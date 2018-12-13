Новый Subaru Forester — тест-драйв без наддувательства

Subaru Forester пятого поколения простился с турбомотором: теперь — только атмосферники!

Subaru Forester
Subaru Forester

Subaru > Forester

Subaru Forester
Subaru Forester

Несколько лет назад японцы шокировали тем, что перешли с гидромеханических автоматов на вариаторы, а теперь — новый удар истым фанатам марки: в Subaru отказались от дизелей и приговорили все бензиновые турбомоторы! Дилеры по всему миру просят головной офис изменить решение, а я тем временем лечу в Грузию знакомиться с новым Форестером, который оснащается исключительно атмосферными двигателями и которому больше не положена механическая коробка передач.

Передняя панель выполнена из мягкого пластика. В центре — восьмидюймовый монитор с неплохим откликом и быстро­действием. Руль с приливами в зоне хвата обтянут кожей и оснащен обогревом. Появился электрический «ручник».
Передняя панель выполнена из мягкого пластика. В центре — восьмидюймовый монитор с неплохим откликом и быстро­действием. Руль с приливами в зоне хвата обтянут кожей и оснащен обогревом. Появился электрический «ручник».

Приборы — только аналоговые, с удобной оцифровкой.
Приборы — только аналоговые, с удобной оцифровкой.

«Машинное зрение» EyeSight использует фронтальную стерео­камеру, включает систему автоторможения, адаптивный круиз-контроль и функцию оценки усталости водителя.
«Машинное зрение» EyeSight использует фронтальную стерео­камеру, включает систему автоторможения, адаптивный круиз-контроль и функцию оценки усталости водителя.

У системы X-Mоde в топовой комплектации два режима работы: «снег/грязь» и «глубокий снег/глубокая грязь».
У системы X-Mоde в топовой комплектации два режима работы: «снег/грязь» и «глубокий снег/глубокая грязь».

Дежавю

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Subaru Forester: 5 плюсов и один маленький минус

Два с половиной часа лёта до Тбилиси, и в аэропорту меня встречает строй «лесников» пятого и четвертого поколений. Так-так… Где новый-то?

Forester пятого поколения стал на 15 мм длиннее и на 20 мм шире, колесная база выросла на 30 мм — но дизайн словно не трогали вовсе. То ли кризис у дизайнеров, то ли боятся распугать традиционных покупателей (отказ от турбомоторов в таком случае вовсе необъясним). Лишь сзади новый «форик» безошибочно узнаваем по С‑образным фонарям.

Дизайн никогда не был сильной стороной Subaru. Эти машины любили за драйв и технические «фишки». Горные серпантины Грузии — отличный полигон для проверки характера. Кстати, Forester тут более чем популярен: на дорогах их много, разных поколений. В России — тоже. Без него дилеры сидели бы на голодном пайке. За восемь месяцев 2018 года они продали 2718 Форестеров, второй по популярности — кроссовер XV: 1154 машин. А всего за этот период в России реализовали 4848 машин. Скромно.

Кресла плотные, с ярко выраженной боковой поддержкой. Электрорегулировки входят в базовое оснащение.
Кресла плотные, с ярко выраженной боковой поддержкой. Электрорегулировки входят в базовое оснащение.

У заднего сиденья теперь обогревается не только подушка, но и спинка. Благодаря увеличившейся колесной базе стало просторнее в ногах. Есть дефлекторы вентиляции и два USB-порта для зарядки гаджетов.
У заднего сиденья теперь обогревается не только подушка, но и спинка. Благодаря увеличившейся колесной базе стало просторнее в ногах. Есть дефлекторы вентиляции и два USB-порта для зарядки гаджетов.

На спинках передних кресел — «органайзеры» с карманами для телефона, планшета и журналов.
На спинках передних кресел — «органайзеры» с карманами для телефона, планшета и журналов.

Я неслучайно помянул появившийся в прошлом году XV (ЗР, № 11, 2017): он тоже построен на платформе Subaru Global. У «форика» много общего с XV. В салоне я не смог найти и пяти отличий. Та же передняя панель с мягким пластиком, тот же руль, знакомые сиденья с выраженной боковой поддержкой. Единая платформа позволяет снизить издержки, но от Форестера ждешь более «дорогих» ощущений. Реальных преимуществ перед XV не так уж много: в Форестере заметно больше воздуха над головой и лучше обзорность — стойки лобового стекла тонкие, камера заднего вида оснащена омывателем, а зеркалá при включении заднего хода автоматически наклоняются, облегчая парковку.

