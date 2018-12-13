Subaru Forester пятого поколения простился с турбомотором: теперь — только атмосферники!

Subaru Forester

Несколько лет назад японцы шокировали тем, что перешли с гидромеханических автоматов на вариаторы, а теперь — новый удар истым фанатам марки: в Subaru отказались от дизелей и приговорили все бензиновые турбомоторы! Дилеры по всему миру просят головной офис изменить решение, а я тем временем лечу в Грузию знакомиться с новым Форестером , который оснащается исключительно атмосферными двигателями и которому больше не положена механическая коробка передач.

Передняя панель выполнена из мягкого пластика. В центре — восьмидюймовый монитор с неплохим откликом и быстро­действием. Руль с приливами в зоне хвата обтянут кожей и оснащен обогревом. Появился электрический «ручник».

Приборы — только аналоговые, с удобной оцифровкой.

«Машинное зрение» EyeSight использует фронтальную стерео­камеру, включает систему автоторможения, адаптивный круиз-контроль и функцию оценки усталости водителя.

У системы X-Mоde в топовой комплектации два режима работы: «снег/грязь» и «глубокий снег/глубокая грязь».



Дежавю

Материалы по теме Subaru Forester: 5 плюсов и один маленький минус

Два с половиной часа лёта до Тбилиси, и в аэропорту меня встречает строй «лесников» пятого и четвертого поколений. Так-так… Где новый-то?

Forester пятого поколения стал на 15 мм длиннее и на 20 мм шире, колесная база выросла на 30 мм — но дизайн словно не трогали вовсе. То ли кризис у дизайнеров, то ли боятся распугать традиционных покупателей (отказ от турбомоторов в таком случае вовсе необъясним). Лишь сзади новый «форик» безошибочно узнаваем по С‑образным фонарям.

Дизайн никогда не был сильной стороной Subaru. Эти машины любили за драйв и технические «фишки». Горные серпантины Грузии — отличный полигон для проверки характера. Кстати, Forester тут более чем популярен: на дорогах их много, разных поколений. В России — тоже. Без него дилеры сидели бы на голодном пайке. За восемь месяцев 2018 года они продали 2718 Форестеров, второй по популярности — кроссовер XV: 1154 машин. А всего за этот период в России реализовали 4848 машин. Скромно.

Кресла плотные, с ярко выраженной боковой поддержкой. Электрорегулировки входят в базовое оснащение.

У заднего сиденья теперь обогревается не только подушка, но и спинка. Благодаря увеличившейся колесной базе стало просторнее в ногах. Есть дефлекторы вентиляции и два USB-порта для зарядки гаджетов.

На спинках передних кресел — «органайзеры» с карманами для телефона, планшета и журналов.



Я неслучайно помянул появившийся в прошлом году XV (ЗР, № 11, 2017): он тоже построен на платформе Subaru Global. У «форика» много общего с XV. В салоне я не смог найти и пяти отличий. Та же передняя панель с мягким пластиком, тот же руль, знакомые сиденья с выраженной боковой поддержкой. Единая платформа позволяет снизить издержки, но от Форестера ждешь более «дорогих» ощущений. Реальных преимуществ перед XV не так уж много: в Форестере заметно больше воздуха над головой и лучше обзорность — стойки лобового стекла тонкие, камера заднего вида оснащена омывателем, а зеркалá при включении заднего хода автоматически наклоняются, облегчая парковку.

На дверях есть пластиковые накладки, ­которыми прикрыты пороги от грязи — ноги не испачкаешь.

На порогах задних дверей установили массивную пластиковую подножку. На нее можно вставать, когда крепишь груз на крыше.



Силовые решения

Моторный выбор невелик: бензиновые атмосферники с непосредственным впрыском, объемом 2,0 (150 л.с.) и 2,5 литра (185 л.с.). Индексы у двигателей прежние — FB20 и FB25, но моторы серьезно модернизировали.

Угол въезда — 20,1°, съезда — 25,8°. Днище плоское.

Багажник объемом 505 литров — правильной формы, с плоским полом и шириной проема 1300 мм. Пара больших чемоданов войдет.

На пятой двери теперь две клавиши: первая, как и раньше, опускает дверь, а вторая — опускает и запирает.



На 2-литровом двигателе доработали 80% деталей, а на 2,5‑литровом — аж 90%. Шатуны, поршни, коренные подшипники, выпускные клапаны и клапанные пружины, прокладка головки блока цилиндров, клапанная крышка, водяной насос — всё это новое.

Появилась система «старт-стоп». В пару к обоим моторам приставлен клиноременный вариатор Lineartronic с расширенным силовым диапазоном: 7,02 вместо 6,28 — ради резвого старта и экономии топлива на высоких скоростях. А еще агрегат облегчили на 8 килограммов. Механическую коробку больше не предлагают — нет спроса.

Силовая структура стального кузова нового Форестера лучше гасит энергию удара при лобовом столкновении, ­распределяя ее по кузову.

