидуальные многодисковые муфты. В зависимости от условий движения электроника жонглирует тягой в широком диапазоне — декларирована имитация стопроцентной блокировки заднего дифференциала.

Новый «рафик» обзавелся системой Multi-Terrain Select (упрощенной), хорошо известной по внедорожникам семейства Land Cruiser.

Система Multi-Terrain Select имеет три варианта пакетных настроек: Normal, Rock & Dirt («камни и грунт»), Mud & Sand («грязь и песок»). В последнем случае обостряются реакции на акселератор, а противобуксовочная система ослабляет хватку, давая колесам прокручиваться.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

MITSUBISHI OUTLANDER SUBARU FORESTER TOYOTA RAV4 Снаряженная / полная масса 1585 / 2210 кг 1614 / 2223 кг 1710 / 2170 кг Время разгона 0–100 км/ч 10,5 с 10,3 с 11,0 с Максимальная скорость 198 км/ч 193 км/ч 190 км/ч Радиус разворота 5,3 м 5,4 м 5,5 м Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 60 л АИ-95 / 63 л АИ-92, АИ-95 / 55 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 9,8 / 6,5 / 7,7 л / 100 км 9,0 / 6,2 / 7,2 л / 100 км 8,2 / 5,8 / 6,7 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, продольно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Оп4 / 16 P4 / 16 Рабочий объем 2360 см³ 1995 см³ 1987 см³ Степень сжатия 10,5 12,5 13,0 Мощность 123 кВт/167 л.с. при 6000 об/мин 110 кВт/150 л.с. при 6000–6200 об/мин 110 кВт/150 л.с. при 6600 об/мин Крутящий момент 222 Н·м при 4100 об/мин 196 Н·м при 4000 об/мин 206 Н·м при 4400–4900 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный полный Коробка передач CVT CVT CVT Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х. 2,63–0,38 / 1,96 3,60–0,51 / 3,69 2,24–0,45 (4,26)* / 3,14 Главная передача 6,03 3,90 4,26 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилируемые / дисковые дисковые, вентилиру­емые / дисковые, вентилируемые дисковые, вентилируемые / дисковые Шины 225/55 R18 225/55 R18 235/55 R19 * В скобках — передаточное число механической первой передачи.





СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) MITSUBISHI OUTLANDER 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 114 SUBARU FORESTER 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 46 TOYOTA RAV4 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 113

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)

OUTLANDER FORESTER RAV4 Просвет a 190 мм 210 мм 185 мм b 190 мм 205 мм 195 мм c 210 мм 215 мм 220 мм Угол α 22,5° 20,0° 20,5° β 21,5° 25,5° 24,0° γ 19,0° 17,5° 16,5°

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой ­экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал); 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель MITSUBISHI OUTLANDER SUBARU FORESTER TOYOTA RAV4 Рабочее место водителя Самые удобные сиденья — у Тойоты. В «форике» слишком широкая спинка, а в «ауте» — короткая подушка. Больше всего понравилась эргономика RAV4, особенно хорош руль с огромными диапазонами регулировок. По обзорности лидируют Toyota и Subaru. Сиденье 8 8 9 Органы управления 8 8 9 Обзор 8 9 9 Салон Спереди вольготнее всего в Форестере и RAV4, да и садиться в них удобно, в отличие от Аутлендера, в котором приходится перешагивать через грязный порог. Сзади? В арьергарде тоже Mitsubishi: дверь распахивается на малый угол, сиденья жесткие и неудобные. Наиболее просторные багажники — у Тойоты и Mitsubishi. Передняя часть 8 9 9 Задняя часть 8 9 9 Багажник 9 8 9 Ходовые качества По разгонной динамике в отста­ющих — RAV4. Forester с двухлитровым мотором не отстает от 2,4-литрового Аутлендера. За тормоза Subaru получает заслуженные девять балов. Ему же достаются лавры победителя в номинации «Управляемость». Динамика 9 9 8 Тормоза 8 9 8 Управляемость 8 9 8 Комфорт По шумоизоляции лидерство за RAV4. Хуже всех выступил Outlander. У него же самая низкая плавность хода, а первенствует в этой дисциплине Subaru. Форестеру и RAV4 накинули дополнительный балл за обогрев задних сидений. Шум 7 8 9 Плавность хода 7 9 8 Климат 8 9 9 Приспособленность к России Toyota — позади: и клиренс невелик, и угол рампы минимальный. Угол въезда у Subaru тоже мал, но из-за наибольшего дорожного просвета мы на это закрыли глаза. А вот на малое количество дилеров — не стали. Оценивая эксплуатацию, наградили Outlander дополнительным баллом: он переваривает бензин АИ-92 и снабжен полноразмерной запаской. Геометрическая проходимость 9 9 8 Сервис 9 8 9 Эксплуатация 9 8 8 Промежуточная оценка 8,13 8,60 8,60 Поведение вне дороги Слабее всех выступила Toyota. Клиренс мал, а трансмиссия быстро перегревается — соперники такого себе не позволяют. А еще в RAV4 при ди­агональном вывешивании играет задний дверной проем. Subaru и Mitsubishi не перегреваются и справляются с «диагональю». Энерговооруженность 9 9 8 Выносливость 8 9 7 Ходы подвесок 8 8 8 Общая оценка 8,11 8,61 8,17