На дверях есть пластиковые накладки, ­которыми прикрыты пороги от грязи — ноги не испачкаешь.
На дверях есть пластиковые накладки, ­которыми прикрыты пороги от грязи — ноги не испачкаешь.

На порогах задних дверей установили массивную пластиковую подножку. На нее можно вставать, когда крепишь груз на крыше.
На порогах задних дверей установили массивную пластиковую подножку. На нее можно вставать, когда крепишь груз на крыше.

Силовые решения

Моторный выбор невелик: бензиновые атмосферники с непосредственным впрыском, объемом 2,0 (150 л.с.) и 2,5 литра (185 л.с.). Индексы у двигателей прежние — FB20 и FB25, но моторы серьезно модернизировали.

Угол въезда — 20,1°, съезда — 25,8°. Днище плоское.
Угол въезда — 20,1°, съезда — 25,8°. Днище плоское.

Багажник объемом 505 литров — правильной формы, с плоским полом и шириной проема 1300 мм. Пара больших чемоданов войдет.
Багажник объемом 505 литров — правильной формы, с плоским полом и шириной проема 1300 мм. Пара больших чемоданов войдет.

На пятой двери теперь две клавиши: первая, как и раньше, опускает дверь, а вторая — опускает и запирает.
На пятой двери теперь две клавиши: первая, как и раньше, опускает дверь, а вторая — опускает и запирает.

На 2-литровом двигателе доработали 80% деталей, а на 2,5‑литровом — аж 90%. Шатуны, поршни, коренные подшипники, выпускные клапаны и клапанные пружины, прокладка головки блока цилиндров, клапанная крышка, водяной насос — всё это новое.

Появилась система «старт-стоп». В пару к обоим моторам приставлен клиноременный вариатор Lineartronic с расширенным силовым диапазоном: 7,02 вместо 6,28 — ради резвого старта и экономии топлива на высоких скоростях. А еще агрегат облегчили на 8 килограммов. Механическую коробку больше не предлагают — нет спроса.

Силовая структура стального кузова нового Форестера лучше гасит энергию удара при лобовом столкновении, ­распределяя ее по кузову.
Силовая структура стального кузова нового Форестера лучше гасит энергию удара при лобовом столкновении, ­распределяя ее по кузову.

Forester 2.5 шустр, двигатель так и просит выкрутить его в звон. После 3500 об/мин — лавина тяги! Обгонять и перестраиваться в потоке стало легче и безопаснее. Пробравшись через хаотичный муравейник утреннего Тбилиси и прохватив по трассе, взглянул на расход топлива — 8,1 литра. Хорошо!

У Форестера — новый подрамник, кузов жестче, изменены углы установки амортизаторов, а задний стабилизатор поперечной устойчивости крепится напрямую к кузову, а не на подрамник. Теперь машина лучше слушается руля, на высокой скорости требует меньше подруливаний и не столь азартно кренится в поворотах.

Единая платформа Subaru Global (SGP), на которой создан новый Forester, предназначена для всех будущих моделей, как с привычными моторами, так и с перспективными (гибриды, электромобили и машины на топливных элементах) — ее будут использовать до 2025 года. Перенастроенная подвеска и cниженный центр тяжести призваны улучшить управляемость и уменьшить крены. Сверхвысокопрочные стали увеличивают жесткость кузова на кручение. Первым автомобилем на платформе SGP стала Impreza пятого ­поколения.
Единая платформа Subaru Global (SGP), на которой создан новый Forester, предназначена для всех будущих моделей, как с привычными моторами, так и с перспективными (гибриды, электромобили и машины на топливных элементах) — ее будут использовать до 2025 года. Перенастроенная подвеска и cниженный центр тяжести призваны улучшить управляемость и уменьшить крены. Сверхвысокопрочные стали увеличивают жесткость кузова на кручение. Первым автомобилем на платформе SGP стала Impreza пятого ­поколения.

