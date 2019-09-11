Скоро начинаются продажи Toyota RAV4 нового поколения с системой полного привода Dynamic Torque Vectoring AWD, принцип работы которой весьма интересен.

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Благодаря новой системе полного привода Toyota RAV4 следующего поколения получит не только расширенные внедорожные возможности, как обещает компания, но и будет гораздо интереснее вести себя на больших скоростях. Нечто подобное уже применялось в флагмане другого японского автопроизводителя — Хонде Аккорд.

Новая система Dynamic Torque Vectoring AWD использует механизм векторизации крутящего момента. Проще говоря, она распределяет его на левое и правое задние колеса отдельно, в зависимости от дорожных условий. Система также имеет особый механизм отключения колес от поступающего на них крутящего момента, в котором впервые применяются муфты храпового типа, установленные на передней и задней осях.

Такой подход к распределению крутящего момента по колесам позволяет значительно улучшить внедорожные характеристики кроссовера, причем не только на бумаге, а также заменить или дополнить систему стабилизации автомобиля. Если система стабилизации при заносах подтормаживает заднее колесо, идущее по меньшему радиусу, то Dynamic Torque Vectoring AWD, наоборот, разгоняет внешнее заднее колесо, заводя тем самым автомобиль в вираж. Любое из задних колес нового RAV4 сможет получать на 30% больше крутящего момента, чем другие колеса автомобиля.

Новая система полного привода, вдобавок ко всему, экономит топливо. Благодаря все тем же муфтам храпового типа задний или передний привод за ненадобностью отключается моментально, что снижает потерю энергии и расход топлива. Так, на бездорожье колеса уже не будут буксовать впустую, а на трассе новая система позволит крутящему моменту «блуждать» по колесам, приходя туда, где он больше нужен для уверенной и безопасной езды.

Напомним, что в базовых комплектациях новый RAV4 будет оснащаться знакомой по предыдущему поколению системой полного привода Dynamic Torque Control AWD. Новую систему Dynamic Torque Vectoring AWD предложат в качестве опции.

Узнать о спецификациях нового Toyota RAV4 для России можно здесь.

Фото, видео: Toyota, YouTube