Forester 2.5 шустр, двигатель так и просит выкрутить его в звон. После 3500 об/мин — лавина тяги! Обгонять и перестраиваться в потоке стало легче и безопаснее. Пробравшись через хаотичный муравейник утреннего Тбилиси и прохватив по трассе, взглянул на расход топлива — 8,1 литра. Хорошо!

У Форестера — новый подрамник, кузов жестче, изменены углы установки амортизаторов, а задний стабилизатор поперечной устойчивости крепится напрямую к кузову, а не на подрамник. Теперь машина лучше слушается руля, на высокой скорости требует меньше подруливаний и не столь азартно кренится в поворотах.

Единая платформа Subaru Global (SGP), на которой создан новый Forester, предназначена для всех будущих моделей, как с привычными моторами, так и с перспективными (гибриды, электромобили и машины на топливных элементах) — ее будут использовать до 2025 года. Перенастроенная подвеска и cниженный центр тяжести призваны улучшить управляемость и уменьшить крены. Сверхвысокопрочные стали увеличивают жесткость кузова на кручение. Первым автомобилем на платформе SGP стала Impreza пятого ­поколения.

Начинаешь шпарить, но на глубоких ямах подвеска дает понять, что готова не на всё. Пару раз ходовую пробило, и я наступил на горло своей беспечности. Хорошо хоть, днищем не задел ни разу. Спасибо дорожному просвету в 220 мм. Прохватил я и на старом Форестере. Гость из прошлого. И рулем заставляет работать больше, и тряский, и заметно ­шумнее.

Привод на заднюю ось, как и прежде, подключается многодисковой муфтой, которая работает с преднатягом. На задние колёса тяга подается всегда, даже на самых высоких скоростях. Посуху Forester без проблем лезет по крутой грунтовке через высокогорный перевал. К вечеру меня догнал дождь, и для подстраховки я использовал X-Mоde — систему помощи при движении по бездорожью, меняющую алгоритм взаимодействия противобуксовочной системы, вариатора и двигателя. X-Mоde перекочевала на новую машину без изменений, лишь в топовой комплектации появилось два режима работы: «cнег/грязь» и «глубокий снег/глубокая грязь». Оптимален на грунтах именно второй, так как электроника полностью отключает систему стабилизации (на скорости до 40 км/ч), а первый больше подойдет для скользкой дороги.

Новый Forester чуть крупнее, но с ходу отличить его от старого смогут лишь фанаты.

Материалы по теме Тест систем автоторможения: кроссоверы останавливаются, но не всегда

Forester обзавелся и знакомой по кроссоверу XV системой EyeSight, которая в наших тестах (ЗР, № 2, 2017) показала себя с лучшей стороны. Она четко видит попутный автомобиль в сумерках, в небольшой туман и мелкий дождь. В ливень электронный глаз самоустраняется; впрочем, это не сюрприз, ведь в XV всё работает так же. Система корректирует курс легким подруливанием, чтобы машина не задевала разметку, и высвечивает на панели преду­преждение, когда решит, что водитель устал.

Базовый Forester стоит 1 959 000 рублей, а топовый обойдется в 2 569 900 рублей. Мягко говоря, недешево. Полноприводный Mitsubishi Outlander можно купить за 1 803 000 рублей, Toyota RAV4 еще дешевле — 1 762 000 рублей, а Mazda CX‑5 обойдется в 1 823 000 целковых. Впрочем, Subaru своего «эксклюзивного» клиента всегда найдет — магию оппозитников и легендарного симметричного полного привода не убить даже вариатором и отказом от турбомоторов.

Энергоемкая подвеска, хорошая управляемость Салон как у XV, сиденья — без регулировки поясничного упора

Subaru Forester 2.0 Subaru Forester 2.5 Длина / ширина / высота / база 4625 / 1815 / 1730 / 2670 мм Объем багажника (VDA) 505 / 1775 л Снаряженная / полная масса 1599 / 2223 кг 1677 / 2223 кг Двигатель бензиновый, Оп4, 16 клапанов, 1995 см³; 110,0 кВт / 150 л.с. при 6000–6200 об/мин; 196 Н·м при 4000 об/мин бензиновый, Оп4, 16 клапанов, 2498 см³; 136 кВт / 185 л.с. при 5800 об/мин; 239 Н·м при 4400 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 10,3 c 9,5 c Максимальная скорость 193 км/ч 207 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 63 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 9,0 / 6,2 / 7,2 л / 100 км 9,3 / 6,3 / 7,4 л / 100 км Трансмиссия полный привод; вариатор

Новый Subaru Forester впечатляет своей динамикой и оснащенностью, но кое-чего все-таки не хватает. Установите на штатные рейлинги багажник, а на него крепление для перевозки лыж — и в путь, покорять горнолыжные подъемы!

Фото: Максим Гомянин и Subaru