Начинаешь шпарить, но на глубоких ямах подвеска дает понять, что готова не на всё. Пару раз ходовую пробило, и я наступил на горло своей беспечности. Хорошо хоть, днищем не задел ни разу. Спасибо дорожному просвету в 220 мм. Прохватил я и на старом Форестере. Гость из прошлого. И рулем заставляет работать больше, и тряский, и заметно ­шумнее.

Привод на заднюю ось, как и прежде, подключается многодисковой муфтой, которая работает с преднатягом. На задние колёса тяга подается всегда, даже на самых высоких скоростях. Посуху Forester без проблем лезет по крутой грунтовке через высокогорный перевал. К вечеру меня догнал дождь, и для подстраховки я использовал X-Mоde — систему помощи при движении по бездорожью, меняющую алгоритм взаимодействия противобуксовочной системы, вариатора и двигателя. X-Mоde перекочевала на новую машину без изменений, лишь в топовой комплектации появилось два режима работы: «cнег/грязь» и «глубокий снег/глубокая грязь». Оптимален на грунтах именно второй, так как электроника полностью отключает систему стабилизации (на скорости до 40 км/ч), а первый больше подойдет для скользкой дороги.

Новый Forester чуть крупнее, но с ходу отличить его от старого смогут лишь фанаты.
Новый Forester чуть крупнее, но с ходу отличить его от старого смогут лишь фанаты.

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Тест систем автоторможения: кроссоверы останавливаются, но не всегда

Forester обзавелся и знакомой по кроссоверу XV системой EyeSight, которая в наших тестах (ЗР, № 2, 2017) показала себя с лучшей стороны. Она четко видит попутный автомобиль в сумерках, в небольшой туман и мелкий дождь. В ливень электронный глаз самоустраняется; впрочем, это не сюрприз, ведь в XV всё работает так же. Система корректирует курс легким подруливанием, чтобы машина не задевала разметку, и высвечивает на панели преду­преждение, когда решит, что водитель устал.

Базовый Forester стоит 1 959 000 рублей, а топовый обойдется в 2 569 900 рублей. Мягко говоря, недешево. Полноприводный Mitsubishi Outlander можно купить за 1 803 000 рублей, Toyota RAV4 еще дешевле — 1 762 000 рублей, а Mazda CX‑5 обойдется в 1 823 000 целковых. Впрочем, Subaru своего «эксклюзивного» клиента всегда найдет — магию оппозитников и легендарного симметричного полного привода не убить даже вариатором и отказом от турбомоторов.

Энергоемкая подвеска, хорошая управляемость Салон как у XV, сиденья — без регулировки поясничного упора

Subaru Forester 2.0

Subaru Forester 2.5

Длина / ширина / высота / база 4625 / 1815 / 1730 / 2670 мм

Объем багажника (VDA) 505 / 1775 л

Снаряженная / полная масса

1599 / 2223 кг

1677 / 2223 кг

Двигатель

бензиновый, Оп4, 16 клапанов, 1995 см³; 110,0 кВт / 150 л.с. при 6000–6200 об/мин; 196 Н·м при 4000 об/мин

бензиновый, Оп4, 16 клапанов, 2498 см³; 136 кВт / 185 л.с. при 5800 об/мин; 239 Н·м при 4400 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч

10,3 c

9,5 c

Максимальная скорость

193 км/ч

207 км/ч

Топливо / запас топлива АИ-95 / 63 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

9,0 / 6,2 / 7,2 л / 100 км

9,3 / 6,3 / 7,4 л / 100 км

Трансмиссия полный привод; вариатор

Новый Subaru Forester — тест-драйв без наддувательства

  • Новый Subaru Forester впечатляет своей динамикой и оснащенностью, но кое-чего все-таки не хватает. Установите на штатные рейлинги багажник, а на него крепление для перевозки лыж — и в путь, покорять горнолыжные подъемы!

Фото: Максим Гомянин и Subaru

Новый Subaru Forester — тест-драйв без наддувательства
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Отзывы о Subaru Forester (5)

Subaru 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.

Недостатки:

1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция — можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.

Комментарий:

Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вари...

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