Атлет Motul занял первое место на соревнованиях Stunt Art Aras Challenge Российский райдер, атлет Motul Фома Калинин, занял первое место на соревнованиях Stunt Art Aras Challeng в Вильнюсе. Особенностью гонок стала необычная локация — крыша торгового центра OZAS. Место проведения заездов впечатлило своим форматом: небольшая площадка, неидеальный асфальт. Это придало райдерам особый драйв. Как распознать фейковое объявление на сайтах о продаже авто Если вы планируете покупку или продажу авто, научитесь распознавать фейковые объявления. Внешне они ничем не отличаются от обычных. В них вы увидите фото, характеристики, комплектацию, пробег машины и контактные данные продавца. А вот машин, которые в них предлагаются, в реале нет. Кто и зачем создает такие объявления и как их распознавать, читайте в материале avtocod.ru. Renault Logan за 400 000 рублей: выбираем лучший Логан второго поколения — прагматичный выбор рационального водителя. За 400 тысяч можно найти машину в возрасте трех-пяти лет, с небольшим пробегом, в хорошем состоянии и в добротной комплектации. И таких предложений на рынке достаточно.