Новый Toyota RAV4 — первая неудача на тесте — журнал За рулем

Новый Toyota RAV4 — первая неудача на тесте

Японский кроссовер нового поколения чуть не опрокинулся во время стандартного теста.

Toyota RAV 4
Toyota RAV 4

Toyota > RAV 4

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Мы уже много написали про новый Toyota RAV4, который совсем скоро начнут выпускать и продавать в России. Автомобиль обещал быть лучше предшественника. В частности, мы ждали от него большей устойчивости, но на днях кроссовер провалил «лосиный тест». Суть теста — объезд внезапно возникшего на дороге препятствия на большой скорости с последующим возвратом машины на полосу движения.

Новый RAV4 не годится для агрессивной езды и непригоден для резких маневров. Во время «лосиного теста», который проходил на скорости 68 км/ч, испытатели Teknikens Varld отметили «опасное поведение» внедорожника вследствие того, что «электронная система контроля устойчивости активировалась слишком поздно». И бензиновая, и гибридная версии кроссовера вставали во время тестов на два колеса, даже когда были загружены до предельно допустимой производителем массы.


«Toyota снова выпустила на рынок продукт, который не смог безопасно пройти „лосиный тест“», — пришли к заключению испытатели.

Это не первый провальный тест Тойоты. В 2007 году пикап Hilux без системы контроля устойчивости разогнался только до 57 км/ч и едва не перевернулся во время «лосиного теста». Тогда продажа пикапов была остановлена, а компания стала оснащать 16-дюймовые колеса автомобиля более широкими шинами.

При этом Toyota заявляет, что RAV4 абсолютно безопасен.

«На этапе разработки RAV4 успешно прошел все внутренние тесты, в том числе ISO 3888–2 и тест Teknikens Varld Elk. Мы даем гарантию всем клиентам Toyota, что они могут быть уверены в безопасности своих автомобилей».

  • Об особенностях работы новой системы полного привода Toyota RAV4, которая должна была сделать автомобиль устойчивее, можно узнать в этом видео.

Фото, видео: Youtube

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Отзывы о Toyota RAV 4 (7)

Toyota 2015 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Удобный, экономичный дизель, в меру проходимый.

Недостатки:

Не раскладывается переднее сиденье :-))

Комментарий:

Очень жаль если новая модель будет только с бензиновым движком.

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